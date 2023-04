BRK Peißenberg: 4400 Stunden im Einsatz

Von: Kathrin Hauser

Bei der Jahresversammlung ehrte Thomas Bieringer (vorne, r.) Sandra Schwarz (hinten, l.) und Frank Uber (hinten, 2.v.l.). Treue Mitglieder wurden geehrt © Privat

450 Blutspender betreut, 95 Mal Hilfe geleistet, zwölf Einsätze der Schnelleinsatzgruppe und vieles mehr: Insgesamt waren die Mitglieder der BRK-Bereitschaft Peißenberg 4400 Stunden im Einsatz. Sie blicken auf ein ereignisreiches Jahr zurück, in dem es Einsätze gab, die ihnen einiges abverlangten.

Peißenberg – Ganze 4400 Stunden waren die Mitglieder der BRK-Bereitschaft Peißenberg im vergangenen Jahr im Einsatz. Das berichtete der Bereitschaftsleiter Thomas Bieringer bei der Jahresversammlung, die kürzlich im Gebäude des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) an der Ebertstraße stattfand. Damit sei beinahe wieder das Vor-Corona-Niveau erreicht worden, sagte Bieringer: „Das letzte Jahr war wieder ein normales Jahr für uns.“

Dabei sind die Mitglieder der BRK-Bereitschaft zu zwölf Einsätzen der Schnelleinsatzgruppen (SEG) gerufen worden. Die SEGs sind auf alle Arten von Notfällen vorbereitet und unterstützt bei größeren Schadensereignissen den Rettungsdienst. Einer dieser Notfälle war das Zugunglück in Burgrain, ein anderer die Explosion einer Wohnung in Peißenberg im November.

Beim G7-Gipfel rund um die Uhr in Bereitschaft

Während des G-7-Gipfels auf Schloss Elmau seien acht BRK-Mitglieder fünf Tage lang rund um die Uhr in Bereitschaft gewesen, „um gegebenenfalls umgehend ausrücken zu können.“ Insgesamt seien in diesen Tagen 700-Stunden Bereitschaftsdienst geleistet worden.

Auch die Anzahl der Stunden, in denen das BRK bei großen Veranstaltungen Sanitätswachdienste leistete, sei ähnlich groß gewesen wie vor der Pandemie. Bei 30 Diensten sei 95 Mal Hilfe geleistet worden. An drei Terminen sind laut BRK über 450 Blutspender betreut – „und damit fast doppelt so viele wie im Jahr zuvor“, schreibt der Bereitschaftsleiter.

Ausbildungsabende und Lehrgänge endlich wieder in Präsenz

In und um Peißenberg haben 34 aktive Mitglieder der BRK-Bereitschaft zusammen mit dem Jugendrotkreuz (JRK) fast 13 300 Stunden für das Rote Kreuz „und vor allem für die Bevölkerung ehrenamtlich investiert“, so Bieringer in seinem Bericht. Seit nahezu alle Corona-Beschränkungen ausgelaufen sind, bietet das BRK seine Ausbildungsabende und Lehrgänge wieder in Präsenz an.

Bei der Jahresversammlung wurden treue Mitglieder ausgezeichnet: Sandra Schwarz für fünf Jahre Mitgliedschaft und Frank Uber erhielt die silberne Ehrennadel des BRK für 25-jährige Mitgliedschaft. Zudem erhielt er die Ernennungsurkunde zum Truppführer. Heuer feiert die BRK-Bereitschaft Peißenberg ihr 100-jähriges Bestehen: „Die Planungen dazu laufen seit Monaten auf Hochtouren“, schreibt Bieringer.

