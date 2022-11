Am 11. 11. übernehmen die Narren das Ruder im Peißenberger Rathaus

Von: Kathrin Hauser

Teilen

Freuen sich auf die fünfte Jahreszeit, die morgen beginnt: Thomas Rößle (li.) und Andreas Schmid (re.). Weiberfasching im Festzelt © Ralf Ruder

In den vergangenen zwei Jahren war es coronabedingt still an Fasching in Peißenberg. Das soll nun wieder anders sein. „Frohsinn 2000“ hat wieder einige Veranstaltungen geplant. Es geht los mit der Stürmung des Rathauses am Freitag und endet mit einem großen Umzug am Faschingssonntag.

Peißenberg – Ab morgen ticken die Uhren wieder anders in Peißenberg. Die fünfte Jahreszeit beginnt in der Marktgemeinde am morgigen Freitag, den 11. 11., um 17.11 Uhr, wenn die Narren von „Frohsinn 2000“ die Regentschaft im Rathaus übernehmen und den Schlüssel überreicht bekommen. Gleichzeitig wird Peißenberg zum Königreich für den Fasching: Morgen werden die beiden Prinzenpaare vorgestellt, die bis Aschermittwoch am 22. Februar im kommenden Jahr die heimlichen Herrscher in der Marktgemeinde sind. „Wir haben wieder ein Kinderprinzenpaar und ein Prinzenpaar, aber wir wissen noch nicht, wer es ist“, sagte der Vorsitzende von „Frohsinn 2000“, Thomas Rößle, am Dienstag beim Pressetermin. Das sei auch für die Mitglieder des Vorstands eine Überraschung.

Die Freude darüber, dass Fasching in Peißenberg wieder gefeiert werden kann, sei nicht nur unter den Mitgliedern von „Frohsinn 2000“ riesig, wie Rößle sagt: „Nach zwei faschingsfreien Jahren war die Sehnsucht groß.“ Die Vereinsmitglieder seien von vielen Peißenbergern und auch Bürgern anderer Gemeinden aus der Region darauf angesprochen worden, ob es die beliebten Faschingsveranstaltungen in dieser Saison wieder gebe.

Und es gibt sie, wie Rößle und der Kassier des Vereins, Andreas Schmid, ankündigen. Auftakt ist morgen mit der Übernahme der Regentschaft im Rathaus, zu der alle Peißenberger eingeladen sind. Die nächste Faschings-Veranstaltung ist dann am Samstag, 14. Januar, der Schwarz-Weiß-Ball in der Tiefstollenhalle in Peißenberg. Es wird wieder einen Termin geben für den Kartenvorverkauf. Dieser soll noch bekannt gegeben werden. Schon jetzt werden die „Frohsinn“-Mitglieder wegen Reservierungen angerufen. Für Sonntag, 29. Januar, ist ein großes Gardetreffen in der Tiefstollenhalle geplant. Vormittags tanzen dort die Kindergarden, nachmittags alle Garden, die dem Kindesalter entwachsen sind. Sechs Garden gibt es inzwischen in Peißenberg: die Zwergerl, die Minidancers, die Teeniedancers, die Prinzengarde, die Männergarde und die Dancing Moms. Dennoch kann nicht jeder mittanzen, der möchte. Es gibt eine Warteliste.

Am Samstag, 11. Februar, ist dann Kinderball im Pfarrheim St. Johann und am Donnerstag, 16. Februar, beginnt der Faschingsendspurt mit einem großen Weiberfasching mit Live-Musik im beheizten Zelt auf dem Volksfestplatz. Dorthin musste laut Rößle ausgewichen werden, weil der Platz im Gasthof „Zur Post“ nicht mehr ausreichte.

Am Sonntag, 19. Februar, folgt mit dem großen Faschingsumzug der Höhepunkt des Peißenberger Faschings. Anschließend ist Party mit DJ im beheizten Zelt auf dem Volksfestplatz. Der vergangene Umzug im Februar 2020 war die letzte große Veranstaltung in der Marktgemeinde vor dem ersten Corona-Lockdown. Daran, Fasching in dieser Saison nur kleiner zu feiern, habe keiner gedacht: „Die Leute lechzen nach Fasching“, sagt Thomas Rößle.