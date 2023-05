„Bestehenden Größe völlig okay“: Bauausschuss stimmt gegen Norma-Erweiterung in Peißenberg

Von: Bernhard Jepsen

Die Norma-Filiale samt Backshop in Wörth. Der Parkplatz ist zumeist leer – und er sieht ziemlich kärglich aus. Die eigentlich vorgeschriebenen Baumpflanzungen wurden noch nicht realisiert. © Bernhard Jepsen

In einer „Norma“-Filiale sollte die Verkaufsfläche erweitert werden, außerdem war ein Backshop-Container geplant. Peißenbergs Bauausschuss legte sein Veto ein.

Peißenberg – Die Norma-Filiale an der Ecke Sonnenstraße/Kramerstraße soll erweitert werden – und zwar durch einen An- beziehungsweise Umbau des Lebensmittelmarkts. Das Planungskonzept sieht vor, den Backshop in einen separaten Container auf den Parkplatz auszulagern. Die freiwerdende Fläche soll zusammen mit der baulichen Erweiterung im nordwestlichen Bereich des Supermarktgebäudes die Verkaufsfläche von aktuell 799 auf 967 Quadratmeter erhöhen. So weit die Theorie. In der Praxis fehlen für das Projekt allerdings die baurechtlichen Voraussetzungen. Im gültigen Bebauungsplan (Titel: „An der Kramerstraße“) ist eine Mischgebietsnutzung festgesetzt. Dort können generell auch größere Betriebe angesiedelt werden. Allerdings gibt es gesetzliche Grenzen für „großflächige Einzelhandelbetriebe“. Das Bundesverwaltungsgericht hat das obere Limit in seiner Rechtsprechung auf 800 Quadratmeter definiert. Mit knapp 970 Quadratmetern würde der erweiterte Norma klar über dieser Grenze liegen. Damit das Projekt überhaupt Chancen auf Realisierung erhält, müsste zunächst geprüft werden, ob eine Bebauungsplanänderung zur Schaffung eines notwendigen Sondergebiets zulässig wäre. Beantragt war aber nur eine Genehmigung auf Basis des aktuellen Bebauungsplans. Die Entscheidung des Bauausschusses war damit folgerichtig: Das Gremium lehnte das gemeindliche Einvernehmen ab.

Meinungen gehen im Gremium auseinander

„Ich sehe nicht, dass der Norma noch größer werden muss“, erklärte Matthias Bichlmayr (Bündnis 90/Die Grünen) in der Ausschussdebatte: „Die Filiale ist in der bestehenden Größe völlig okay.“ Auch Stefan Rießenberger stimmte gegen den Bauantrag. Allerdings gab der Fraktionssprecher der Bürgervereinigung zu bedenken, dass die Norma-Filiale im Wörth-Zentrum eine wichtige Funktion inne hat. Der Parkplatz sei zwar zumeist leer, aber der Laden voll: „Es hat in dem Viertel nicht jeder ein Auto. 80 Prozent gehen zu Fuß zur Filiale.“ Man müsse von Seiten der Gemeinde alles tun, damit solche Geschäfte und damit auch die Versorgungsinfrastruktur erhalten bleiben. Bürgermeister Frank Zellner (CSU) erklärte in dem Zusammenhang, dass der Rathausverwaltung „keine Erkenntnisse vorliegen“, dass die Norma-Filiale ohne Erweiterung und Backshop-Auslagerung geschlossen werden soll: „Das steht momentan nicht im Raum.“

Über die Straße zum Auto

Detail am Rande: Im Zuge der Einreichung des Bauantrags für die Erweiterung des Norma hatte es auch einen Ortstermin gegeben. Dabei wurde festgestellt, dass die laut Bebauungsplan vorgeschriebenen Baumpflanzungen nur unzureichend umgesetzt wurden, insbesondere zwischen den Parkplatzflächen.

Apropos Parkplatz: Der wird von der Kramerstraße vom Filialgebäude abgetrennt. Nicht selten schieben die Kunden die Einkaufswagen über die Straße zum Auto. „Das ist etwas, was mir gar nicht gefällt. Das ist gefährlich“, kritisierte Stefan Rießenberger im Ausschuss: Deshalb müsse man Überlegungen anstellen, wie man die Situation verkehrstechnisch entschärfen könne.