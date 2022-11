Heiß und heavy: Die Band „Iron Moon“ kommt beim Auftritt in der Sauna der „Rigi-Rutsch‘n“ gewaltig ins Schwitzen

Von: Kathrin Hauser

Ungewohnt gekleidet war das Publikum der Band „Iron Moon“ um Peter Blome (2.v.l.) beim Konzert im Saunabereich der „Rigi-Rutsch’n“. Ruder Beim Aufguss lief AC/DC © ralf ruder

Einen außergewöhnlichen Abend erlebten am vergangenen Samstag mehr als 100 Besucher der Sauna in der Peißenberger „Rigi-Rutsch’n“: Die Band „Iron Moon“ gab im Saunabereich der „Rigi-Rutsch‘n“ ein Konzert, bei ddem es heiß herging.

Peißenberg –Wo sonst bis auf leises Wassergeplätscher nichts zu hören ist, tobte an diesem Abend harte Rockmusik. Wo sonst Liegen stehen, in denen die Saunagäste ihre Ruhephase verbringen können, war an diesem Abend eine Bühne. Im Rahmen der Reihe der musikalischen Events in der Sauna gab die Band „Iron Moon“ ein Konzert.

Auch wenn die fünf Musiker um den Peißenberger Gemeinderat, Sänger und Blues-Harp-Spieler, Peter Blome, auf Hinweis der Organisatoren ein eher sommerliches Outfit gewählt hatten, kamen sie dabei kräftig ins Schwitzen, und mussten manche Lieder mit freiem Oberkörper spielen. Die Saunagäste hatten es da schon besser, sie trugen für den Konzertbesuch nur wenig mehr als in der Sauna selber, lauschten dem harten Rock von „Iron Moon“ mit um die Hüften gebundenem Handtuch oder im Bademantel.

Das war auch für die Musiker, die sich dem Hardrock verschrieben haben, ein eher ungewohnter Anblick, wie sie nach dem Konzert dem Fachangestellten für den Bäderbetrieb, Timo Langer, erzählt haben. „Sie fanden es amüsant, dass sie viele Zuhörer in Badehose und Bademantel hatten“, sagt Langer. Er hatte zusammen mit einer Kollegin die Idee zu den Musik-Events in der Sauna, die noch bis März stattfinden.

„Wir sind mehr als zufrieden“, sagt Langer über das Konzert: „Es waren deutlich mehr Besucher als sonst.“ An normalen Samstagen kommen sonst über den Tag verteilt zwischen 80 und 100 Saunagäste, am Konzerttag seien es insgesamt 150 gewesen – darunter auch einige neue Gesichter. „Damit haben sich die Besucherzahlen im Vergleich zu anderen Tagen fast verdoppelt“, so Langer.

Etwa von 20 bis 23.50 Uhr hat das Konzert gedauert. Wegen des Events war die Sauna bis Mitternacht geöffnet. Zu den Aufgüssen lief passend zum Musikstil von „Iron Moon“ Hardrock in der Blockhaussauna, wie Langer erzählt: „Bei TNT von AC/DC haben alle im Takt mitgewippt.“ Der Kontakt zur Band war über Blome zustandegekommen, der im Sommer ein regelmäßiger Besucher der „Rigi-Rutsch’n“ ist.

Das nächste Saunaevent: Das nächste musikalische Saunaevent findet am Samstag, 10. Dezember, statt. DJ Howie legt „Exit Sound“ auf. Die Saunagäste bekommen dabei Rockklassiker zu hören.