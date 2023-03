So soll Tempo in den Bau des neuen Firmensitzes von „Blueflux“ in Peißenberg kommen - Noch heuer soll Spatenstich sein

Von: Bernhard Jepsen

Teilen

Ließen sich im vergangenen Jahr von Stefan Mair (vorne rechts) die „Blueflux“-Technik erklären: die Gemeinderäte Walter Wurzinger (vorne links) und Christian Quecke (hinten 3.v.r.) sowie Bürgermeister Frank Zellner (hinten 2.v.r.). (Archivbild) © Bernhard Jepsen

Die Planung für den Bau des neuen Firmensitzes von „Holzner Druckbehälter“ respektive deren Tochterunternehmen, die „Blueflux Energy AG“ in Peißenberg, sind ins Stocken geraten. Nun soll Tempo in die Sache kommen.

Peißenberg – Für ihre innovative Technologie, aus biogenen Abfällen regenerative Energie zu erzeugen (Stichwort: Grüner Wasserstoff), hat die „Blueflux Energy AG“ bereits mehrere Prämierungen eingeheimst (wir berichteten). Die jüngste Auszeichnung nahm Unternehmensprokurist Uli Mach erst kürzlich von Konrad Schober in München entgegen. Der Regierungspräsident ernannte „Blueflux“ offiziell zu einem Vorreiter für die Energiewende. Die Firma gehört damit künftig zu Unterstützern im „Team Energiewende Bayern“ (TEB).

Zum „Vorreiter für die Energiewende“ ernannt

„Die Unterstützer engagieren sich besonders für die Energiewende im Freistaat, fungieren als Multiplikatoren rund um die Themen der Energiewende und geben ihre Erfahrungen an Unternehmen sowie Bürgerinnen und Bürger weiter“, heißt es in einer Presseerklärung der Regierung von Oberbayern – und speziell zu „Blueflux“: Das Startup-Unternehmen Blueflux Energy AG aus Peißenberg hat sich auf die Entsorgung von biogenen Abfällen mit gleichzeitiger Gewinnung von nachhaltiger Energie spezialisiert. Dadurch kann Energie aus der Region für die Region CO2-neutral gewonnen werden kann. Das Unternehmen bietet Komplettlösungen rund um die Themen nachhaltige Energiegewinnung, -versorgung und Rückgewinnung vor Ort.“

Die „Blueflux“-Technik liegt also voll im Trend. Die Produktion von Transformationsanlagen ist auch bereits angelaufen – nämlich für einen Ziegelhersteller in Dachau und für das Projekt „Almwirtschaft“ in Windkreut. Doch die Produktionsbedingungen am aktuellen Firmenstandort, dem „Holzner-Druckbehälter“-Stammsitz an der Bergwerkstraße (ehemaliges Zechenhaus), sind alles andere als optimal: „Wir platzen aus allen Nähten“, berichtet Uli Mach im Gespräch mit der Heimatzeitung. Derzeit beschäftigt „Blueflux“ 14 Mitarbeiter, demnächst soll auf bis zu 30, später auf bis zu 100 aufgestockt werden. „Aber das hängt von der Immobilie ab. Wenn wir keinen Platz haben“, erklärt Mach, „dann können wir keine Leute einstellen.“

Neue Gewerbehalle soll entstehen

Eine „Immobile“ hat man freilich schon längst im Visier. Auf dem freien Areal westlich der ehemaligen BHS-Stahlbauhalle soll gemeinsam mit „Holzner-Druckbehälter“ eine komplett neue Gewerbehalle samt administrativer Verwaltung hochgezogen werden. Im September 2023, so der ursprüngliche Plan, sollte alles fertig sein. „Aber das werden wir nicht schaffen“, räumt Mach ein. Baurechtlich ist das Projekt noch nicht in trockenen Tüchern. Im Juli 2022 wurde zwar im Marktrat eine Änderung des Bebauungsplans „PKG-Gelände an der Hochreuther Straße“ zur Schaffung der baurechtlichen Voraussetzung beschlossen. Allerdings wurde später noch einmal der Umgriff und die Art des Bebauungsplans modifiziert. So einigte man sich mit der Gemeinde auf einen vorhabensbezogenen Bebauungsplan.

Ein weiteres Problem wurde Mitte Februar bei einem gemeinsamen Gesprächstermin mit der Rathausverwaltung, dem Landratsamt und „Blueflux“-Vertretern erörtert. Dabei ging es um eine Abkoppelung der Stellplatzplanung. Die Konzeption sieht grundsätzlich vor, dass westlich des Recyclinghofs respektive an der Behelfszufahrt zur Baustelle am Regenrückhaltebecken Parkmöglichkeiten geschaffen werden sollen – und zwar je nach Wachstumsphase von „Blueflux“. Demnach soll in drei Abschnitten zunächst eine einfache Parkplatzfläche, dann ein Parkdeck und schließlich ein Parkhaus entstehen. Weil das künftige Parkplatzareal im Außenbereich liegt, gestaltet sich das bauleitplanerische Verfahren aber langwierig. Zeit, die „Blueflux“ nicht hat. Bei dem Gesprächstermin einigte man sich deshalb darauf, die Parklatzfrage vom Bau der Gewerbehalle verfahrenstechnisch zu trennen. Für den Firmensitz soll nun separat ein beschleunigtes Baurechtsverfahren eingeleitet werden. Vom Peißenberger Bauausschuss gab es dafür bereits einhellig grünes Licht. Man möchte „Blueflux“ keine Steine in den Weg legen.

Beschleunigtes Verfahren

Laut Mach können auf dem Grundstück, auf dem die Gewerbehalle entstehen, in einer Übergangsphase bis zu 150 Stellplätze nachgewiesen werden: „Wir haben da also ein bisschen Luft.“ Zudem würden bereits jetzt 20 Prozent der Mitarbeiter nicht mit dem Auto zur Arbeit kommen. Ein Mobilitätskonzept des Unternehmens soll die Quote noch auf 30 Prozent steigern.

Einen konkreten Zeitplan gibt es für den Bau des neuen Firmensitzes zwar noch nicht (Mach: „Das hängt alles von den Genehmigungen ab“), aber heuer soll auf alle Fälle noch der Spatenstich erfolgen. Der Umzug in die neue Gewerbehalle soll laut Mach dann spätestens im zweiten Quartal 2024 erfolgen.



Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Schongau-Newsletter. Und in unserem Weilheim-Penzberg-Newsletter.