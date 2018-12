BV-Antrag für Ebertstraße fällt durch

Einen beidseitigen Fuß- und Radweg wünscht sich die Peißenberger Bürgervereinigung (BV) für die Ebertstraße. Doch der Antrag der BV-Fraktion fiel in der jüngsten Bauausschuss-Sitzung mit Pauken und Trompeten durch. Zu teuer und baulich nicht umsetzbar, so lautete das Urteil der Rathausverwaltung.

Peißenberg – Die Bürgervereinigung hatte es eigentlich nur gut gemeint: Sie griff die Situationsbeschreibung einiger Anlieger auf, wonach der Verkehr auf der Ebertstraße nach den verkehrsberuhigenden Maßnahmen auf der Hauptstraße zugenommen habe. Unter anderem war es Christine Dirschowski, die bei der Jahresversammlung der BV das Thema aufs Tapet gebracht hatte. Die Ex-Gemeinderätin berichtete von zunehmenden Gefahren für Fußgänger und Radfahrer. Außerdem würde durch die anstehende Bebauung des Finsterwalder-Anwesens die Anzahl der Anlieger steigen. Die BV beantragte deshalb, für die Errichtung eine Geh- und Radwegs Finanzmittel im Haushalt für 2019 zu berücksichtigen: „Die Gelegenheit ist günstig, den bereits partiell vorhandenen Gehweg zu erweitern und die Lücken zu schließen“, heißt es im offiziellen Antrag.

Doch im Ausschuss blies der BV ob ihres Vorstoßes ordentlich Gegenwind ins Gesicht. Bauamtsmitarbeiter Thomas Schamper erklärte, dass ein beidseitiger kombinierter Fuß- und Radweg in der Ebertstraße aufgrund der Fahrbahnbreite nur im Abschnitt zwischen Gasthaus „Sonne“ und Einmündung Maisstraße realisierbar sei. Im weiteren Verlauf bis zum Schweizer Weg wäre nur ein einseitiger Weg möglich und im Abschnitt bis zur Hans-Glück-Straße gar nichts. Dort sei die Ebertstraße schlichtweg zu schmal. Und dann die Kosten: „Im schlimmsten Fall liegen wir bei 700 000 Euro“, sagte Schamper: „Wenn der Unterbau passt, könnte es eventuell billiger werden.“ In den Sitzungsvorlagen für die Ausschussmitglieder war denn auch lediglich von 400 000 Euro die Rede – dennoch: Eine „günstige Gelegenheit“, wie von der BV im Antrag tituliert, wäre der Bau eines Geh- und Fußwegs in der Ebertstraße wohl keinesfalls.

Entsprechend angesäuert reagierte Bürgermeisterin Manuela Vanni auf den BV-Antrag: „Wir können das Geld nicht einfach in den Haushalt einstellen. Wenn man so etwas beantragt, dann hätte ich auch gerne Vorschläge, wo man an anderer Stelle einspart.“ BV-Sprecher Stefan Rießenberger hingegen versuchte, den Antrag zu rechtfertigen. Man wisse, dass die Haushaltslage angespannt sei, und man verstehe auch, wenn gesagt werde, „das ist zu teuer“. Die Fraktion habe sich nicht vorstellen können, was das Projekt koste: „Woher sollen wir das auch wissen?“ Man habe schließlich sogar überlegt, den Antrag zurückzuziehen: „Aber wir vertreten hier die Interessen von Bürgern“, so Rießenberger.

Vannis Reaktion fiel deutlich aus: Bereits während der Ausführungen des BV-Sprechers begann sie süffisant zu lachen. Auch verbal setzte es einen Konter: „Ich frage mich, ob der Antrag auch gestellt worden wäre, wenn es die ,Strabs’ (Straßenausbaubeitragssatzung; Anm. d. Red.) noch geben würde. Dann hätten wir die Kosten auf die Anlieger umlegen dürfen“, so die Rathauschefin: „Dass wir alle im Gemeinderat gerne überall im Ort Fuß- und Radwege hätten, davon gehe ich aus. Aber sollen wir dann etwa beim Hochwasserschutz, bei Schulen oder Kindergärten sparen?“ Der Antrag der BV mit dem Credo „Wenn ihr aus finanziellen Gründen dagegen seid, verstehen wir das – aber wir sind trotzdem dafür“ sei „unverschämt“.

Der vorberatende Ausschuss stimmte letztlich mit sieben zu zwei Stimmen gegen den BV-Antrag. Neben Rießenberger votierte noch Fraktionskollege Jürgen Forstner für die weitere Prüfung eines Fuß- und Radwegs. Endgültig entschieden wird die Angelegenheit in der nächsten Marktratssitzung.

Bernhard Jepsen