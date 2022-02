Der Januar begann mit einem Rekord

„Die stürmischen Tage haben den roten Streif am Horizont und die wilden Wolkenformationen über dem Hohen Peißenberg geschaffen“, schreibt uns Bessy Schnaitter – sie hat das Bild Ende Januar von Aidenried aus aufgenommen. © privat

Ungewöhnlich mild ist das Jahr gestartet, der Jahreswechsel gehörte zu den wärmsten der Geschichte. Und die Sonne schien im Januar auf dem Hohen Peißenberg deutlich länger als im langjährigen Mittel.

Hohenpeißenberg – Der Januar begann so extrem mild, wie der Dezember geendet hatte – der Jahreswechsel gehörte zu den wärmsten der Wettergeschichte. Vom 30. Dezember bis 2. Januar war es im Mittel um bis zu 13 Grad Celsius zu warm. Die Maxima bewegten sich zwischen 11,3 und 14,9 Grad und entsprachen damit etwa dem Temperaturniveau Ende April. Die sehr milde Südwestströmung, die bereits ab Weihnachten andauerte, führte auch zu einem vorläufigen Ende der Winterruhe: Der Vegetationsschub wurde an der Haselblüte in Peißenberg und Peiting bereits um den Jahreswechsel herum beobachtet. Die Haselblüte gilt als Indikator für den Vorfrühling.

Dieser extrem warme Witterungsabschnitt wurde mit dem Eindringen polarer Kaltluft ab dem 5. Januar wieder auf jahreszeitliches Normalmaß heruntergefahren. Bis zum 12. Januar stellten sich auf dem Hohen Peißenberg wieder Frostwechseltage, aber auch Eistage (Maxima unter null Grad Celsius) im leichten Frostbereich ein. Es war sehr wechselhaft mit täglichen Schneefällen sowie Schnee- und Graupelschauern. Die Schneedecke hielt sich vom 5. Januar bis zum Monatsende und war maximal 16 Zentimeter hoch. Trotz nur leichten Frostes und einer relativ niedrigen Schneehöhe präsentierte sich der Hohe Peißenberg in Verbindung mit Nebel- und Reifablagerungen an den Bäumen im Januar meistens ziemlich winterlich.

Ab dem 12. Januar zog ein atlantisches Hochdruckgebiet nach Deutschland, bis zum 19. Januar bedeutete das vielfach wieder sehr schönes Bergwetter mit Fernsichten sowie Nebel in den Tallagen (Nebelmeer). Vom 20. bis 23. Januar endete das Hochdruckwetter kurzzeitig, denn mit einer Nordwestströmung überquerte uns am 20. eine Kaltfront mit kräftigen Schneeschauern. Vom 21. bis 23. Januar herrschte Dauerfrost, wobei es am Wochenende 22. und 23. Januar fast durchgehend schneite.

Ab dem 24. Januar – unter Hochdruckeinfluss – konnte der Hohe Peißenberg seine privilegierte Lage perfekt ausspielen. Wie so oft schon in diesem Winter herrschte landesweit trübes und nasskaltes Wetter, während es fast punktuell vom 24. bis 27. Januar auf dem Hohen Peißenberg wolkenlos war. Die Temperaturen stiegen tagsüber bis acht Grad Celsius an, nachts stellten sich leichte Fröste ein.

Ab dem 28. stellte sich eine zunehmend zyklonale, das heißt durch Tiefdruckeinfluss geprägte Nordwestströmung ein. Die herangeführten Niederschlagsgebiete wurden an den Alpen gestaut und erhöhten dort die Schneehöhen. Auf dem Hohen Peißenberg fielen so am 31. Januar 13 Liter pro Quadratmeter Niederschlag als Schnee – die höchste Tagessumme des Monats. Mehrere Orkantiefs tangierten Deutschland bis zum Monatsende. Auf dem Hohen Peißenberg wurde am 31. Januar eine Windspitze von 31 m/s bzw. 112 km/h gemessen (Windstärke 11 der Beaufort-Skala).

Insgesamt fiel der Januar mit einer Monatsmitteltemperatur von 0,5 Grad Celsius um 2,1 Grad zu warm aus (verwendetes langjähriges Mittel von 1961-1990). Der wärmste Tag war der 2. Januar mit 14,9 Grad Celsius, am kältesten war es am 12. Januar (-7,7 Grad).. Frosttage gab es 25, an neun Tagen herrschte Dauerfrost (Eistage). An 16 Tagen gab es Niederschläge, die 55 Liter pro Quadratmeter entsprechen 90 Prozent der langjährig zu erwartenden Summe. Die Sonne auf dem Hohen Peißenberg schien 121 Stunden (131 Prozent) und lag damit weit über dem langjährigen Mittelwert.

Siegmar Lorenz, Wetterbeobachter