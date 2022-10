CSU: Leserbrief-Affäre sorgt für Zündstoff in Peißenberg

Von: Bernhard Jepsen

Ein Leserbrief aus den Reihen der Peißenberger CSU sollte Bürgermeister Frank Zellner in der Debatte um das Zentralkrankenhaus vor seinen Kritikern schützen. Doch die Aktion wurde für die Partei zum Bumerang. Der Ortsverband, den Zellner anführt, gerät mit dem Brief jedenfalls in schwere Erklärungsnöte.

Peißenberg – „Verbessertes Klima im Marktgemeinderat“: So lautete der Titel eines Leserbriefs, der von Patricia Punzet, der Fraktionssprecherin von CSU/Parteilose, unterschrieben und von der Heimatzeitung in der vergangenen Woche veröffentlicht wurde. Doch seitdem kann von einem „verbesserten Klima“ im Gremium keine Rede mehr sein. Im Marktrat machten Freie Wähler, Bürgervereinigung, Grüne und Altbürgermeisterin Manuela Vanni (Peißenberger Liste) ihrem Unmut über die Formulierung des Leserbriefs Luft – und das mit deutlichen Worten.

In der September-Sitzung des Marktrats war Frank Zellner in die Kritik geraten. Der Rathauschef, so hieß es, habe bis dato zu wenig respektive gar nicht für Peißenberg als Standort eines möglichen Zentralkrankenhauses im Landkreis geworben (wir berichteten). Unter anderem hatten sich Cornelia Wutz (Bürgervereinigung; BV), Manuela Vanni sowie Walter Wurzinger und Jürgen Forstner (beide Freie Wähler) zu Wort gemeldet. Ihre Rhetorik war hart und unmissverständlich, blieb aber im sachlichen Rahmen. Während die eigene Fraktion in der Debatte schwieg, bekam Zellner lediglich von Peter Blome (SPD) Unterstützung. Die Sprachlosigkeit der eigenen Fraktion ist im CSU-Ortsverband offenbar nicht gut angekommen. „Es sind im Nachklang Mitglieder auf die Fraktion zugegangen“, berichtet Zellner auf Nachfrage der Heimatzeitung. Resultat war schließlich der Leserbrief, der die politische Konkurrenz schwer erzürnte. Der Ärger in der jüngsten Marktratssitzung war also programmiert.

Eröffnet wurde die Replik zum Leserbrief von Stefan Rießenberger: „Ich werde solche Unwahrheiten nicht stehen lassen“, sprach der BV-Fraktionssprecher Patricia Punzet direkt an – ebenso wie Walter Wurzinger: „Erklären Sie mir bitte diesen Leserbrief. Das ist eine bodenlose Frechheit. Warum habt Ihr nicht in der Sitzung den Mund aufgemacht?“ Punzet reagierte sichtlich zerknirscht: Das Ziel des Leserbriefs sei eigentlich nur gewesen, „die Art und Weise der Kommunikation zu kritisieren – um mehr ist es gar nicht gegangen“.

Cornelia Wutz indes bezeichnete es als „sehr bedenklich“, wenn freie Meinungsäußerungen in einem Leserbrief als „peinlich“ und „aus der Zeit gefallen“ charakterisiert werden würden: „Da muss man aufpassen. Konstruktive Diskussionen gehören zur Demokratie und ich habe niemanden beleidigt.“ Wutz betonte, dass sie sich nicht – wie im Leserbrief den Kritikern unterstellt – „ins Rampenlicht stellen“ wolle, sondern sie habe in puncto Zentralkrankenhaus lediglich das ihrer Einschätzung nach passive Verhalten des Bürgermeisters hinterfragt. „Ich werde genauso weitermachen wie bisher und meine Meinung sagen. Dafür wurde ich gewählt und damit müsst Ihr leben“, so Wutz in Richtung CSU/Parteilose.

Matthias Bichlmayr (Grüne) kommentierte den Leserbrief ebenfalls als „durchaus unglücklich“ und „in sich nicht förderlich für das Klima im Marktrat“. Auch die indirekte Kritik an Manuela Vanni monierte Bichlmayr: „Das ist ein Schuss nach hinten.“ Die Altbürgermeisterin reagierte entsprechend: „Der Leserbrief hat mich persönlich getroffen. Das muss ich ganz ehrlich sagen“, so Vanni.

Hitzig wurde es schließlich, als Christian Quecke (CSU/Parteilose) meinte, man könne Gemeinderatsdebatten nicht nur im Gremium selbst führen, sondern alternativ auch Leserbriefe als Medium nutzen. Annette Daiber (Grüne) bezeichnete die Aussage wiederum als „krass“ („Unsere Auseinandersetzungen sollten wir nicht in dieser Öffentlichkeit, sondern im Marktrat austragen“) und Jürgen Forstner als „Wahnsinn und demokratische Frechheit“: „Das ist für ein Gremium wie den Gemeinderat unwürdig. So einen Scheißdreck habe ich noch nie gehört.“

So viel zur öffentlichen Marktratssitzung. Aber es gab noch ein Nachspiel. Im nichtöffentlichen Teil hat sich Patricia Punzet von dem Leserbrief distanziert und sich bei den betroffenen Ratskollegen entschuldigt. Das bestätigte Punzet gegenüber der Heimatzeitung. Auf die Frage, ob sie der geistige Urheber des Leserbriefs sei, antwortet die Fraktionssprecherin zwar nicht direkt, aber mit wenig Interpretationsspielraum: „Ich muss da jetzt ja sagen. Meine Unterschrift steht darunter, dann muss ich dafür auch geradestehen.“ Punzet sprach von einem „Fehler“, der ihr nicht mehr passieren werde. Vanni, Wutz, Rießenberger, Wurzinger und Forstner hätten ihre Entschuldigung angenommen: „Ich bin mit jedem gut auseinandergegangen“, so Punzet.

Ist die Sache damit erledigt? Wohl kaum. Der Leserbrief, der dem Vernehmen nach im Vorfeld nicht allen Mitgliedern der Fraktion von CSU/Parteilose bekannt war, wirft mehrere Fragen auf – zuerst: Wenn nicht Punzet, wer ist dann der geistige Urheber? Frank Zellner erklärt gegenüber der Heimatzeitung, dass er über die Formulierung informiert war. Das „Wording“ sei im Nachhinein als unglücklich zu bewerten: „Ich hätte es nicht so gewählt. Ich mache mir die Wortwahl nicht zu eigen.“

Aber warum hat Zellner als Ortverbandschef die Veröffentlichung dann nicht verhindert? Der Fokus, so Zellner, sei auf die Unterstützung seiner Person gelegt worden – die von den eigenen Gemeinderäten in der Debatte um das „Zentralkrankenhaus“ ausgeblieben sei. „Das ist ein Lernprozess für die Fraktion, sich künftig in den Sitzungen zu beteiligen“, meint Zellner. Die Wirkung des Leserbriefes habe man in der Form „nicht vorhergesehen“. Punzet sei vom Ortverband auch nicht unter Druck gesetzt worden, den Leserbrief zu unterschreiben.

Die zentrale Frage nach der Urheberschaft lässt der Rathauschef unbeantwortet: „Es ist eine politische Gruppe, die im Ortsverband agiert. Ich werde die Namen aber nicht öffentlich nennen.“