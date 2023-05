Vom Buchhändler zum Bücherei-Leiter: Bernd Wöstmann tritt Dienst in Peißenberg an

Blumen für den neuen Büchereileiter: Bernd Wöstmann mit dem Peißenberger Bürgermeister Frank Zellner. © Ralf Ruder

Nach einigen Monaten ohne Leitung hat die Bücherei in Peißenberg wieder einen Chef. Bernd Wöstmann hat im April seinen Dienst angetreten.

Peißenberg – „Mein großes Ziel ist es, erst mal, den Bestand in den Griff zu bekommen“, sagt der 35-Jährige über seine Pläne für die Bücherei. Einarbeiten konnte sich der gebürtige Münsteraner bereits in den letzten Wochen. „Vom Team werde ich dabei wunderbar unterstützt“, lobt er die beiden Mitarbeiterinnen, die ihm zur Seite stehen. Eine weitere Teilzeitkraft soll demnächst zusätzlich eingestellt werden.

Wer die Bücherei betritt, sieht auf den ersten Blick, dass quasi ein frischer Wind durch die Regale weht. Gleich neben dem Tresen ist ein großer Tisch aufgebaut. Auf der einen Seite wird das Thema „Bienen und Nachhaltigkeit“ behandelt, auf der anderen Seite liegen zum derzeit laufenden „Stadtradeln“ zahlreiche passende Bücher gut in Szene gesetzt.

Wöstmann bringt jahrelange Erfahrung als Buchhändler mit

Kein Wunder: Die Präsentation von Literatur beherrscht Wöstmann durch seine jahrelange Erfahrung als Buchhändler. Und auch die getroffene Auswahl kommt nicht von ungefähr: Der Schwabsoier liebt die Natur, fährt leidenschaftlich gerne Rennrad und ist auch schon damit zur neuen Arbeitsstelle gefahren. „Von den Lesern haben wir bereits viel tolles Feedback für unsere ersten Umgestaltungen erhalten“, zeigt sich Wöstmann angetan.

Freuen können sich Büchereinutzer bald über frischen Lesestoff: 45 neue Bücher sind bereits gekauft, müssen nur noch eingebunden werden. Auch Wünsche werden gerne erfüllt. „Wer ein bestimmtes Buch möchte, kann es uns sagen“, ermutigt Wöstmann.

Altes weicht dem Neuen: Einige Bücher wurden aussortiert

Um Platz für Neues zu schaffen, muss jedoch zunächst Altes weichen. „Die Altpapiersammlung am vergangenen Wochenende kam gerade recht“, scherzt der Büchereichef. Denn viele Exemplare habe er bereits entsorgt. „Da waren sogar noch Bücher mit dem Stempel der Volksbücherei Peißenberg dabei“, gibt er Einblicke in seine Aufräumarbeiten. Viele der beliebtesten Bücher, gerade im Kinderbereich, seien so zerlesen, dass sie nicht mehr zu retten seien und entsorgt werden mussten.

Doch nicht nur den Bestand hat Wöstmann im Auge. Am Herzen liegt dem Vater einer zweijährigen Tochter vor allem die Leseförderung des Nachwuchses: „Mir ist es wichtig, die Kinder an das Lesen heranzuführen.“ Wie das genau geschehen kann, möchte er mit Kitas und Schulen noch besprechen.

Außerdem sollen wieder Veranstaltungen in der Bücherei stattfinden. Zurückgekehrt sind auch die Möglichkeiten zu kopieren, das Internet zu nutzen und Zeitschriften und Zeitungen vor Ort zu lesen. Hierbei kann gegen kleine Spende sogar Kaffee, Saft oder Wasser erworben werden. Das alles kann nach Monaten voller Einschränkungen nun auch endlich wieder zu den kompletten Öffnungszeiten angeboten werden.

