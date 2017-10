Barbarahof nun ein Fall fürs Gericht

Die „Wohnbau GmbH“ möchte weiterhin Sozialwohnungen im Barbarahof schaffen. Sie klagte gegen die Entscheidung bezüglich des Denkmalschutzes. Nun waren Richter des Verwaltungsgerichts München vor Ort.

Peißenberg – Das Bauvorhaben der „Wohnbau GmbH Weilheim“, an der ehemaligen Peißenberger Bergarbeitersiedlung Barbarahof Sozialwohnungen zu errichten, bleibt weiterhin gestoppt. Das Landratsamt hatte kurz vor Beginn der Baumaßnahmen das Landesamt für Denkmalpflege benachrichtigt, um überprüfen zu lassen, ob es sich bei dieser Siedlung um eine schützenswerte Anlage handelt. „Und genau das wurde auch so anerkannt“, sagte Friedrich von der Mülbe vom Landratsamt am Rande der Verhandlung in Peißenberg. In die Liste denkmalgeschützter Objekte ist der 1950 angelegte Barbarahof zwar noch nicht endgültig aufgenommen worden, aber das sei nur eine Frage der Zeit, so von der Mülbe.

Er betonte auch, dass es sich nicht um einzelne denkmalgeschützte Objekte wie Wohngebäude oder die zugehörigen Holzlegen handeln würde. „Das ganze Ensemble soll geschützt werden“, sagte von der Mülbe. Dazu gehört auch eine von allen Parteien benutzbare Grünfläche mit Grill- und Kinderspielplatz sowie ursprünglich kleinen zu bewirtschaftenden Parzellen für jede Wohneinheit. „Die Anlage ist städtebaulich und gesellschaftlich einmalig“, sagte von der Mülbe.

Aber auch die „Wohnbau GmbH“, die den Barbarahof zum Zweck einer Nachverdichtung im Jahr 2010 gekauft hat, um dort dringend benötigte Sozialwohnungen zu bauen, möchte das Gesamtbild der Anlage erhalten. „Geplant ist nur der Abriss eines leer stehenden längeren Holzlegenkomplexes an einer Seite der Siedlung“, erklärte Klaus Kusch, Prokurist bei der „Wohnbau“. Die Baupläne sind fertig, die Finanzierung ist gesichert, man könnte sofort loslegen, so Kusch. Die „Wohnbau“ hatte gegen den vom Landratsamt verhängten Baustopp im Dezember 2015 Klage eingereicht.

Beim Ortstermin begutachtete das mehrköpfige Richtergremium die Anlage. Vor Ort waren außerdem Vertreter der „Wohnbau“ als Klägerpartei mit ihrem zuständigen Rechtsanwalt Fabian Gerstner, zwei Mitarbeiter des Landratsamtes Weilheim-Schongau und zwei Vertretern der Gemeinde Peißenberg. Nach längerer Beratung sagte Richter Johann Oswald: „Nach unserem Eindruck spricht viel dafür, dass die Einschätzung des Landesamt für Denkmalpflege zum Zeitpunkt der jetzigen Rechtslage stimmt.“ Beschlossen wurde daraufhin einvernehmlich ein Übergang in ein weiteres schriftliches Verfahren.

Auf die Frage der Heimatzeitung an Rechtsanwalt Gerstner, ob das Bauvorhaben für die von ihm vertretende „Wohnbau“ nun aussichtslos sei, antwortete dieser: „Ganz im Gegenteil.“ Eine Erklärung dazu lieferte er nicht, auch weitere Fragen ließ er unbeantwortet.

Regina Wahl-Geiger