Eberlhof in Peißenberg: Hofladen ja, Jausenstation nein

Von: Bernhard Jepsen

Teilen

Ließen sich von Rainer Butschal (rechts) die Pläne für den Hofladen und die Jausenstation erklären: (v.l.) Jürgen Forstner und Michael Bernhard. © Jepsen

Einen Hofladen für regionale Produkte und dazu eine kleine Jausenstation: Das möchte Pächter Rainer Butschal am Eberlhof in Rapoltskreut verwirklichen. Das Landratsamt würde auch eine Baugenehmigung für die erforderliche Nutzungsänderung erteilen – allerdings nur für den Hofladen. Für Butschal ist das zu wenig.

Peißenberg – „Wir sollten da jetzt wirklich politischen Schwung reinbringen“, forderte Jürgen Forstner (Freie Wähler) in der jüngsten Sitzung des Marktrats in Bezug auf die Regionalvermarktungspläne von Pächter Rainer Butschal für den Eberlhof. Im vergangenen Jahr hatte sich das Gremium geschlossen für das Projekt ausgesprochen. Es war von einer „Mega-Bereicherung für Peißenberg“ die Rede (wir berichteten). Doch das Landratsamt spielt bislang nur teilweise mit. Den Hofladen würde die Behörde zwar unter Auflagen genehmigen, die Terrasse, auf der Butschal gerne Wanderer mit Kaffee, Kuchen oder einer Halben Bier verköstigen würde, allerdings nicht.

Im Marktrat schlug Forstner nun vor, am Eberlhof einen Ortstermin mit dem Gemeinderat zu organisieren, auch um ein politisches Zeichen zu setzen. Forstner hat Butschal bereits selbst einen Besuch abgestattet – zusammen mit FW-Ortsverbandschef Michael Bernhard. Die Freien Wähler wollen Butschal unterstützen und im Gespräch mit den Behörden Aufklärungsarbeit leisten: „Bei allem, was den Außenbereich betrifft, ist das Landratsamt extrem vorsichtig“, glaubt Forstner. Aber der Behörde sei das Potenzial, das der Eberlhof biete, eventuell noch gar nicht so bewusst: „Ich habe das Gefühl, dass nicht ernsthaft über das Projekt nachgedacht wird“, mutmaßt Forstner. Die Schönegger-Käsealm bei Rottenbuch würde auch im Außenbereich liegen – „und da fahren die Leute mit dem Auto rauf“.

Butschal will baulich nichts verändern

Genau das will Butschal aber nicht. Er will aus dem Eberlhof eben keinen „Eventhof“ machen, sondern einfach nur eine kleine Anlaufstation für Wanderer. An schönen Tagen marschieren zwischen 30 und 50 Leute über die Almwiesen von Rapoltskreut hinauf Richtung Schwab-Heiß. Butschal kann die Ängste der Anlieger an der Sulzer Straße irgendwie sogar nachvollziehen. „Wer glaubt mir das schon, dass ich das Ganze im Rahmen halten will? Aber es ist so. Ich will hier oben wirklich Ruhe haben.“ Es gehe ihm um sanften Wander-Tourismus – nicht mehr, nicht weniger.

Der Aufwand allein für einen Hofladen, wäre aus seiner Sicht zu groß: „Nur deswegen kommt keiner hier rauf“, glaubt Butschal. Das Projekt mache nur in Kombination mit der Jausenstation Sinn. Über die Haltung des Landratsamts ist Butschal enttäuscht: „Im Endeffekt wollen sie nicht, dass hier am Eberlhof etwas Schönes entsteht.“ Die Ablehnung der Terrasse ist für ihn unverständlich: „Ich will hier ja gar nichts bauen, sondern einfach nur ein paar Stühle und Tische vor den Hofladen stellen. Eine richtige Erklärung für die Ablehnung habe ich nicht bekommen.“ Butschal hat mit dem Tourismusverband Kontakt aufgenommen, doch wirklich geholfen habe das auch nicht. Zudem hat er überlegt, das Projekt über die Weidegenossenschaft laufen zu lassen. Die Grundbesitzer wären theoretisch baurechtlich privilegiert, aber nur in lokalem Zusammenhang mit ihren eigenen Hofstellen. „Ich hänge momentan mit dem Projekt in der Luft“, bedauert Butschal.

Die Freien Wähler wollen nun aber Druck in der Angelegenheit machen – „ansonsten sind Aussagen, dass wir Peißenberg attraktiver machen wollen, nur reine Floskeln“, betont Forstner: „Wir müssen jetzt als Gemeinde in der Sache viel mehr Gas geben.“ Auch Michael Bernhard sieht in dem Eberlhof ein „Alleinstellungsmerkmal“. Ziel müsse es sein, mit allen Beteiligten Gespräche zu führen – vor allem mit den Anliegern an der Sulzer Straße: „Jeder soll bei der Sache sein Gesicht wahren können“, so Bernhard: „Wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg.“