TSV Peißenberg im Krisenmodus

Der im Zuge der Corona-Pandemie verhängte „Shutdown“ schränkt das gesellschaftliche und wirtschaftliche Leben massiv ein. Betroffen von der Krise sind aber auch die Vereine. Beim TSV Peißenberg zum Beispiel steht der Sportbetrieb komplett still.

Peißenberg– Sinn und Zweck eines Sportvereins ist es, dass sich seine Mitglieder im organisierten Rahmen sportlich betätigen und gesellschaftlich treffen können. Beides ist momentan beim TSV Peißenberg nicht möglich. Als die Politik Mitte März coronabedingt die Schließung der Schulen beschlossen hatte, reagierte auch das Vereinspräsidium. Der Sportbetrieb im Nachwuchsbereich wurde sofort eingestellt. Mit den Ausgangsbeschränkungen folgte kurze Zeit später auch das Aus für die Erwachsenen. Die Gemeinde ließ sämtliche Turnhallen und Freisportanlagen sperren. Für die Verantwortlichen eine unwirkliche Situation: „Die Ruhe in den sonst so stark frequentierten Sportstätten ist beängstigend“, sagt TSV-Präsident Stefan Rießenberger.

Der Verein hatte heuer viel vor - nicht nur sportlich

Mehr als auf Sicht fahren und die bürokratische Organisation am Laufen zu halten, kann die Vereinsführung momentan nicht tun. „Wir sind abhängig von dem, was von oben entschieden wird“, erklärt Schatzmeister Ulrich Ingenfeld: „Wir hoffen, dass wir in diesem Jahr noch Sport treiben können.“ Doch eine konkrete Prognose wagen die TSV-Verantwortlichen nicht – schon gar nicht für die Hallen-Sportarten: „Der Sportbetrieb auf Basis der Abstands- und Hygieneregeln ist momentan schlichtweg nicht möglich“, bedauert Ingenfeld. Was im Präsidium für Unmut sorgt, ist, dass im medialen Diskurs bezüglich der Pandemiefolgen fast nur über das Wirtschaftsleben gesprochen wird: „Die Vereine trifft die Krise aber genauso hart wie die Einkaufszentren, die Friseure oder die Gastronomie“, konstatiert Rießenberger.

Der TSV hatte heuer viel vor – nicht nur im sportlichen Bereich. Der Verein wollte vor allem das gesellschaftliche Leben ankurbeln und neue Mitglieder werben. Doch das Revival der „Italienischen Nacht“, die Ende Juli im Eisstadion über die Bühne gehen sollte, musste ebenso abgesagt werden wie die „Kreuz & Quer“-Party, das Osterferienlager für Kinder und der Ausflug in den „Skyline-Park“. Auch der geplante Einstieg in die „Nordic-Walking“-Kurse musste gestrichen werden. Was besonders ins Kontor schlägt: Dem Verein, der zum Beispiel mit Steuer- und Versicherungszahlungen jede Menge Fixkosten hat, gehen durch die Corona-Krise Einnahmen – zum Beispiel aus der Vermietung von Sportstätten – flöten. Die Sparten müssen auf Zuschauer- und Sponsorengelder verzichten, auch Papiersammlungen können nicht mehr vom Verein übernommen werden.

Präsidiumssitzung im Freien

Bei einer Umfrage des BLSV bezüglich den zu erwartenden finanziellen Corona-Folgeschäden hat der TSV einen Betrag in Höhe von 30 000 Euro gemeldet. Umso mehr ist der TSV in der Krise auf die Beitragszahlungen seiner rund 2400 Mitglieder angewiesen. Vermehrte Austritte wegen des stillgelegten Sportbetriebs verzeichnet man noch nicht. „Auch hat es noch keine Klagen aus den Sparten gegeben“, lobt Rießenberger den Zusammenhalt im Verein: „Wir versuchen, den Kontakt in die Abteilungen über E-Mail und Telefon aufrecht zu erhalten.“ Die Post an die Sparten fährt der Vereinschef persönlich mit dem E-Bike aus. Und die Präsidiumssitzungen finden im Freien statt – im Gartenrondell hinter dem Max-Biller-Haus. Ein Dauerzustand kann das freilich nicht sein: Die TSV-Führung hofft auf den Einfluss des BLSV, um irgendwann Lockerungen zu ermöglichen – zumindest im Nachwuchsbereich: „Die Kinder nur zu Hause sitzen zu lassen, das ist auch keine Lösung“, sagt Ingenfeld. Allerdings ist der Schatzmeister realistisch: „Die Welt nach Corona wird für viele eine andere sein. Wie die Krise bei uns am Ende durchschlagen wird, das ist noch ein Rätsel.“

