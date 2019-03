Betrunkener demoliert Sanka in Peißenberg

Ein Betrunkener (35) hat nach einer Auseinandersetzung in Peißenberg einen Rettungswagen demoliert. Und das war noch nicht alles...

Peißenberg – Von wahrlich erschütterndem Verhalten berichtet die Polizeiinspektion Weilheim. Dabei fing am Mittwochabend alles vergleichsweise harmlos an: Ein 35-jähriger Peißenberger hatte im Rahmen einer Auseinandersetzung in Peißenberg einen Schlag ins Gesicht bekommen. Polizei und Rettungsdienst wurden alarmiert. Als der Rettungswagen an der Einsatzstelle eintraf und den Mann untersuchen wollte, lehnte dieser dies ab. Der 35-Jährige wurde dann nach der Anzeigenaufnahme nach Hause geschickt, berichtet die Weilheimer Polizei weiter. Aufgrund seiner starken Alkoholisierung konnte er jedoch nicht mehr gehen und stürzte.

Dies brachte ihn so in Rage, dass er frustriert gegen den Rettungswagen trat. Hierbei verursachte er einen Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Aufgrund seines Verhaltens musste der Mann schließlich von der Polizei in Gewahrsam genommen und in die Zelle zur Ausnüchterung gebracht werden. Ein Alkoholtest war aufgrund des Zustandes des Mannes nicht möglich. Als der Mann schließlich in der Zelle untergebracht war, urinierte er demonstrativ durch die Gitterstäbe in den Vorraum. Außerdem spuckte er gegen die Wände der Haftzelle. Gestern in der Früh konnte der Mann aus der Zelle entlassen werden. Hierbei zeigte er sich soweit ausgenüchtert, dass er sich für sein Verhalten entschuldigte. Dennoch muss er sich wegen wegen Sachbeschädigung und Beleidigung verantworten und die Reinigung der Zelle zahlen.