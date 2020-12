„BayWa“-Turm steht jetzt in Peißenberg

War es Zufall oder eine Art Vorhersehung? Just als mit dem Abriss des „BayWa“-Gebäudes am Weilheimer Bahnhof begonnen wurde, haben die „Modellbahnfreunde Pfaffenwinkel“ mit dem Bau des Komplexes angefangen. Nun steht er in ihrer Anlage im Bahnhof Peißenberg.

Als der „BayWa“-Komplex in Weilheim abgerissen wurde, wurde erin Peißenberg wieder aufgebaut

Er steht nun in der Anlage der „Modellbahnfreunde Pfaffenwinkel“

Diese haben den gesamten Komplex im Maßstab 1:87 aufgebaut

Peißenberg – Wahrscheinlich gibt es das eher selten, dass für ein und das selbe Gebäude gleichzeitig die Abriss- und die Aufbauarbeiten laufen. Beim „BayWa“-Komplex, der mit seinem markanten Turm bis vor kurzem das Erscheinungsbild des Weilheimer Bahnhofs prägte, war es heuer so. Während es in Weilheim abgerissen wurde, bauten die „Modellbahnfreunde Pfaffenwinkel“ das „BayWa“-Gebäude samt Turm auf ihrer Anlage in den Vereinsräumen im Peißenberger Bahnhof wieder auf – allerdings im Modell im Maßstab 1:87.

„Das war schierer Zufall“, sagt Josef Zehentbauer über die Gleichzeitigkeit von Abriss und Aufbau. „Und es war Corona geschuldet.“ Während des ersten Lockdowns habe wenig Möglichkeit für andere Vereinsaktivitäten bestanden und da habe er sich an die Zeichnungen erinnert, die er bereits vor rund zehn Jahren vom „BayWa“-Komplex angefertigt hatte.

Zehentbauer, der früher als Architekt gearbeitet hat, ließ seinem Vereinskollegen Armin Seemüller die Pläne zukommen, der sie dann in einem „CAD“-System konstruierte. „Es war Arbeitsteilung“, sagt Seemüller. Die Daten wurden dann zu einem Dienstleister geschickt, der auf Basis dieses Materials Kunststoffteile angefertigt hat, die Zehentbauer zusammengebaut hat. Erst dann ging es an die Feinheiten: „Dann hat die eigentliche Modellbauarbeit erst begonnen“, sagt Zehentbauer. Der Modell-Rohbau musste verputzt, in den original Farben gestrichen und ausgebaut werden.

Dabei überließen die Modellbahner – wie bei all ihren Bauprojekten – nichts dem Zufall: „Bevor wir ein Projekt starten, recherchieren wir ausgiebig“, sagt Zehentbauer. Die Vereinsmitglieder besorgen sich, wenn möglich, Originalpläne, sichten alte Fotos, reden mit Eigentümern wälzen historische Bücher und beziehen jede mögliche Quelle mit ein. Alles, um dem Vereinsziel nachzukommen, den Bahnhof Weilheim und dessen Umgebung in seiner Blütezeit im Zustand von 1968 im Maßstab 1:87 nachzubauen. Inzwischen sind auf diese Weise schon viele Gebäude aus Weilheim in den Peißenberger Bahnhof gewandert, wo die Modellbahnfreunde ihre Räume haben. „Es soll alles so authentisch wie nur möglich sein“, sagt Zehentbauer. Mit dem Ergebnis sind die beiden Baumeister Seemüller und Zehentbauer beim Bau des „BayWa“-Gebäudes, dessen Bausatz den Verein rund 1000 Euro kostete, zufrieden.

Inzwischen arbeiten die Vereinsmitglieder schon an neuen Projekten: Zehentbauer hat bereits die Peißenberger Friedenskirche gezeichnet. Wann diese in die Bauphase gehen kann, sei noch unklar. „Das hängt auch immer von den Finanzen ab“, sagt der Architekt.