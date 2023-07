Zu teuer: Neue WC-Anlage in Peißenberg wurde im Vorfeld scharf kritisiert

Von: Bernhard Jepsen

Die neue WC-Anlage ist ein echter Hingucker: (v.l.) Frank Zellner, Sonja Mayer und Patrick Bastian. © jepsen

Sie war mit rund 200 000 Euro zwar ziemlich teuer, aber die neue und inzwischen für die Öffentlichkeit von 5.30 bis 20 Uhr zugängliche Toilettenanlage am Freizeitgelände auf der Alten Bergehalde hat ihre Qualität.

Peißenberg - Die Edelstahlkompaktanlage ist laut Rathausmitarbeiterin Sonja Mayer konzeptionell „sehr durchdacht“. Sie sei von der Reinigung her leicht zu händeln und äußerst wartungsarm. „Das war uns wichtig, weil das spart uns Betriebskosten“, erklärt Bürgermeister Frank Zellner beim gemeinsamen Pressetermin.

Leicht zu reinigen

Die Anlage verfügt über ein Unisex-WC und eine behindertengerechte Toilette. „Man kann mit dem Auto bis vor die Tür fahren. Für Menschen mit Behinderungen ist sie also leicht zu erreichen“, betont Mayer. Die Anlage verfügt zudem über einen Alarmknopf und sie ist vandalismussicher konstruiert. Das „WC-Projekt“ wurde zu 90 Prozent von der Städtebauförderung finanziert (wir berichteten).

Dass das Toilettenhäuschen auch optisch etwas hermacht, dafür hat Graffiti-Künstler Patrick Bastian gesorgt, der sich in Peißenberg im Auftrag der Gemeindewerke bereits an mehreren Trafohäuschen und an privaten Hauswänden mit seinen Werken verewigt hat. „Ich bin im Ort mit meinen Bildern inzwischen ganz gut vertreten. Das freut mich total.“

Graffiti-Künstler Patrick Bastian im Ort gut vertreten

Als Motiv für das Klohäuschen hat Bastian Bezug zur aktuellen Nutzung der Alten Bergehalde genommen und zwei BMX-Fahrer in Aktion stilisiert. Auch die Vergangenheit ist bildlich mit einem alten Kohlehunt festgehalten. Bastians – legale – Graffiti-Kunst wird von der illegalen Sprayer-Szene anerkannt: „Bislang hat noch niemand auf die Bilder was draufgemalt“, berichtet der Augsburger.

Die hohen Kosten für die neue Toilettenanlage wurden im Marktgemeinderat trotz der hohen Förderquote von einigen Gremiumsmitgliedern scharf kritisiert (wir berichteten). Die Regierung von Oberbayern verlangte als Bedingung für Zuschüsse aus der Städtebauförderung gewisse Qualitätsstandards. Die Toiletten sind ein Baustein in den Bemühungen, die Alte Bergehalde in ein Freizeit- und Naherholungsgelände umzugestalten.