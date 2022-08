Wie können Demenzkranke sicher in der Gesellschaft leben?

Von: Kathrin Hauser

Doris Kettner (li.) und Petra Stragies (re.) sind Vorsitzende der „Alzheimer Gesellschaft Lechrain“. © Gronau

Hohenpeißenberg/Peißenberg – Dass die an Demenz erkrankte Waltraud Resch am 6. März 2021 aus einem Altersheim in Dießen verschwunden ist, hat viele Menschen im Landkreis bewegt. Ein Gespräch darüber, wie Demenzkranke sicher in der Gesellschaft leben können, mit Doris Kettner (Vorsitzende) und Petra Stragies (zweite Vorsitzende) der „Alzheimer Gesellschaft Lechrain“ mit Sitz in Hohenpeißenberg.

Müssen wir unsere Demenzkranken einsperren, damit sie sicher sind?

Stragies: Das ist das normale Denken und natürlich bewegen wir uns im Umgang mit an Demenz Erkrankten immer im Spannungsfeld zwischen Einsperren und Beschützen. Der Soziologe, Theologe und Jurist Professor Dr. Thomas Klie spricht von einem Recht auf Demenz. Er fordert, dass wir alle an uns arbeiten, damit Menschen mit Demenz behütet zwischen uns leben können.

Kettner: Die Aufgabe, einen demenzkranken Menschen zu betreuen kann nicht auf eine einzelne Person oder wenige Personen übertragen werden. Das schafft man nur als Gruppe. Im Moment tragen das die Familien eines Demenzkranken. Es ist aber die Aufgabe der ganzen Gesellschaft. Und wir müssen uns dieser Aufgabe stellen, weil die Demenzkranken mehr werden. Stragies: Und die meisten von ihnen lassen sich wahrscheinlich noch weniger einsperren als die Generation jetzt.

Wie meinen Sie das?

Kettner: Viele haben ein ganz freies Leben gelebt und es wird eine riesige gesellschaftliche Herausforderung, diesen Menschen gerecht zu werden, wenn sie alt und dement werden. Letztlich führt das dazu, dass man die ganze Gesellschaft ins Boot holen muss. Stragies: Das soll unter anderem dadurch gelingen, dass jeder und jede in unserer Gesellschaft geschult wird. In jedem Lebensbereich sollen die Menschen mit Demenzkranken umgehen können. Der Bank-Mitarbeiter, der Feuerwehrmann, der Verkäufer, alle sollen sie sich auskennen und achtsam sein. Bei den Lehrgängen werden in 90 Minuten Basiswissen und der richtige Umgang mit an Demenz-Erkrankten nähergebracht. Und es soll erreicht werden, dass die Geschulten mit offenen Augen und wachen Sinnen durchs Leben gehen. Dass man aufmerksam werden muss, wenn zum Beispiel im Winter eine leicht bekleidete Frau mitten im Park steht ...

Soll damit auch erreicht werden, dass Demenzkranke sicherer in der Gesellschaft leben können?

Kettner: Im Idealfall, ja. Wenn alle geschult und aufmerksam sind, dann sind Demenzkranke besser geschützt. Letztlich ist die Aufmerksamkeit von uns allen gefragt. Wir müssen mitschauen, was um uns herum passiert. Und wenn wir einen Menschen sehen, von dem wir meinen, dass er unsere Hilfe oder unseren Schutz benötigt, dann müssen wir das Umfeld informieren. Nicht einfach aus Scham nichts sagen. Das kann gefährlich werden für denjenigen, den es betrifft.

Was halten Sie von den technischen Möglichkeiten, die es inzwischen für Demenzkranke gibt?

Stragies: Da gibt es tolle Sachen wie zum Beispiel GPS-Tracker. An der Technik scheitert es heute nicht mehr, dass jemand nicht mehr gefunden werden kann. Die Technik kann Angehörigen und Demenzkranken das Leben sehr erleichtern.

Kettner: Ich weiß von einer Tochter eines Demenzkranken aus dem Landkreis, deren Vater nun einen GPS-Tracker trägt. Sie weiß in jedem Moment, wo ihr Vater ist. Das ist schon ein Fortschritt.

Stragies: Einen Demenzkranken, der weglaufen will, kann man nicht aufhalten. Oft steckt auch ein großer Bewegungsdrang dahinter.

Welche Tipps haben Sie noch, wie können demente Menschen besser geschützt werden?

Stragies: Es ist zum Beispiel sehr sinnvoll, die Nachbarschaft über die Erkrankung zu informieren. Damit die aufmerksam ist. Und man sollte sich so früh wie möglich helfen lassen. Dann lässt sich der Krankheitsverlauf vielleicht noch beeinflussen. Wir kümmern uns um Angehörige und Erkrankte.

Kettner: Was wir immer wieder hören ist, dass Demenzkranke zu spät in ein Altersheim oder auf eine Demenzstation oder in eine Demenz-WG gebracht werden. Je stärker die Verwirrung, desto schwieriger ist es, sich einzufinden. Aber gegenüber Demenzsymptomen gibt es noch immer viel Scheu und viele Scheuklappen. Das ist ein Thema, das man gerne wegschiebt.

Stragies: Besonders bei älteren Paaren ist das so, dass sie oft so geeicht sind, dass nichts nach außen dringen darf. Dass sie zusammenhalten und das ganze Thema letztlich mit sich abmachen wollen.

Gibt es ein Rezept für den Umgang mit Demenzkranken, das für alle gilt?

Kettner: Nein. Jeder Krankheitsverlauf ist individuell, jeder Kranke ein Individuum. Und seine Individualität wird noch größer werden im Laufe der Erkrankung. Auf den Einzelnen einzugehen ist notwendig.

Stragies: Es gibt keine Faustformel. Man muss sich auf jeden einzelnen Menschen einstellen.

Kettner: Aber klar ist, dass es mehr Zugehörige geben muss. Leider ist es noch immer häufig so, dass sich Freunde und Menschen aus dem Umfeld abwenden, wenn die Demenz deutlich wird.