BOB fährt nicht zwischen Peißenberg und Schongau

Nichts geht mehr zwischen Peißenberg und Schongau - zumindest auf den Schienen. Wie die BRB mitteilt, fahren noch voraussichtlich bis 16 Uhr keine Züge zwischen Peißenberg und Schongau. Ein Schienenersatzverkehr wurde eingerichtet.

„Aufgrund von Bäumen im Gleis ist die Strecke Peißenberg - Schongau bis voraussichtlich 16 Uhr gesperrt“, heißt es am Dienstag auf der Homepage der Bahn, die in der Regel zwischen Schongau und Augsburg pendelt. Wer diese Strecke derzeit fahren möchte, muss in Peißenberg auf den Bus umsteigen, wenn er nach Schongau gelangen möchte. Bereits am Montag kam es zu witterungsbedingten Ausfällen auf diesem Teil der Strecke.