Bürgermedaille für den „König der Bergehalde“: Peißenberg ehrt Georg Karl

Von: Bernhard Jepsen

Georg Karl (mit Urkunde) mit seiner Ehefrau Renate (l. neben ihm), Bürgermeister Frank Zellner (vorne links) und dem Gemeinderat. Auch mit auf dem Bild: die Bürgermedaillenträger Gerhard Schmid und Hans Hänel (2. und 3.v.l.). Foto: jep © Jepsen

Man muss schon Außergewöhnliches geleistet haben, um die Bürgermedaille des Marktes Peißenberg zu bekommen. Georg Karl, dem „König der Bergehalde“, wurde diese Ehre jetzt zuteil.

Peißenberg – Er saß 28 Jahre lang für die SPD-Fraktion im Marktrat, er ist Träger der kommunalen Verdienstmedaille, er war in mehreren örtlichen Vereinen aktiv und seine Leidenschaft gehörte der Renaturierung der Neuen Bergehalde: Für seine ehrenamtlichen Verdienste wurde Georg Karl nun mit der Bürgermedaille ausgezeichnet.

Die Bürgermedaille ist neben der Ehrenbürgerschaft die höchste Auszeichnung, die die Marktgemeinde verleihen kann. Um sie zu bekommen, muss man schon Außergewöhnliches für das örtliche Gemeinwohl geleistet haben. Mit den Auszeichnungen wird jedenfalls sehr sparsam umgegangen. Die Ehrenbürgerschaft wurde zuletzt 1992 an den Landmaschinenkaufmann, Josef Lindauer, und die Bürgermedaille 2009 an die frühere Vize-Bürgermeisterin, Magdalena Kößl, vergeben.

Insofern reiht sich Georg Karl in eine ganz besondere Riege von verdienten Persönlichkeiten ein. Die Verleihung der Bürgermedaille an den 75-Jährigen wurde auf Antrag der Freien Wähler vom Gemeinderat beschlossen. Die offizielle Vergabezeremonie fand nun im Rahmen einer Sondersitzung des Gremiums statt. Mit nur zwölf anwesenden Räten war die Präsenz zwar eher mäßig, doch die warmen Worte von Bürgermeister und Laudator Frank Zellner sowie den Fraktionssprechern boten unter dem Strich einen würdigen Rahmen.

Bürgermeister Frank Zellner: „Wir haben Ihnen viel zu verdanken“

„Wir haben Ihnen viel zu verdanken“, ließ Zellner den neuen Bürgermedaillenträger wissen. Karl habe sich neben seiner kommunalen Mandatsträgerschaft in mehreren Vereinen engagiert. Beim Aufbau des Musikfördervereins sei er zum Beispiel die „Triebfeder“ gewesen, auch bei der Errichtung der Knappengedächtniskapelle habe er tatkräftig mitgeholfen.

Zellner sprach zudem die Renaturierung der Neuen Bergehalde an, die eng mit dem Namen „Karl“ verbunden ist: „Die Halde ist heute eine Oase und ein Paradies zur Erholung. Das ist ganz besonders Ihr Verdienst“, lobte der Rathauschef. Karl sei Schwierigkeiten nie aus dem Weg gegangen und habe immer mit offenem Visier gekämpft. Wohl wahr: Wenn es um die Belange der Neuen Bergehalde ging, kannte Karl zum Leidwesen des ein oder anderen Pächters keine Kompromisse. Das brachte ihm den Spitznamen „König der Bergehalde“ ein.

Jürgen Forstner: „Solche Leute brauchen wir, dann wäre in unserem Ort nicht so viel im Argen“

„Du hast trotz Widerstands für die Bergehalde gekämpft. Du hast vor keinem Mittel zurückgeschreckt, wenn es um die Sache ging“, konstatierte Jürgen Forstner: „Solche Leute brauchen wir, dann wäre in unserem Ort nicht so viel im Argen.“ Forstners Worte dürften Karl besonders überrascht haben. Im Marktrat gerieten die beiden immer wieder aneinander. „Wir zwei haben uns mehrere Duelle geliefert“, blickte Forstner zurück: „Du hast in der Sitzung einmal wortwörtlich gesagt, dass ich nichts im Kopf habe. Das habe ich in meinem Leben noch nicht oft gehört. Aber ich bin ruhig geblieben, weil ich Respekt hatte.“

Peter Blome (SPD) wiederum entschuldigte sich bei Karl, dass der Antrag zur Verleihung der Bürgermedaille nicht aus den Reihen der Genossen kam: „Leider war die Idee nicht von uns. Aber wenn die Verleihung von einer anderen Fraktion initiiert wird, dann ist sie vielleicht sogar noch mehr wert.“ Blome und Karl saßen immerhin 16 Jahre gemeinsam in der SPD-Fraktion: „Das war eine geile Zeit. Du hast polarisiert und dich getraut, richtig reinzuhauen. Du hast dir die Bürgermedaille voll verdient“, sagte Blome.

Karl war mit seiner Frau Renate zur Verleihung der Bürgermedaille ins Rathaus gekommen. Dort traf er mit Hans Hänel einen ehemaligen Weggefährten aus gemeinsamen SPD-Zeiten. Auch Pfarrer Gerhard Schmid war bei der Zeremonie anwesend. Hänel und Schmid sind ebenfalls Träger der Bürgermedaille.

Sein Engagement für die Neue Bergehalde bezeichnet Georg Karl als Pflichtaufgabe

Karl selbst gab sich nach der Laudatio bescheiden: „Ich möchte danke sagen. Ich war wirklich überrascht, als ich in der Zeitung gelesen habe, dass ich die Bürgermedaille bekommen soll. Das Wirken im Gemeinderat war für mich eigentlich selbstverständlich.“ Auch sein Engagement für die Neue Bergehalde bezeichnete Karl als Pflichtaufgabe: „Als direkter Nachbar war das für mich ein Muss.“ Anfang der 1970er Jahre habe es auf der Bergehalde eine große Artenvielfalt in Flora und Fauna gegeben. „Als ich 1981 das Jagdrevier übernommen habe, war aber alles weg“, erzählte Karl. Als Referent für die Bergehalde kurbelte er die Renaturierung an – mit Erfolg: „Heute ist die Neue Bergehalde der schönste Schutthügel der Republik“, so Karl – und das dürfte dem „König der Bergehalde“ vermutlich mehr wert sein als die Medaille.

