Blaue Tonne soll landkreisweit kommen - Vereine trotzdem nicht außen vor

Von: Katrin Kleinschmidt

In Weilheim und Schongau gibt es bereits die Blaue Tonne. © GRONAU/ARCHIV

Einnahmen sinken, Helfer fehlen: Unter anderem deshalb möchte die EVA die Papiertonne landkreisweit einführen. Das neue Konzept bezieht Vereine mit ein – in abgespeckter Form.

Landkreis – Die Schongauer haben sie, die Weilheimer auch: die Blaue Tonne. Und sie bleiben nicht die einzigen. „Wir müssen darüber reden, ob wir sie flächendeckend im Landkreis einführen“, sagte Holger Poczka, Geschäftsführer der Erbenschwanger Verwertungs- und Abfallentsorgungsgesellschaft (EVA), im Kreistag. „In meinen Augen ist sie notwendig.“ Deshalb bat er das Gremium darum, ein klares Bekenntnis für die Pläne abzugeben – er bekam es. 2024 soll die Tonne landkreisweit eingeführt werden.

Poczka war klar, dass das Thema ein schwieriges ist. Bisher sammeln in den meisten Orten ausschließlich die Vereine Papier und Kartonagen ein und bessern damit ihre Kasse auf. „Es ist nicht so, dass wir die Papiersammlung abschaffen wollen“, betonte Poczka. „Wir machen ihnen ein neues Angebot.“

Immer mehr Kartonagen, dafür weniger Papier

Wie bisher könne es nicht weitergehen. Das zentrale Problem ist, dass das klassische Papier – Zeitungen, Kataloge, Prospekte – abnimmt, stattdessen Kartonagen immer mehr werden. Die aber bringen weniger Geld, dafür viel Volumen bei wenig Gewicht. Da die Weiterverarbeitung anders ist, müssen Kartonagen vom Papier getrennt werden. Einige Vereine übernehmen die Sortierung selbst, um eine höhere Vergütung zu bekommen – der Nutzen ist im Vergleich zum Aufwand gering.

Hinzu kommt, dass immer mehr Vereine Probleme haben, genug Helfer für die Sammlung zu finden. „Vor allem in größeren Orten, in kleinen funktioniert es noch ganz gut“, sagte Poczka. Fällt ein Verein aber komplett aus, gebe es kaum Unternehmen, die kurzfristig einspringen könnten.

Ein weiteres Problem beim bisherigen System seien die Plastiksäcke, mit denen gesammelt wird. Rund 2,7 Millionen davon würden jährlich verbraucht, sagte Poczka. Das passe nicht dazu, dass der Kreistag „uns wiederholt dazu aufgefordert hat, etwas für die Abfallvermeidung zu tun“. Vom Geld, dass die Säcke kosten – aktuell jährlich rund 250 000 Euro –, könnte die EVA etwa 8000 bis 10 000 Tonnen kaufen, die wieder verwendet werden und damit nachhaltiger sind.

Vereine sollen nur noch Papier sammeln

Schwierigkeiten bereitet auch, dass auf der Straße stehendes Papier häufig nass werde und an Qualität verliere. Zudem gerät die EVA zunehmend in Abhängigkeit von anderen Unternehmen, weil sie auf Sortieranlagen mit Sackreißer sowie eine riesige Zahl an Containern angewiesen ist. „Wir müssen aufpassen, dass wir nicht in Zugzwang geraten.“

Eine Blaue Tonne könne die Probleme abmildern. Und würde nicht bedeuten, dass Vereine außen vor wären. Eine Kommission der EVA hat zwei Möglichkeiten ausgearbeitet, wie die ehrenamtlichen Helfer auch künftig mit anpacken könnten.

Variante eins, die die EVA präferiert, wäre, dass Vereine künftig ausschließlich gebündeltes Altpapier einsammeln – ohne Kartonagen und Säcke. Das Volumen würde geringer, das Sortieren fiele weg. Auch sei denkbar, dass Vereine einen Sammelpunkt einrichten, zu dem Einwohner ihr Papier bringen können. Damit die Bürger Bescheid wissen, würden die Sammeltermine – egal ob im Hol- oder Bringsystem – im Abfuhrkalender vermerkt.

Einnahmen für Vereine längst gesunken

Variante zwei wäre, dass Vereine selbstständig die Sammlungen organisieren, bewerben und tätigen. Sie müssten dann mit privaten Entsorgungsfirmen arbeiten, könnten aber womöglich an den höheren Verwertungserlösen teilhaben.

Landrätin Andrea Jochner-Weiß berichtete, dass bereits mit ersten Vereinen gesprochen worden sei. „Uns ist wichtig, dass sie Papier sammeln können“, sagte sie. „Wir können aber nicht für jeden Ort eine eigene Regelung schaffen.“

In der anschließenden Diskussion betonten mehrere Kreisräte, dass Vereine weiter einbezogen werden müssen. Karl-Heinz Grehl (Grüne) wollte wissen, um wie viel Geld es für die Vereine gehe. Laut Poczka wurden in der Vergangenheit in guten Jahren bis zu 600 000 Euro ausgezahlt, mittlerweile ist der jährliche Betrag auf rund 300 000 Euro für alle Vereine gesunken. „Es wird zunehmend weniger werden“, gab Poczka zu. Und erinnerte daran, die Bürger im Blick zu haben. Die jetzige Situation mit reiner Vereinesammlung, Plastiksäcken und zusätzlicher maschineller Trennung von Papier und Pappe „kostet den Gebührenzahler sehr viel Geld“.

Einführung voraussichtlich 2024

Letztlich stimmte der Kreistag für das Konzept der EVA zur flächendeckenden Einführung der Blauen Tonne. Die EVA und die Kreisfinanzverwaltung sollen nun die Rechtsgrundlagen erarbeiten, eine Ausschreibung vorbereiten und Details zur Weiterführung der Vereinssammlungen abstimmen – geplant ist die Einführung für 2024. Gegen den Beschluss sprachen sich zwei CSU-Kreisräte aus: Steingadens Bürgermeister Max Bertl und der Peitinger Michael Deibler.