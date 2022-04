Diskussion im Peißenberger Marktrat: „Seilbahnstation“ an der Hauptstraße?

Von: Bernhard Jepsen

Das freigeräumte Grundstück an der Hauptstraße 40. Links oben ist die Utzschneider-Villa zu sehen. © Bernhard Jepsen

In Peißenberg wurde ein altes Wohn- und Geschäftshaus abgerissen. Nun sollen auf dem Grundstück moderne Neubauten mit Pultdächern entstehen. Das gefällt nicht jedem.

Peißenberg – Die östliche Hauptstraße ist städtebaulich ein durchaus historischer Ortsabschnitt. Nicht nur, weil dort das Kriegerdenkmal, der Gasthof „Post“ oder die St.-Johann-Kirche ortsbildprägend sind. Zwischen Ludwig- und Hans-Glück-Straße stehen respektive standen mehrere Häuser im Villenstil, wie zum Beispiel die Utzschneider-Villa. Gleich gegenüber, an der Ecke Hauptstraße/Hans-Glück-Straße, wurde vor ein paar Wochen ein altes Geschäftshaus abgerissen. Nun soll neu gebaut werden: Demnach ist die Errichtung eines Doppel- sowie eines Reihenhauses mit drei Einheiten geplant.

Drei Geschosse, ein Pultdach und Terrassen

Der Marktrat musste in seiner Sitzung nun über das gemeindliche Einvernehmen bezüglich des eingereichten Vorbescheidsantrags entscheiden – und das Gremium tat sich schwer damit. Die Gebäude sind jeweils dreigeschossig und mit Pultdachkonstruktion geplant. Durch ein zurückspringendes Dachgeschoss soll ostseitig ein Terrassenbereich im zweiten Obergeschoss entstehen. Hinsichtlich der architektonischen Gestaltung gingen die Meinungen im Marktrat auseinander. Anton Höck (Peißenberger Liste) zum Beispiel verglich die vorgelegten Entwürfe mit einer „Seilbahnstation“. Die Gebäude würden sich keinesfalls in die umliegende Bebauung einfügen: „So kann ich dem nicht zustimmen“, erklärte Höck. Ähnlich äußerte sich Walter Wurzinger (Freie Wähler). Es gehe darum, die neue Bebauung an die alten Strukturen an der östlichen Hauptstraße anzupassen. Die moderne Architektur würde da nicht ins Bild passen.

So soll das dreigliedrige Reihenhaus aussehen. Oben die West- und unten die Ostansicht. © Marktbauamt

Zu einer anderen Beurteilung kam Sandra Rößle (CSU/Parteilose). Sie verwies darauf, dass es im näheren Umfeld bereits modernere Baustile geben würde – nämlich das Sparkassengebäude: „Da würde sich eine optische Einheit ergeben.“ Zudem seien die Dachformen in dem Quartier ohnehin nicht einheitlich. Und: „Schönheit liegt immer im Auge des Betrachters“, so Rößle. Vize-Rathauschef Robert Halbritter tendierte ebenfalls zur Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens – allein aus baurechtlichen Gründen: „Schön ist zwar was anderes, aber es gibt für das Grundstück keinen Bebauungsplan.“ Demnach richte sich die Genehmigungsfähigkeit allein nach der Einfügung in die umliegende Bebauung – und diesbezüglich gebe es höhenmäßig keine Beanstandungen. Auch Jürgen Forstner (Freie Wähler) befürwortete die Pläne: „Es gibt da schon so viel Kunterbuntes drumherum, da kommt es darauf auch nicht mehr an.“ Außerdem sei die Planung mit den Balkonen und Terrassen durchaus „durchdacht“.

Stellplatzsatzung wird nicht eingehalten

Dennoch gab es selbst bei den Befürwortern ein „Aber“ – nämlich bezüglich der Stellplatzsituation. Zwischen den Wohngebäuden sowie im nördlichen und südlichen Grundstücksbereich sind Carports vorgesehen. Das Problem: Die Zu- und Abfahrt des südlichen Carports mündet direkt in den Kreuzungsbereich Hauptstraße/Hans-Glück-Straße. Außerdem wird bei einigen Carports der laut gemeindlicher Satzung vorgeschriebene Stauraum von mindestens drei Metern zur öffentlichen Verkehrsfläche nicht eingehalten. Unter der Voraussetzung, dass die Stellplatzsatzung eingehalten sowie die Zu- und Abfahrtssituation rechtskonform gestaltet wird, erteilte schließlich eine Ratsmehrheit von 17:7-Stimmen ihr Plazet für die Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens.