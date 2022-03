Bei Starkregen schwillt Peißenberger Bach gefährlich an - Anwohner erwartet Handeln der Gemeinde

Von: Bernhard Jepsen

Für gewöhnlich ein kleines Rinnsal, aber bei Hochwasser schwillt der Wörthersbach im Bereich des Grundstücks von Familie Buchhauer bedrohlich an. © Bernhard Jepsen

Bei Starkregenfällen braucht es nicht lange, bis die Pegel am Wörthersbach in Peißenberg nach oben rauschen. Leidtragende sind die Anwohner. Doch die Gemeinde signalisiert nun Handlungsbereitschaft.

Peißenberg – Mario Buchhauer wohnt mit seiner Familie in der Rigistraße. Hinter dem gepflegten Haus schließt Richtung Bahnlinie ein großer Garten an. Idylle pur. Manchmal aber auch nicht: „Wenn es drei oder vier Stunden stark regnet“, erzählt Buchhauer, „dann rücken wir aus und holen unsere Schaltafeln raus.“ Buchhauer und sein Vater haben sich einen eigenen Hochwasserschutz gebaut. Die Schaltafeln werden bei Bedarf in spezielle Stützhalterungen eingehoben. Das schirmt das Wasser ab – und das muss es auch. Schon mehrmals wurde der Garten samt Geräteschuppen komplett überspült. Dann nämlich, wenn sich der Wörthersbach von einem kleinen Rinnsal zu einem reißenden Bachlauf entwickelt.

Es ist schon vorgekommen, dass Buchhauer und sein Vater nachts um zwei Uhr mit Stirnlampen im Garten herumgeturnt sind, um die Planken aufzubauen. Der 49-Jährige will die Situation nicht dramatisieren: „Die Wohnbebauung ist nicht gefährdet“, betont er. Aber die regelmäßigen Überschwemmungen auf dem Grundstück nerven Buchhauer, weil sie aus seiner Sicht nicht sein müssten.

Das anfangs breite Bachbett wurde immer enger - „Natürlich staut es sich dann“

Nach einem größeren Hochwasser im Jahr 2005 wurde am Abschnitt zwischen der Brücke an der Hochreuther Straße und dem Unterbau ein ökologischer Gewässerausbau vorgenommen. Die Maßnahme wurde zu 80 Prozent vom Staat gefördert. Der kanalisierte Wörthersbach wurde in ein mäanderndes Bachbett verlegt. Das sollte die Fließgeschwindigkeit reduzieren und dem Bach mehr Platz geben. Quasi ein natürlicher Hochwasserschutz. „Das Mäandern schaut schön aus – und es ist auch nicht das Problem“, erklärt Buchhauer.

Doch das anfangs breite Bachbett sei nach und nach enger geworden. Und tatsächlich: Die Böschung ist im Laufe der Jahre abgerutscht – samt den Befestigungssteinen. Zum Teil liegen die beiden Uferseiten nur noch eine Handbreite auseinander. Mitunter würden die losen Befestigungssteine einfach im Bachbett liegen, berichtet Buchhauer: „Natürlich staut es sich dann ganz automatisch.“

Die Gemeinde soll ihren Unterhaltspflichten nachkommen

Buchhauer geht es darum, dass die Gemeinde ihren Unterhaltspflichten nachkommt – und zwar von alleine: „Es ist immer eine Bettelei, bis etwas passiert“, kritisiert er. Die Engstellen müssten ihm zufolge schnell beseitigt werden. Regelmäßiges Ausbaggern sei ohnehin die beste Lösung: „Nicht jedes Jahr, aber zumindest alle zwei Jahre.“ Ähnliches würde für den Rückschnitt der Weidentriebe im Uferbereich gelten. Buchhauer hofft nun auf die Gemeinde: „Wenn nicht bald etwas passiert, dann ist der Bach bald komplett zu. Warum wird da solange rumgetan?“

