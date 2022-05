Meisterwerk des Trinkwasserbaus: Da staunt selbst der Fachmann

Von: Bernhard Jepsen

Teilen

So sieht´s im Inneren des neuen Peißenberger Hochbehälters aus. Die Aufnahme zeigt Georg Haser (links) und Christoph Reichhart (rechts) vor einem der beiden Edelstahltanks. © Foto: Jepsen

Eigentlich sollte der neue Hochbehälter am „Schweiber“ unterhalb von St. Michael schon in diesem Frühjahr in Betrieb gehen. Doch die Fertigstellung des mit rund zwei Millionen Euro kalkulierten Projekts wird sich um ein paar Wochen verschieben. Einer der Gründe: Bei den Zu- und Ableitungen musste umgeplant werden.

Peißenberg – Ja, es ist ein etwas größerer Stadl. Dennoch sieht der neue Hochbehälter von außen relativ unscheinbar aus. So richtig deutlich werden die Dimensionen des künftigen Kernstücks von Peißenbergs Trinkwasserversorgung erst im Inneren der Holzbaukonstruktion. Dort wurden zwei hygienisch in sich geschlossene, acht Meter hohe und mit einem Durchmesser von 13 Metern entworfene Edelstahltanks zusammengeschweißt.

Für den Laien ein beeindruckendes Bild – aber nicht nur für den, sondern auch für den Fachmann: „Wir haben anfangs auch nur noch gestaunt“, erzählt Gemeindewerksmitarbeiter Christoph Reichhart. Und sein Chef, Georg Haser, pflichtet ihm bei: „In der Realität sieht das alles noch einmal ganz anders aus als auf dem Plan. Viel größer“, erklärt Peißenbergs Wassermeister. Die beiden Edelstahlbehälter, von denen jeder ein Fassungsvermögen von 1100 Kubikmetern hat, werden den alten Hochbehälter aus den 1970er Jahren ersetzen. Eigentlich sollte die Ablösung nach dem ursprünglichen Zeitplan bereits geschehen sein. Doch es ist zu Verzögerungen gekommen.

Gefahr bestand, dass das Rohr feststeckt

Am Bau des Hochbehälters selbst ist soweit alles reibungslos verlaufen. „Wir sind da in den letzten Zügen“, berichtet Haser. Lediglich bei den Elektronikbauteilen hakt es noch ein bisschen: „Die Firmen haben wegen Corona derzeit kaum noch Leute“, so Haser. Aber das ist nicht der Hauptgrund für die Verschiebungen im Zeitplan. Große Probleme bereitete nämlich die Konzeption für den Neubau der Zu- und Ableitungen. Die Bestandsverrohrung des alten Trinkwasserspeichers wird stillgelegt – weil sie nach über 50 Betriebsjahren anfällig für Brüche und sonstige Störungen ist.

Der Plan war, am Hang oberhalb des westlichen Abschnitts des St. Michelswegs eine Spülbohrung hinauf zum neuen Hochbehälter am „Schweiber“ zu treiben. „Das war die favorisierte Variante, weil wir die Eingriffe in die Natur so gering wie möglich halten wollten“, erklärt Haser. Aber die wechselnden geologischen Abschnitte mit zum Teil massiven Gesteinsschichten entlang der geplanten Trasse machte das Vorhaben zunichte. „Der Widerstand wäre zu hoch gewesen, und das Rohr wäre festgesteckt“, konstatiert Haser.

Offene Bauweise brachte die ersehnte Lösung

Nach Prüfung weiterer Alternativverfahren sind die Gemeindewerke letztlich zum Entschluss gekommen, die Rohre in offener Bauweise den Hang hinauf verlegen zu lassen. Insgesamt handelt es sich um drei Leitungen. Nämlich um den Zulauf vom Trinkwasserbrunnen nahe der Böbinger Ammerbrücke, um eine Grundablassleitung und um den Ablauf ins Peißenberger Trinkwassernetz.

Die offene Bauweise erfordert einen hohen technischen Aufwand. Für die Erdarbeiten wurde extra ein Schreitbagger von einer Fachfirma aus dem Zillertal angefordert.

Schneise im Wald war nicht zu vermeiden, wird aber wieder aufgeforstet

Ein weiterer Wehrmutstropfen sind die Eingriffe in die Natur. Vom Michelsbach musste eine Schneise in den bewaldeten Hang geschlagen werden. Die wird zum Schutz der Rohre auch nach den Bauarbeiten nicht wieder aufgeforstet. Quer positionierte Baumplanken sollen später ein Abrutschen des Hangs verhindern.

Froh ist Haser darüber, dass der Grundeigentümer mitgespielt hat: „Er war absolut verständnisvoll. Er hat die Wichtigkeit des Projekts sofort erkannt.“

Für Haser ist der Bau des neuen Hochbehälters eine „anstrengende Zeit“. Seine Mitarbeiter bekommen aber ein dickes Lob von ihrem Chef: „Ohne mein Team läuft gar nichts. Das ist perfekt.“ In Betrieb soll der neue Hochbehälter nun Ende Juni respektive Anfang Juli gehen. Für Haser und seine Mitarbeiter beginnen dann wieder etwas entspanntere Zeiten: „Der neue Hochbehälter wird rund 100 Jahre halten“, so der Wassermeister.

Weilheim-Penzberg-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Weilheim-Penzberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Weilheim und Penzberg. Melden Sie sich hier an.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Schongau-Newsletter.