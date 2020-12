Der Peißenberger und seine Sparkasse

Es ist ein stolzes Jubiläum: Vor 100 Jahren wurde in Peißenberg die „Gemeindliche Sparkasse“ gegründet. Es war der Beginn einer wechselvollen Geschichte, die über die Jahrzehnte hinweg eng mit den Veränderungen der finanzpolitischen Vorgaben und den örtlichen Gegebenheiten verbunden war.

Vor 100 Jahren wurde die Sparkasse in Peißenberg gegründet. Ein willkommener Anlass, die Geschichte des Geldinstituts zu erzählen.

Eigentlich war heuer eine große Feier geplant. Wegen der Corona-Pandemie musste sie aber in ganz kleinem Rahmen stattfinden.

Unser Autor Bernhard Jepsen geht in seinem Text auch der Frage nach, was den Kunden in Peißenberg eigentlich von dem in Weilheim unterscheidet. Und das ist einiges...

Peißenberg – Geplant war ein großer Festakt mit rund 200 Gästen und der örtlichen Knappschaftskapelle. Doch das 100-jährige Bestehen des Sparkassen-Standorts in Peißenberg musste aufgrund der Corona-Pandemie in kleinerem Rahmen gefeiert werden. Das runde Jubiläum fällt in eine Krisenzeit – und damit schließt sich für die Peißenberger Sparkasse der Kreis. Während der Gründung 1920 – der erste Geschäftstag ist auf den 1. Juni datiert – grassierte mit der Spanischen Grippe ebenfalls eine Pandemie. Aber das war für den Großteil der Bevölkerung damals eher nebensächlich. Nach dem Ende des Ersten Weltkriegs herrschten in Deutschland innenpolitische Unruhen und Inflation. Eigentlich keine guten Rahmenbedingungen für die Gründung eines Bankhauses, doch wie es in der zum Jubiläum verfassten Chronik heißt, gab es „gute Gründe für die Errichtung einer Sparkasse“.

Peißenberg wurde erst ein Jahr zuvor zur Marktgemeinde erhoben, das Bergwerk erlebte einen Aufschwung und infolge des Zuzugs von Arbeitskräften setzte ein Boom im Wohnungsbau ein. Der Expansionskurs des Ortes musste vorfinanziert werden. Und natürlich war die Gründung eines öffentlich-rechtlichen Kreditinstituts für die Gemeinde auch ein Prestigeprojekt. Die Peißenberger waren stolz auf „ihre“ Sparkasse – und sind es bis heute noch. Auf dem Papier gibt es die selbstständige „Gemeindliche Sparkasse Peißenberg“ freilich schon lange nicht mehr. 1954 erfolgte der Zusammenschluss mit den Sparkassen Weilheim und Penzberg zur Vereinigten Sparkasse, später kam Murnau dazu. Die „Sparkasse Peißenberg“ wurde zur Hauptzweigstelle umfirmiert.

Fusion mit Weilheim wurde immer wieder aufgeschoben

Die Bestrebungen für die Bankenvereinigung hatten schon rund 20 Jahre vorher begonnen. Doch die Aufgabe der Selbstständigkeit und die strukturelle Neuordnung fielen nicht leicht. Die Fusion wurde immer wieder aufgeschoben. In einem Schreiben an die Stadtsparkasse Weilheim vom 1. August 1935 heißt es von Peißenberger Seite: „Außer den von ihnen geäußerten Bedenken sind wir auch noch der Ansicht, dass durch die beabsichtigte Zentralisation der ganze Apparat schwerfälliger werden wird, insbesondere dürfte sich dies bei uns in Peißenberg im Wechseldarlehensgeschäft auswirken. Weiter glauben wir, Ihnen nicht verhehlen zu dürfen, dass die Peißenberger Geschäftswelt einen Anschluss oder Zusammenschluss nicht ohne Weiteres hinnehmen wird, da in hiesigen Geschäftskreisen eine gewisse Animosität gegen die Weilheimer Geschäftswelt vorhanden ist.“

Auch wenn sie formal nur noch eine „Hauptzweigstelle“ respektive ein regionaler „Marktbereich“ im Verbund der Sparkasse Oberland (so der Name nach der Fusion der Vereinigten Sparkasse mit der Kreissparkasse Schongau) ist, hat sich die Peißenberger Sparkasse, wie es Robert Christian Mayer formuliert, doch „ein gewisses Maß an emotionaler Eigenständigkeit“ bewahrt: „Es gibt einen Peißenberger Spirit bei den Kollegen im Haus“, erklärt der Verbund-Pressesprecher. Es herrsche im Sparkassenverbund zwischen den Marktbereichen „ein gewisser Wettbewerbsgedanke“. Die „Sparkasse Peißenberg“ ist laut Eugen Trautmann in die lokalen Geschäftsfelder „stark verwurzelt“: „Das ist ein Asset, das wir nicht hergeben sollten“, betont der Sparkassendirektor, der bei der Jubiläumsfeier als „Peißenbergs Sparkassen-Statthalter“ vorgestellt wurde. Ganz nebenbei: „Peißenberg spielt im internen Ranking immer oben mit“, wie Mayer verrät.

