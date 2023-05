Diesen Auftritt in Peißenberg wird der Kabarettist Arnulf Rating nie vergessen

Von: Magnus Reitinger

Arnulf Rating, einer der profiliertesten Kabarettisten Deutschlands, gastiert am 26. Mai in Peißenberg. © Linn Marx

Er ist einer der bekanntesten Kabarettisten Deutschlands - und gastiert am 26. Mai nicht zum ersten Mal in Peißenberg: Arnulf Rating. Für unseren Fragebogen erinnert er sich an einen legendären Auftritt dort...

Arnulf Rating, geboren 1951 in Mülheim/Ruhr, hat Kabarettgeschichte geschrieben: ab 1977 mit den „3 Tornados“, nach der deutschen Einheit mit dem „Reichspolterabend“ und seit 2006 mit dem jährlichen „Politischen Aschermittwoch“ in Berlin. Neben eigenen Kabarettprogrammen veranstaltet und moderiert er Festivals wie „Maulhelden“ oder das Revue-Programm „Der Blaue Montag“, er schreibt Kolumnen und auch Texte für Kollegen – und tritt in allen einschlägigen TV-Formaten auf, etwa in der ZDF-„Anstalt“. Sein aktuelles Solo „Zirkus Berlin“ spielt der Wahl-Berliner am Freitag, 26. Mai, 20 Uhr, im Rahmen von „BrotZeit & Spiele“ in der Tiefstollenhalle Peißenberg. Tickets: www.kartenengl.de. Vor seiner Reise in den Süden hat Rating unseren Kultur-Fragebogen unter dem Motto „Zu Gast in... Peißenberg“ beantwortet.

Was fällt Ihnen spontan zu Peißenberg ein?

Unser erster Auftritt in den 1980er Jahren dort mit den „3 Tornados“. Fulminant. Nun komme ich allein nach Peißenberg. Als Demokratie-Botschafter aus Berlin. Wir in Berlin haben nämlich Peißenberg etwas voraus: Wir hatten bei der Bundestagswahl in einzelnen Wahlkreisen 150 Prozent Wahlbeteiligung. So etwas hat es nicht mal in der DDR unter Honecker gegeben.

Finden Sie ohne „Navi“ nach Peißenberg?

Klar. Ich nutze selbstfahrende Elektromobile: die Eisenbahn. In 6 Stunden und 6 Minuten bin ich von meinem Wohnort in Berlin in Peißenberg. So steht es im Fahrplan. Im wirklichen Leben sieht das aber oft anders aus. Obwohl – neulich hatte ich einen Zug, der war pünktlich. Es stellte sich heraus: Es war der Zug vom Vormonat. Man dachte ja, die Verkehrsminister aus den Reihen der CSU seien schon schlimm. Aber Wissing von der FDP hat noch einen Zahn zugelegt. Neulich musste ich mit 500 anderen Mitreisenden im ICE zum Beispiel eine Stunde in Hannover auf den Lokführer warten... Da fragt man sich: Wer hat FDP gewählt? Wir wissen doch eigentlich: Die gelben Säcke werden mittwochs abgeholt.

Was darf hinter der Bühne nicht fehlen?

Kaffee und das „Weilheimer Tagblatt“! Das Weilheimer Nachtblatt ist ja eher weniger interessant.

Wenn der Saal mal eher leer ist: Was machen Sie?

Das hatten wir im Zuge der Corona-Maßnahmen öfter. Wo alle ihr Lächeln hinter teuren Masken von Frau Tandler verbergen mussten. Da ist mir aber wieder klar geworden – wie am Anfang der Karriere: Man kann auch mit wenigen Leuten viel Spaß haben! Ich gehe allerdings davon aus, dass viele Peißenberger Corona überlebt haben und der Saal brummt.

Ein Ritual, bevor Sie auf die Bühne gehen?

Bewegung. Wenn man lange im Zug gesessen hat, machen ein paar Turnübungen den Kopf frei und die Gelenke beweglich. Ich kenne das von den Artisten im Varieté, wo ich oft moderiere: Menschen, deren Instrument ihr Körper ist, sollten ihn in Schwung halten.

Wie viele Auftritte pro Jahr schaffen Sie?

Jahrelang waren es 120 Auftritte im Jahr. Als ich 2019 den Bayerischen Kabarettpreis bekam für – so die Jury – mein Lebenswerk, da habe ich gedacht: Na, jetzt mach’ ich mal etwas ruhiger. Mit Corona kam dann alles durcheinander. Jetzt sind immer noch Nachholtermine, das ergibt verrückte Fahrten quer durchs Land. Beim Zustand der Bahn oft eine größere sportliche Herausforderung als die Auftritte...

Ein Auftritt, den Sie nie vergessen werden?

Da gibt es einige. Wo jetzt die Atomkraftwerke in Deutschland Geschichte sind, erinnere ich zum Beispiel den letzten Auftritt in Wackersdorf. Im weißen Anzug zwischen Schlamm und Wasserwerfern. Tolle Stimmung. Danach hat die CSU beschlossen, die Wiederaufbereitungsanlage sei politisch nicht durchsetzbar. Wir schliefen damals bei Bauern, die einfach sauer waren, dass ihr Blaubeerwald verstrahlt werden sollte. Und unvergessen: Besagter Auftritt in Peißenberg mit den „3 Tornados“ in den 1980er Jahren. Irgendjemand hatte gesagt: Ihr müsst mal richtig im tiefsten Bayern spielen. Wir waren in einem Wirtshaus. Weniger als 100 Leute. Erst herrschte eine angespannte Stille, aber nach einer Viertelstunde war das Eis zwischen Preußen und Bayern gebrochen und es wurde deftig und gut.

Mit wem würden Sie gern mal auf einer Bühne stehen?

Da sind fast alle Wünsche in Erfüllung gegangen. Als wir den Deutschen Kleinkunstpreis bekamen, habe ich mit Loriot eine Szene spielen dürfen. Wir haben mit den Biermösln und Polt auf der Bühne gestanden, beim Aschermittwoch mit dem seligen Hildebrandt. Mit Leo Bassi war es klasse. Ein großes Vorbild war Dario Fo. Wir haben ihn veranstaltet, aber nicht zusammen gespielt...

...und mit wem niemals?

Mit den BerufskomikerInnen aus der Politik. Das ist witzlos, die meinen das ja tatsächlich ernst, was die erzählen. Und die wollen meist wiedergewählt werden, da verstehen sie keinen Spaß. Um das zu erreichen, machen sie sich wichtig und setzen sich für Waffenlieferungen ein, weil sie genau wissen: Sie gehen selber nicht dahin und kämpfen. Deshalb gehe ich auch selten in Talkshows.

Was machen Sie nach dem Auftritt in Peißenberg?

Ich freue mich auf die Leute. Vielleicht treffe ich ein paar Kollegen, den originellen Veranstalter Ramadan oder einen von den Well-Brüdern. Und ich freue mich auf die Weißwürste zum Frühstück.

Und was ist die nächste Station?

Ein dreimal verschobener Nachholtermin, den ich vor einem Jahr ein viertes Mal verschieben musste, weil ich selber Corona hatte. Da ist ein Fanclub in Königshofen bei Bad Mergentheim. Das ist – wie die Leute dort selber sagen – in „Badisch-Sibirien“. Da ist stets gute Stimmung.