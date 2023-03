Peißenberg geht kreativen Weg, um neue Bauplätze zu schaffen

Von: Bernhard Jepsen

Teilen

Bauplätze sind Mangelware in Peißenberg. © Julian Stratenschulte/dpa

Es ist ein Dilemma: Im Rathaus gehen regelmäßig Anfragen nach Bauplätzen ein – sei es von Einheimischen oder Leuten, die nach Peißenberg ziehen wollen. Und eigentlich würde es in der Gemeinde auch genügend freie Grundstücke geben. Doch die meisten Flächen liegen schon seit vielen Jahren brach – ohne erkennbare Nutzungsabsicht.

Peißenberg – „Wohnbauflächen sind Mangelware“, konstatiert Erich Gehrmann, der gemeindliche Liegenschaftsverwalter. 187 Anfragen nach freien Bauplätzen sind bei ihm in den vergangen sechs Jahren bereits eingegangen. Manche Interessenten konnten vermittelt werden, doch die meisten leider nicht. Eigene Grundstücke zur Wohnbauvermarktung hat die Gemeinde aktuell nicht. Bleibt nur der freie Markt. Doch der ist ziemlich leer gefegt.

Es gibt viele Baulücken

Dabei gäbe es in Peißenberg innerorts viele Baulücken. Das Problem in Zeiten von Inflation und Niedrigzinsen: Die Eigentümer sind nicht bereit, die Flächen zu verkaufen. „Die Grundstücke werden dann quasi zu einem Bankkonto“, erklärt Gehrmann. Eine weitere Folge: Die ungenutzten Brachflächen verknappen das Angebot und treiben die Grundstückspreise weiter in die Höhe. Der Bodenrichtwert für Peißenberg liegt derzeit für erschlossenen Baugrund im Ortsgebiet bei 650 Euro pro Quadratmeter. Tendenz steigend. „Die Marktpreise können davon natürlich noch einmal deutlich abweichen. Für eine junge Familie ist das fast nicht mehr bezahlbar“, sagt Gehrmann. Die Gemeinde möchte der Angebotsverknappung entgegenwirken. Und sie ist auch aus einem anderen Grund gefordert: Um den Flächenfraß einzudämmen, sind die Kommunen über den Landesentwicklungsplan angehalten, zunächst die Lücken in den Ortskernen zu schließen, bevor an der Peripherie neue Bauflächen ausgewiesen werden. „Innen- vor Außenentwicklung“ lautet das Gebot. Sollen trotzdem im Außenbereich Gebiete erschlossen werden, muss die Gemeinde laut Gehrmann eine Überprüfung vornehmen: „Wenn Potenzial im Innenbereich vorhanden ist, müssen wir nachweisen, dass wir an die dortigen Grundstücke nicht rankommen.“

Konkrete Planungen für neues Baugebiet gibt es nicht

Konkrete Planungen für die Ausweisung eines neuen Baugebiets gibt es derzeit von Seiten der Gemeinde nicht. Lediglich bezüglich einer „städtebaulichen Abrundung“ zwischen Erzgebirgstraße und Badstraße im Grandlmoos wird mit einem Landwirt verhandelt. Um die Eigentümer generell für die Problematik im Zusammenhang mit ungenutztem Baugrund zu sensibilisieren, hat die Rathausverwaltung nun eine Eigentümerbefragung gestartet, mittels derer ein Bau- oder Verkaufsinteresse eruiert werden soll. Als „Startprojekt“, wie es Gehrmann formuliert, hat man sich auf das Wohnbaugebiet an der Lena-Christ-Straße respektive Ludwig-Thoma-Straße fokussiert. Und das aus gutem Grund: „Dort ist das Problem am offensichtlichsten“, sagt Gehrmann. Obwohl das Areal bereits zur Jahrtausendwende erschlossen wurde, ist es weit davon entfernt, voll bebaut zu sein. 50 Grundstücke liegen brach.

Die Eigentümer wurden nun angeschrieben. Gehrmann betont, dass die Teilnahme an der Fragebogenaktion freiwillig ist. Der Liegenschaftsverwalter hofft aber auf viele Rückläufer – wobei: „Keine Antwort sagt auch etwas aus. Ich bin wirklich gespannt.“ Viele freie Flächen gibt es unter anderem auch im Quartier an der Bürgermeister-Leibold-Straße sowie zwischen der Bad- und Wörther Straße. Gehrmann führt in losen Abständen Gespräche mit den Eigentümern, doch oft beißt er auf Granit. Staatlichem Druck, beispielsweise mit der Einführung einer Grundsteuer C, steht der Liegenschaftsverwalter „neutral“ gegenüber – allerdings: „Ich weiß nicht, ob das ein Anreiz für Eigentümer wäre, Grundstücke zu vermarkten. Es ist immer schwierig, wenn der Staat in Eigentum eingreift.“