Gleich drei Währungsumstellungen gemeistert

Auch der Kundenstamm verleiht der Sparkasse Peißenberg eine spezielle Note. Während Weilheim als Beamten- und Behördenstadt seit jeher eher das städtische Klientel bedient, wurde Peißenberg vor allem durch die Bergleute geprägt – „und heute durch viele Pendler“, wie Mayer konstatiert: „Der Ort sieht die Hauptzweigstelle immer noch als seine Sparkasse.“ Ausdruck davon ist auch der „Homo Peißenbergiensis“. Die vom Denklinger Bildhauer Josef Lang geschaffene Skulptur, die vor der Sparkassen-Direktion an der Hauptstraße steht, zeigt einen Mann, der mit geschäftigem, selbstbewusstem Schritt und gehobenen Hauptes, leicht lächelnd Richtung Eingangstür zusteuert – in „seine“ Bank.

„100 Jahre Sparkasse Peißenberg“ ist nicht nur ein bloßes Jubiläum. Die von Historiker Paul Erker erstellte Jubiläumschronik gibt auf über 70 Seiten einen wunderbaren Abriss über das auf den „Mikrokosmos Peißenberg“ heruntergebrochene Zeitgeschehen. Mit Reichsmark, D-Mark und dem Euro hat die Bank gleich drei Währungsumstellungen mitgemacht, dazu eine Weltwirtschafts- und Inflationskrise sowie einen Weltkrieg. Trotz der äußeren Einflüsse hat das Bankhaus laut Mayer immer eine „Konstanz“ ausgezeichnet – vor allem in personeller Hinsicht.

Fast ausschließlich langjährige Direktoren in der Chronik vermerkt

An der Führungsspitze waren und sind fast ausschließlich langjährige Direktoren tätig, so wie Josef Hausler, der mit kurzen Unterbrechungen von 1926 bis 1952 die Geschicke der Sparkasse lenkte – und das auf eine „sehr eigene, hemdsärmelige Weise“, wie Mayer im Rückblick konstatiert. Hausler scheute bei den Kreditvergaben kein Risiko. In Zeiten der Expansion des Bergwerks und des Wohnungsbaus war das vermutlich die richtige Geschäftspolitik. „Er hat viel für die Prosperität des Ortes getan – und es ging auch viele Jahre gut“, erzählt Mayer. Doch dann sorgte ein Kreditausfall für das abrupte Ende seiner Sparkassen-Laufbahn. Hausler verließ Peißenberg, über sein weiteres Schicksal ist nichts bekannt.

Die „Sparkasse Peißenberg“ wurde in ihrer Historie nicht nur von den örtlichen, gesamtwirtschaftlichen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen geprägt, sie hat auch selbst Geschichte geschrieben. 1957 hat sie unter Regie des späteren Direktors, Georg Groß, für 1400 Bergarbeiter am Ort die bargeldlose Lohnzahlung eingeführt. Damit war die „Sparkasse Peißenberg“ bundesweit Vorreiter – und entsprechend stolz auf sich selbst: „Ich sag´s ganz ehrlich: Das Gefühl, dass die Bergwerker drüben im Ruhrgebiet noch ihre Lohntüten nach Hause schleppten wie ihre Großväter, während wir hier in Peißenberg schon alles Mögliche per Abbuchung bezahlten, das war schon gut!“, lautet ein überlieferter Groß-Spruch. Nur die Bergleute fanden die Innovation zunächst gar nicht gut. Die Kontoauszüge gaben nun auch den Ehefrauen Einblick in die Verdienstlage. Zitat Groß: „Zunächst kamen aber am 29. eines Monats die Löhne auf die Konten, und dann standen Hunderte von Menschen auf einmal in der Sparkassenhalle und wollten ihr Geld haben, alles bis auf den letzten Pfennig.“

Immer wieder wurde gebaut und erweitert

Solche Anekdoten oder „Kuriosa“, wie sie Paul Erker bei der Jubiläumsfeier nannte, gab es in der 100-jährigen Geschichte der „Sparkasse Peißenberg“ natürlich mehrere. In der Zeit wurde gebaut, erweitert, die Wörther Zweigstelle eröffnet und sich immer wieder an die politischen Rahmenbedingungen angepasst. Die Sparkasse durchlief den Weg von der „Kleinen-Leute-Bank“ und vom „Aufbewahrungsinstitut für Geld“ bis hin zum modernen Allfinanz-Dienstleister. „Es hat sich wahnsinnig viel verändert. Aber eines ist geblieben, die Verpflichtung und der Respekt, das Haus weiterzuführen“, sagt „Statthalter“ Trautmann zum Jubiläum.