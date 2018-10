Ein Fest für alle Peißenberger Kulturen

Zum ersten Mal wird am Sonntag, 7. Oktober, in der Tiefstollenhalle in Peißenberg ein „Fest der Kulturen“ gefeiert, bei dem die verschiedenen Kulturen sichtbar gemacht werden sollen. Vor allem soll es aber eines sein: ein gemeinsames Fest der Peißenberger.

Peißenberg – Die Teilnehmerliste verspricht einen bunten, vielfältigen Nachmittag für das erste „Fest der Kulturen“ in Peißenberg am Sonntag, 7. Oktober: Sie reicht von den „Bockerlbahnern“ über den Frauenbund St. Johann bis hin zum Türkisch-islamischen Verein“, vom Knappenverein über den „Türkischen Elternverein“ bis hin zum Jugendrotkreuz. Menschen aus 80 verschiedenen Kulturkreisen leben in der Marktgemeinde. „Die verschiedenen Kulturen wollen wir sichtbar machen und zusammenbringen“, sagt Lisa Hogger, die die Idee zu diesem Fest hatte. „Es geht darum, ins Gespräch und in Kontakt zu kommen.“ Durch das Fest solle deutlich werden, dass die verschiedenen Kulturen eine Bereicherung füreinander sind

Nach der ersten Idee hat sich ein Organisations-Team zusammengefunden, an dem sich unter anderem Alexander Rossner beteiligte. „Wir haben angefangen Peißenberger Vereine und Gruppen anzusprechen und viele positive Rückmeldungen bekommen“, sagt Hogger. Bürgermeisterin Manuela Vanni war sofort begeistert und hat die Schirmherrschaft übernommen. 18 Peißenberger Gruppen und Vereine beteiligen sich nun mit verschiedenen Beiträgen am Gelingen dieses ersten „Fest der Kulturen“ in ihrer Gemeinde – entweder mit einem Stand in der Tiefstollenhalle oder mit einem Beitrag zum Unterhaltungsprogramm. Durch den Nachmittag führt Hans Socher.

Es gibt vietnamesisch-chinesische Küche, afghanisches, eritreisches, pakistanisches und bayerisches Essen. Die Frauen vom Frauenbund haben sich überlegt, dass sie etwas typisch Bayerisches anbieten wollen und backen zum Beispiel „Auszogne“. „Man soll sich einfach so durchprobieren können“, sagt Hogger. Zusätzlich zum kulinarischen Angebot haben die Veranstalter ein Unterhaltungsprogramm organisiert, bei dem es einiges zu sehen und vieles zum Mitmachen gibt. „Die Leute sollen verschiedene andere Sachen sehen und ausprobieren können“, sagt Hogger. Auch wenn sich an den Programmpunkten und mit den Ständen nur Peißenberger Vereine und Gruppen beteiligen, eingeladen sind alle Interessierten – auch solche, die nicht aus Peißenberg stammen.

„Wir wollen die Veranstaltung vor allem als gemeinsames Fest verstanden wissen“, sagt Rossner beim gemeinsamen Pressetermin mit Hogger. Seit etwa einem dreiviertel Jahr organisiert und plant die Gruppe den 7. Oktober und für Hogger kommt dieses Fest jetzt genau zur richtigen Zeit: „In der jetzigen Stimmung ist es besonders wichtig, dass man sich kennenlernt.“ Denn wenn man etwas kenne, habe man keine Angst mehr, meint Hogger. „Wir wollen zeigen, dass wir zusammengehören und uns ergänzen – und, dass wir uns nicht auseinanderdividieren lassen“, sagt sie.

Das „Fest der Kulturen“

wird am Sonntag, 7. Oktober, ab 14 Uhr in der Tiefstollenhalle in Peißenberg gefeiert. Es gibt unter anderem chinesisches, afghanisches, eritreisches und bayerisches, Trinken, Tanz und Gesang, Spiel und Spaß, Kaffee und Kuchen. Zum „Fest der Kulturen“ am Sonntag sind alle Interessierten – auch Nicht-Peißenberger – eingeladen.

