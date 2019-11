Bislang drei Bewerber für das Bürgermeisteramt in Peißenberg

Bislang haben drei Bewerber ihren Hut als Bewerber für die Bürgermeisterwahl in der Marktgemeinde Peißenberg in den Ring geworfen. Wir stellen sie vor.

Peißenberg - Peißenbergs Bürgermeisterin Manuela Vanni (Peißenberger Liste) strebt eine dritte Amtszeit an. Vor knapp sechs Jahren setzte sie sich in der Stichwahl deutlich mit 58,69 Prozent deutlich gegen ihren SPD-Gegenkandidaten Hans Streicher durch. Offiziell nominiert ist Vanni bislang nicht, allerdings erklärte sie schon ihre Bereitschaft, erneut als Bürgermeisterin der Marktgemeinde antreten zu wollen (wir berichteten).

Direkt nach der Stichwahl am 30. März 2014 hatte Vanni angekündigt, sie wolle „in den neuen Gemeinderat eine gewisse Ruhe reinbringen“. Etliche Vorhaben konnte sie in den vergangenen Jahren umsetzen - dieses nicht. Immer wieder flogen im Marktgemeinderat die Fetzen. Wohl auch deshalb haben sich bislang bereits zwei Gegenkandidaten aus der Deckung gewagt und ihre Kandidatur als Bürgermeister von Peißenberg angekündigt.

Bürgermeisterwahl 2020/Peißenberg: Walter Wurzinger (Freie Wähler)

Als „politische Mitte“ Peißenberg nach den Kommunalwahlen 2020 „aktiv erneuern“ und „Bürgernähe“ demonstrieren – das will die Ortsgruppe der Freien Wähler mit Walter Wurzinger an der Spitze: Der 49-Jährige wurde einstimmig zum Bürgermeister-Kandidaten gekürt.

Über konkrete Details, wie er sich die Gemeindepolitik künftig vorstellt, hielt sich Wurzinger bei seiner Kandidatenkür noch bedeckt. „Es gibt viele Baustellen, wo wir dringend anschieben müssen“, betonte er. Ziel sei es, den Ort in enger Abstimmung mit den Bürgern „aktiv zu erneuern“.

Dafür gebe es in Peißenberg viel Potenzial, das aber endlich gehoben werden müsse. Wurzinger versteht sich und seine Mitstreiter als „politische Mitte für Peißenberg“ und Ideengeber für ein Gesamtkonzept: Für den Markt müsse – wie es Wurzinger in Anspielung auf die Parteifarbe der FW formulierte – ein „oranger Faden“ entwickelt werden. Ein Baustein dabei: „Die Wirtschaftskraft ausbauen, um mehr finanziellen Spielraum zu haben.“

Bürgermeisterwahl 2020/Peißenberg: Robert Halbritter (SPD)

Die Peißenberger SPD wird derweil Robert Halbritter bei den Kommunalwahlen 2020 ins Rennen um den Chefsessel im Rathaus schicken. Der Fraktionssprecher wurde bereits Anfang des Jahres beim SPD-Neujahrsempfang mit viel Applaus als Bürgermeisterkandidat vorgestellt.

Halbritter, der ausgebildeter Kommunikationselektroniker ist und im technischen Vertrieb arbeitet, deutete damals bereits an, welche Schwerpunkte er im Wahlkampf setzen wird. Die schwache Finanzkraft des Marktes ließe sich seiner Meinung nach durchaus ändern, nämlich, wenn die Gemeinde mehr Gewerbesteuer einnehmen würde. Doch genau das sei das Problem: „Klar, Penzberg spielt da mit ,Roche‘ in einer anderen Liga. Aber selbst mit vergleichbaren Gemeinden können wir nicht mithalten“, so Halbritter.

Das geplante Gewerbegebiet-Ost lasse sich kurz- oder mittelfristig leider nicht aktivieren: „Da zahlen wir jetzt die Zeche dafür , was in den vergangenen zehn bis 20 Jahren an vorausschauender Planung und Grundstückspolitik versäumt worden ist“, kritisierte Halbritter und: „Es ist ja nicht so, dass wir keine Anfragen von Firmen hätten, aber wir können aktuell eben nichts Besonderes bieten.“

Neugierig geworden? Einfach weiterlesen!

Die ganz große Auswahl haben die Bewohner des Landkreises in Sachen Landratswahl: Gleich sieben Gegenkandidaten treten gegen die Amtsinhaberin Andrea Jochner-Weiß (CSU) an.

Ähnlich umfangreich ist auch das Bewerberfeld in Weilheim, wo Amtsinhaber Markus Loth (BfW) ebenfalls noch einmal antritt.

In Penzberg hat Bürgermeisterin Elke Zehetner (SPD) gleichfalls mit etlichen Gegenkandidaten zu kämpfen.

Alle Infos und News zur Kommunalwahl 2020 im Landkreis Weilheim-Schongau finden Sie immer aktuell auf unserer großen Themenseite.