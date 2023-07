„Wir sind in die Bresche gesprungen“: BRK Peißenberg stellt neue „Helfer vor Ort“

Von: Kathrin Hauser

Sie haben sich kurzfristig gemeldet: die neuen „Helfer vor Ort“, die seit Anfang Juli Dienste übernehmen. Auto konnte organisiert werden © privat

Eine neue „Helfer vor Ort“-Gruppe des BRK Peißenberg hat am 1. Juli ihren Dienst in der Marktgemeinde aufgenommen. Die Zahl der Ersthelfer hat sich dadurch dennoch nicht erhöht, denn die entsprechende Vereinbarung mit der Firma „Aerotech“ ist zum 30. Juni ausgelaufen.

Peißenberg – Es war eine Neuerung, die im September 2018 aufhorchen ließ: Zum ersten Mal wurde eine „Helfer vor Ort“-Gruppe im Landkreis an einem Betrieb angesiedelt. Die damals sieben Betriebssanitäter der Firma „Aerotech“ wurden die „Helfer vor Ort“ (HvO) für Peißenberg und Umgebung, die bei Notfällen und Unfällen die medizinische Erstversorgung übernehmen, bis Rettungsdienst und Notarzt eintreffen und übernehmen.

Medizinische Erstversorgung

Fast fünf Jahre hat dieses Modell mit den Ersthelfern so funktioniert, doch am 30. Juni ist der Vertrag mit der Firma „Aerotech“ nun ausgelaufen und nicht verlängert worden. Damit in Peißenberg und der Umgebung keine Lücke in der medizinischen Erstversorgung bei Notfällen und Unfällen entsteht, ist das Bayerische Rote Kreuz (BRK) nun eingesprungen und hat eine eigene HvO-Gruppe in der Marktgemeinde installiert. „Seit 1. Juli ist das eigene Helfer vor Ort (HvO)-Fahrzeug der BRK-Bereitschaft Peißenberg im Einsatz“, so das BRK in einer Pressemitteilung. „Der Bedarf ist da“, sagt Thomas Bieringer, der Leiter der BRK-Bereitschaft Peißenberg. Es habe bereits einige Einsätze für die Ersthelfer gegeben.

Das BRK arbeitet dabei mit den Johannitern zusammen. Diese haben bereits dafür gesorgt, dass eine Rund-um-die-Uhr-Versorgung gewährleistet werden kann, als die „Helfer vor Ort“ noch bei „Aerotech“ angesiedelt waren. „Wir sind für „Aerotech“ in die Bresche gesprungen“, sagt Bieringer. Nun stellen das BRK und die Johanniter gemeinsam die „Helfer vor Ort“.

Nachdem klar war, dass das BRK beim HvO einsteigt, mussten Ersthelfer gefunden werden, die Dienst leisten. „Das hat wider Erwarten gut funktioniert“, sagt Bieringer: „Kurzfristig fanden sich 13 Helfer.“ Alle waren sie, was die Notfallversorgung angeht bereits so vorgebildet, dass keiner der neuen Helfer auf Grundschulung geschickt werden musste. Diese sorgen nun dafür, dass bei Notfällen und Unfällen in Peißenberg und Hohenpeißenberg rund um die Uhr HvO bereitstehen, die die Zeit bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes überbrücken. Auch bei größeren Einsätzen wird der Rettungsdienst von den HvO unterstützt.

Unterstützung bei größeren Einsätzen

Neben der Suche nach Einsatzkräften galt es, ein Fahrzeug zu beschaffen: „Wir haben kurzfristig ein Auto organisieren können“, sagt der Bereitschaftsleiter. Das Fahrzeug hat inklusive der medizinischen Ausstattung mehr als 26 000 Euro gekostet. Das BRK hat dieses komplett mit Spenden und Fördermitgliedsbeiträgen finanziert. Das Fahrzeug ist am Sonntag im Rahmen der ökumenischen Andacht gesegnet worden. Diese wurde anlässlich des 100-jährigen Bestehens des BRK Peißenberg in St. Johann gefeiert (siehe unten).

„Helfer vor Ort“ gibt es derzeit im Landkreis in Huglfing/Oberhausen, Peiting/Birkland, Schongau, Penzberg und Seeshaupt. In Wessobrunn soll demnächst ein weiterer seinen Dienst aufnehmen. Dazu fehlen aber noch Interessierte. „Da sind wir auf einem guten Weg“, sagt Bieringer.