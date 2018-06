Kommunikation bei Straßensanierung zwischen Paterzell und Peißenberg soll besser werden

Nicht alles lief rund bei der Sanierung der Kreisstraße WM 29 zwischen Paterzell und Peißenberg. Um die Wogen zu glätten, lud das Landratsamt zu einer Anliegerversammlung.

Paterzell – „So eine Anliegerversammlung sollte am Anfang einer Maßnahme stehen,“ räumte Kreiskämmerer Norbert Merk vor rund 60 Anwesenden ein. „Das Thema ,Bürgerbeteiligung’ hatten wir bisher nicht eindeutig geregelt, das werden wir aber jetzt mit dem Freistaat konkretisieren“, so Merk, der versprach, mit dem Staatlichen Bauamt entsprechende Vereinbarungen zu treffen. „Für alles was hier nicht so gut gelaufen ist, möchte ich mich in aller Form entschuldigen.“

Andreas Lenker, Abteilungsleiter beim Staatlichen Bauamt, das im Auftrag des Landkreises die Baumaßnahme plant und durchführen lässt, erläuterte die Details des Projekts und dessen Probleme, wie die Entsorgung des abgefrästen Teerdecke. „Es war mehr belastetes Material da als erwartet, da teerhaltiges Material in den Unterbau sickerte, und bei der Abfuhr gab es Verzögerungen“, so Lenker, der auch auf die Schwierigkeiten bei der Auftragsvergabe einging. „Wir können so viel bauen wie lange nicht, nur ist es schwer, Baufirmen zu bekommen“, sagte er zu den Vorwürfen, dass an der Baustelle oft wenig Personal der ausführenden Firma anzutreffen war.

Aus den Erfahrungen im Bauabschnitt 2 (vom Ortsschild in Richtung Gaststätte „Eibenwald“) sollen für den nächsten Teilbereich (von der Ortsmitte bis Beginn des Eibenwalds), Lehren gezogen werden. Das planende Ingenieurbüro, ein Anliegervertreter, der Wessobrunner Bürgermeister und das Bauamt treffen sich nun wöchentlich, um Probleme zu besprechen und zu beseitigen. Bis Oktober soll dann die komplette Ortsdurchfahrt fertig sein.

Die Pläne sehen dann vor, den Abschnitt von Paterzell bis Peißenberg anzugehen. „Die Hälfte der Grundstücksverhandlungen dafür sind abgeschlossen“, so Merk, der versprach, dass 2019 die Sanierung des mit Abstand schlechtesten Teils der Straße beginne. Bis 2020 soll die Straße bis Peißenberg fertig sein. Wie es mit dem Bereich im Eibenwald aussieht, ist noch offen. Dazu entspann sich in der Fragerunde eine heftige Diskussion zwischen Dinter und Merk, etwa über die notwendige naturschutzrechtliche Erlaubnis.

Deutlich Kritik übte Dinter an dem aus seiner Sicht unverständlichen Zeitverzug beim Straßenstück Richtung Peißenberg. Anwohner ließen ihren Frust über die zweifelhafte Hangentwässerung, die ungenaue Beschilderung und die Baufirma los, die keinen Vertreter zur Veranstaltung entsandt hatte. Am Ende der Versammlung waren sich aber alle einig, den zuletzt eingeschlagenen Weg – mit der verbesserten Kommunikation – weiterzugehen.