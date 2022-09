Der Sommer geht, die Sauna-Saison kommt in der Rigi-Rutsch‘n

Von: Kathrin Hauser

Mit einem Sprung vom Fünfer geht für Schwimmmeister Hannes Meyer traditionell die Freibad-Saison zu Ende. © ralf ruder

Mit den Sommerferien endet die Freibad-Saison in der „Rigi-Rutsch’n“ in Peißenberg. Heuer haben Sauna und Schwimmbad fast 20 000 Gäste mehr gelockt als im Jahr zuvor. Um den Saunabesuch noch attraktiver zu machen, gibt es nun ein ganz neues Angebot.

Peißenberg – Am letzten Tag der Sommerferien ist es ruhig im Außenbereich der „Rigi-Rutsch’n“. Die Luft ist klar, die Sonne wärmt angenehm – es wird Herbst. Und mit dem Ende der großen Ferien geht auch die Freibad-Saison im Peißenberger „Gesundheits- und Bäderpark“ zu Ende. Im Kinderbecken-Bereich wurde bereits das Wasser abgelassen. Obwohl dieser letzte Öffnungstag des Freibads ein sonniger ist, sind nur wenige Bade- und ein paar Saunagäste da.

Das war in diesem Sommer nicht immer so, wie Schwimmmeister Hannes Meyer und Timo Langer, der Fachangestellter für den Bäderbetrieb ist, beim Pressetermin in der „Rigi-Rutsch’n“ erläutern: „Wir hatten 55 000 Besucher, damit sind wir echt zufrieden“, sagt Meyer. Rund 50 000 Badegäste haben das Freibad besucht, rund 5000 Besucher schwitzten in der Sauna. Das bedeute, dass pro Tag im Schnitt 455 Gäste in die Sauna oder ins Freibad gekommen seien, was dem Zehn-Jahresschnitt entspreche. Im vergangenen Jahr waren es auf die gesamte Sommersaison gesehen rund 20 000 Besucher weniger. Allerdings haben da zu Beginn der Saison noch die Coronaregeln wie zum Beispiel eine Testpflicht einige vom Sprung ins kühle Nass abgehalten. Zudem war der August ziemlich verregnet im vergangenen Jahr. Nichts desto trotz lief die diesjährige Freibad-Saison gut: „Dafür, dass wir keine Rutsche hatten, sind wir sehr zufrieden“, sagt der Schwimmmeister.

Dann geht Meyer Richtung Sprungturm, denn er pflegt seit 25 Jahren ein Ritual: Am letzten Freibad-Tag springt er vom 5-Meter-Brett, um so denen zu danken, die der „Rigi-Rutsch’n“ die Treue halten. Ohne zu zögern klettert der Schwimmmeister den Turm hinauf, geht flotten Schrittes auf den Abgrund zu und springt. „Diesmal hat es richtig Spaß gemacht“, sagt er, als er triefend aus dem Wasser steigt.

Ein wenig Freibad bleibt noch bis Ende Oktober, denn so lange ist ein Außenbecken noch in Betrieb – allerdings unbeheizt. In anderen Jahren war es bis Ende November für Saunagäste geöffnet, „Das ist heuer wegen der Energiekrise nicht möglich“, sagt Meyer.

Seit gestern ist der Rest des Freibads geschlossen und die Sauna-Saison hat begonnen. Zunächst nur für Frauen, denn der erste Tag der neuen Saison war gleich ein Damen-Saunatag, der laut Langer und Meyer sehr gut angenommen wird. In den vergangenen Monaten wurde vieles umgebaut in der Saunalandschaft (wir berichteten) und es wird dort immer noch fleißig gearbeitet. Derzeit ist die ehemalige Biosauna eine Baustelle. Sie wird zur Stollensauna umgestaltet und erweitert.

Wenn die Arbeiten abgeschlossen sind, dann stehen den Besuchern täglich von 13 bis 22 Uhr die große Blockhaussauna, eine Biosauna, ein Dampfbad, eine Infrarotsauna und die neue Stollensauna zur Verfügung.

Um noch mehr Saunabesucher zu locken, hat sich das Team der „Rigi-Rutsch’n“ etwas besonderes einfallen lassen: Von Oktober bis einschließlich März werden musikalische Sauna-Events angeboten. Im Innenbereich des Bades gibt es jeden zweiten Samstag des Monats Musik: Am 15. Oktober legt DJ Howie Schlager und Fox auf, am 12. November spielt die Band „Iron Moon“ Rock, am 10. Dezember ist Exit Sound mit DJ Howie zu hören, der am 14. Januar Hits aus den 80er und 90er Jahren auflegt, am 11. Februar sorgt DJ Howie für Jazztime und am 11. März legt er „Oldies but Goldies“ auf. An den Event-Tagen ist die Sauna bis Mitternacht geöffnet. Wer möchte, kann sich ein Essen bestellen, für das ein Caterer sorgt.