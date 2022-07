Deutsche Meisterschaften im Fingerhakeln: Spektakulär, spannend — aber auch schmerzhaft

Von: Bernhard Jepsen

Teilen

Schon in den Jugendklassen ist beim Fingerhakeln ordentlich Zug auf dem Lederriemen. © Jepsen

Die Ortsgruppe Peißenberg-Forst der Fingerhakler vom Ammergau war Ausrichter der 61. Deutschen Meisterschaften. 159 Teilnehmer kämpften in neun Alters- und Gewichtsklassen um die Titel.

Peißenberg – „Ammergau, Ammergau“, hallte es von der einen Ecke der Tiefstollen, während aus der anderen mit „Werdenfels“-Rufen gekontert wurde: Schon bei den Jugendklassen am Vormittag herrschte bei den Deutschen Meisterschaften im Fingerhakeln echte Stadionatmosphäre. Rund 400 zumeist in Lederhose oder Dirndl gekleidete Zuschauer verfolgten das Spektakel. Fingerhakeln, so erklärt Hans-Jörg Reßler, der Vorsitzende der Ortsgruppe Peißenberg-Forst, sei die „älteste, bayerische Sportart“. Und tatsächlich: Mit Wirthausgaudi hat wettkampfmäßiges Fingerhakeln nichts zu tun: „Wenn man vorne mithakeln will“, betont Reßler, „dann muss man sich fit halten. Sonst hat man keine Chance.“

(Unser Weilheim-Penzberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

Deutsche Meisterschaften im Fingerhakeln: Man braucht eine dicke Hornhaut und Kraft

Hubert Franz, Reßlers Ortsgruppenkollege, spricht von einem „Gesamtpaket, das stimmen muss“. Dazu gehören neben körperlicher Fitness auch Schnelligkeit und die richtige Technik. Und natürlich braucht es eine dicke Hornhaut am Finger und Kraft, wobei letztere gar nicht einmal so entscheidend ist: „Selbst Gewichtheber, die sich beim Fingerhakeln ausprobiert haben, sind gescheitert“, berichtet Franz. Freilich gebe es auch Ausnahmen, „denen es der Herr im Schlaf gibt“. Franz spielt damit auf Reßler an, der in der Hakler-Szene als „Naturtalent“ gilt.

Und so kam es nicht ganz unerwartet, dass sich der Ortsgruppenchef den Titel in der Altersklasse über 45 Jahre im Leichtgewicht holte. Ob sich das „Naturtalent“ über seinen Triumph gefreut hat? „Sicher. Nach zwei Jahren Corona-Pause weiß man nie, wo man steht und wie die Gegner drauf sind“, so Reßler auf Nachfrage der Heimatzeitung.

Apropos Corona: Die Pandemie hat natürlich auch die Fingerhakler die vergangenen beiden Jahre ausgebremst. Meisterschaften waren gar nicht oder aufgrund der Hygieneschutzregeln nur eingeschränkt möglich. Doch auf die Mitgliederzahlen in den einzelnen Fingerhakel-Gauen hatte die Pandemie keine negativen Auswirkungen – im Gegenteil: „Bei den Bayerischen Schülermeisterschaften am Ostermontag hatten wir 102 Teilnehmer. Das waren mehr als vor Corona“, berichtet Anton Bader stolz. Der Vorsitzende des Landesverbands ist gebürtiger Peißenberger und hakelt trotz seines Wohnorts in Warngau für die Ammergauer. Bader gilt als „Trainingsweltmeister“. Fast jeden Tag sitzt er auf dem Fahrrad, um körperlich fit zu bleiben. Sechs Wochen vor den Wettkämpfen wird speziell der Finger trainiert.

Alle News und Geschichten aus unserem Landkreis sind auch auf unserer Facebook-Seite zu finden.

Deutsche Meisterschaften im Fingerhakeln: Ersthelfer haben alle Hände voll zu tun

Was Bader am Fingerhakeln so fasziniert? „Man ist ganz allein für sich verantwortlich. Man kann bei Niederlagen die Schuld nicht auf andere schieben.“ Nun, Niederlagen kommen bei Bader nicht so oft vor. Auch in der Tiefstollenhalle stimmte die Tagesform. Bader holte sich den Titel in der Seniorenschwergewichtsklasse über 45 Jahre. Besonders auffällig ist seine Technik. Gleich nach dem Kommando des Schiedsrichters („Beide Hakler fertig? Zieht!“) taucht Bader mit einem Großteil seines Körpers unter den Haklertisch ab. Das macht es für die Gegner doppelt schwer.

In der Mannschaftswertung belegten die Ammergauer unter dem Strich Rang zwei hinter den Fingerhaklern vom Auerberg. Für den ein oder anderen Teilnehmer endete die Deutschen Meisterschaften nicht ganz so triumphal wie für Reßler und Bader. Die Johanniter-Ortsgruppe konnte sich über mangelnde Beschäftigung jedenfalls nicht beklagen. „Beim Fingerhakeln haben wir immer viel zu tun. Alle 15 bis 30 Minuten kommt jemand“, so Einsatzleiter Johannes Neumann. Oft würden mit der antrainierten Hornhaut auch mehrere Hautschichten darunter abreißen: „Wir machen dann die Notfallversorgung und geben die Empfehlung, zum Arzt zu gehen.“

Fazit: Fingerhakeln ist echter Sport, spektakulär und spannend – aber manchmal auch schmerzhaft.

Alle News und Geschichten aus Schongau sind auf unserer Facebook-Seite zu finden.