Bedenken im Gemeinderat Peißenberg: Sind die Vereine zu stark belastet?

Von: Bernhard Jepsen

Teilen

Wenn Vereine die Tiefstollenhalle mieten wollen, kostet das. © Privat

Bürokratie, hohe Auflagen bei Veranstaltungen und dazu noch Kosten und Gebühren, die finanziert werden müssen: Das ehrenamtliche Engagement in Vereinen ist in den vergangenen Jahren schwieriger geworden. Anton Höck forderte im Marktrat, die örtlichen Vereine mehr zu unterstützen.

Peißenberg – Wenn es um ehrenamtliche Arbeit in Vereinen geht, dann kann man Anton Höck (Peißenberger Liste) ganz getrost als Mann der Praxis bezeichnen. Höck ist Vorsitzender des Trachtenvereins Markt Peißenberg. 2019 hat er die mehrtägigen Feierlichkeiten zum 100-jährigen Marktjubiläum Peißenbergs federführend mitorganisiert. Der Mann weiß also, wovon er spricht. So gesehen ließ Höcks Wortmeldung in der jüngsten Sitzung des Marktrats durchaus aufhorchen. „Es geht um die Nutzung der Tiefstollenhalle und des Bürgerhauses ‘Flöz‘ durch Vereine“, erklärte Höck unter dem Tagesordnungspunkt „Kenntnisgaben“. Er habe gehört, dass ein örtlicher Verein für die Nutzung des „Flöz“ 100 Euro habe bezahlen müssen. Höck bat die Rathausverwaltung deshalb darum, dass in der nächsten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses die Kosten- und Gebührenordnung für die Nutzung der Tiefstollenhalle und des Bürgerhauses vorgelegt werden – „damit wir da mal drüberschauen“. Höck betonte, dass die Vereine das „Herzstück Peißenbergs“ seien. Es sei fraglich, ob die ehrenamtliche Arbeit mit Gebühren belastet werden sollte. „Die Kosten für die Reinigung lass ich mir noch eingehen. Aber Miete für die Nutzung von Veranstaltungsräumen würde ich persönlich nicht verlangen.“

Damit war Höck inhaltlich noch nicht fertig. Er verwies zudem auf die Standgebühr in Höhe von 25 Euro, die für die Teilnahme beim Weihnachtsmarkt am Tiefstollen erhoben wurde. Zudem kritisierte Höck die „Auflagenflut“. Beim Weihnachtsmarkt hätten die Vereine zum Beispiel aus Brandschutzgründen ihre Holzbuden nicht mit Fichten- oder Tannenzweigen dekorieren dürfen. Alles zu reglementieren, sei aber der falsche Ansatz. Denn irgendwann werde gar kein Verein mehr irgendetwas machen. „Die Leute haben doch selbst einen gesunden Menschenverstand – und sie machen sich die Arbeit, damit sich in Peißenberg etwas rührt“, so Höck: „In anderen Gemeinden und Landkreisen geht es etwas lockerer zu. Auch wir müssen wieder in eine andere Richtung denken.“

Bürgermeister Frank Zellner (CSU) wiederum berief sich auf den Handlungszwang der Gemeinde: „Wir wollen niemanden ärgern.“ Aber die Rathausverwaltung sei verpflichtet, die Landes- und Bundesvorschriften umzusetzen. Die Gemeinde müsse sich an die Bauordnung und die Betriebsgenehmigungsauflagen für Versammlungsstätten halten – dabei gebe es auch keinen Spielraum. Ansonsten würde sich die Gemeinde haftbar machen: „Der Besucher von Veranstaltungen hat ja auch die gewisse Erwartung, dass die Vorschriften eingehalten werden und er nicht in Gefahr gerät“, so Zellner. Die Gemeinde würde den Vereinen auch in Form von freiwilligen Zuschüssen in jedem Haushaltsjahr finanzielle Unterstützung bieten. „Wir sind natürlich dankbar für die Aktivitäten der Vereine.“ Freilich könne man die Kostenordnung für die Nutzung von Räumen noch einmal genauer überprüfen. Dazu habe es schon mehrere Initiativen gegeben, unter anderem von Vize-Rathauschef Robert Halbritter (SPD). Allerdings verwies Zellner auch auf die finanziellen Zwänge der Gemeinde: „Alles kostet Geld – und alles wird immer teurer.“