Sie machen Peißenberg lebens- und liebenswert

Von: Kathrin Hauser

Wie vielfältig bürgerschaftliches Engagement in Peißenberg ist, das wurde am Dienstag beim Ehrenabend in der Tiefstollenhalle in Peißenberg deutlich. Vier Gruppen und eine Einzelperson wurden für ihren Einsatz für die Gesellschaft geehrt.

Peißenberg – Bürgermeister Frank Zellner hat zu Beginn des Ehrenabends in der Tiefstollenhalle nicht zu viel versprochen: „An diesem Abend wird wieder deutlich werden, was ein aktives Gemeindeleben ausmacht: Das sind die Bürgerinnen und Bürger, die sich für ihre Gemeinde stark machen.“ Und es wurde schon allein an der Liste der Geehrten klar, auf welch unterschiedliche Weise bürgerschaftliches Engagement in der Marktgemeinde stattfindet: Es wurden das Jugendrotkreuz, das „iku“-Team, die Pflegekräfte des „Caritas-Seniorenzentrums“ sowie der „Ökumenischen Sozialstation“, die Sicherheitswacht sowie Manfred Schülke geehrt. Sie bekamen jeweils eine Urkunde, ein Geschenk und eine Laudatio.

Seit über 60 Jahren gebe es das Jugendrotkreuz in Peißenberg, wo Kindern viel mehr geboten werde, als nur Wissen über Erste Hilfe, sagte Laudatorin Marion Vogl. Sie berichtete von den Zeltlagern, die jeden Sommer in Wessobrunn stattfinden, lobte die Beteiligung am Ferienprogramm und an zahlreichen anderen Aktionen und Festen: „All das leistet Ihr Woche für Woche, Jahr für Jahr“, sagte Vogl.

Geehrt wurde auch das Team vom „iku“, dem interkulturellen Treffpunkt im ehemaligen Peißenberger Krankenhaus. „Es gibt nichts Gutes, außer man tut es“, dieses Zitat habe in Form des „iku“ in Peißenberg besondere Gestalt angenommen, sagte Laudatorin und Gemeinderätin Annette Daiber über den Begegnungsort für Einheimische und Geflüchtete, der im Jahr 2016 gegründet worden war. Der „iku“, in dem es zum Beispiel schon Filmabende, ein Nähzimmer, Hausaufgabenunterstützung und Tanzabende gegeben habe, sei ein Ort, an dem Integration stattfinde und die Auszeichnung „höchst verdient“.

Gemeinderat Michele D’ Amico, der die Laudatio auf die bei der Ehrung am besten vertretene Gruppe, die Pflegekräfte, hielt, bedankte sich bei seinen Kollegen im Gemeinderat dafür, dass sie seinen Vorschlag unterstützt hätten, die Pflegekräfte des „Caritas-Seniorenzentrums“ sowie der „Ökumenischen Sozialstation“ für ihre Arbeit auszuzeichnen. Sie alle hätten in der Zeit der Pandemie eine Sonderleistung vollbracht. Es sei auch der Verdienst der Pflegekräfte, „dass wir heute gesund vor Euch stehen dürfen. Vielen Dank für Eure Leistung“, sagte D’Amico.

Die Laudatio auf die Sicherheitswacht, deren Einrichtung im Jahr 2019 beschlossen wurde, hielt Zellner. „Die öffentliche Sicherheit und Ordnung sind ein hohes Gut“, sagte der Bürgermeister. Mit ihrer Tätigkeit sichere die Sicherheitswacht diese Güter: „Sie zeigen in vorbildlicher Weise Zivilcourage“, sagte Zellner. Die Sicherheitswacht leiste einen ehrenamtlichen Dienst für eine starke und sichere Zivilgesellschaft und setze so ein Zeichen gegen eine immer stärker werdende Zentrierung auf das Ego, sagte Zellner und dankte für diesen Einsatz.

„Die Liste seiner Ehrenämter ist so lang, sie alle zu nennen, würde den zeitlichen Rahmen überstrapazieren“, sagte Laudator Matthias Reichhart über Manfred Schülke. Es heiße, dass es glücklich und zufrieden mache, anderen Menschen Hilfe zuteil werden zu lassen. „Danach müsstest Du einer der zufriedensten Menschen in Peißenberg sein“, sagte Reichhart. Unter anderem sei Schülke im Obst- und Gartenbauverein, im Alpenverein und im Veteranen- und Reservistenverein aktiv. Besonders liege Schülke der Rehasportverein am Herzen, dessen Vorsitzender er auch sei. „Es freut mich, dass Du heute geehrt wirst“, sagte Reichhart.

Zwischen den einzelnen Ehrungen lockerten Schüler und die Klavierlehrerin Rosmarie Schmidt der Musikschule Peißenberg die Veranstaltung mit bekannten Melodien und Klavierstücken auf. Nach den Reden und Ehrungen gab es bei einem Imbiss die Gelegenheit, gemütlich im Saal der Tiefstollenhalle beisammen zu sitzen und sich auszutauschen.