Peißenberg erstmals beim „Klimafrühling“ dabei: Zahlreiche Veranstaltungen geplant

Von: Bernhard Jepsen

Freuen sich auf den Klimafrühling in Peißenberg. © Bernhard Jepsen

„Bühne frei für den Klimaschutz“ heißt es ab dem heutigen Mittwoch, 4. Mai, beim „Klimafrühling Oberland 2022“. Peißenberg ist erstmals mit dabei.

Peißenberg – „Wir freuen uns auf tolle Veranstaltungswochen“, verkündete Bürgermeister Frank Zellner (CSU) beim Pressegespräch zum Klimafrühling, bei dem auch Vertreter der Peißenberger Akteure anwesend waren. 13 Veranstaltungen im Rahmen des von der Energiewende Oberland (EWO) koordinierten Klimafrühlings werden von Institutionen aus der Marktgemeinde organisiert. „Es soll gezeigt werden, was bereits in Peißenberg in puncto ‘Energiewende und Klimaschutz‘ getan wird. Und wir wollen die Bürger zum Mitmachen animieren“, erklärte Zellner. Ganz allgemein, so hieß es beim Pressegespräch, solle der Klimafrühling dem Thema „Klimaschutz“ eine „öffentlichkeitswirksame und niederschwellige Bühne“ geben.

Dass Peißenberg heuer seine Premiere beim Klimafrühling feiert, geht auf eine Initiative der Klimaschutzreferenten im Marktrat, Matthias Reichhart (Bürgervereinigung) und Matthias Bichlmayr (Grüne), zurück. Letzterer betonte, dass die Teilnahme am Klimafrühling eine „dringende Notwendigkeit“ sei: „Auf der Klima-Uhr ist es nicht mehr fünf nach zwölf, sondern schon halb eins.“ Die Menschheit würde Gefahr laufen, ihre natürlichen Lebensgrundlagen zu verlieren. Deshalb seien die Bausteine, die beim Klimafrühling vorgestellt werden, „ganz wichtig“: „Es sind tolle Projekte mit dabei“, so Bichlmayr. Obwohl der Ort von außen immer als „relativ konservativ“ wahrgenommen werde, sei in Peißenberg beim Klimaschutz schon einiges passiert. Nun gelte es, die Bemühungen fortzusetzen.

Die Peißenberger Veranstaltungen im Überblick Donnerstag, 5. Mai, ab 19 Uhr: „Klimakino“ Film mit anschließendem Austausch, Bürgerzentrum „Flöz“, Zukunftswerk eG. Freitag, 6. Mai, ab 19 Uhr: „Der Bus, der auf Anruf kommt“, Vortrag mit anschließender Diskussion – zukunftsfähiger ÖPNV, Bürgerzentrum „Flöz“, Bündnis 90/Die Grünen. Samstag, 7. Mai, ab 9 Uhr: „Umweltfreundliche Wasch- und Putzmittel“, Herstellung von veganen, ökologischen Waschmitteln, Werkraum Josef-Zerhoch-Mittelschule, Anmeldung erforderlich, Volkshochschule. Samstag, 7. Mai, ab 10 Uhr: „Kinder entdecken die Schöpfung“, Baumwanderung für Familien mit Andacht, Sulzer Straße 14, Anmeldung erforderlich, kath. und ev. Kirchengemeinden. Montag, 9. Mai, ab 19 Uhr: „Bürgerenergiegenossenschaft für Weilheim“, Die Energiegenossenschaft Peißenberg stellt sich vor, Haus der Begegnung in Weilheim, Energiegenossenschaft Peißenberg. Freitag, 13. Mai, ab 18 Uhr: „Die Energiegenossenschaft Peißenberg“, Peißenberg und 999 Sonnendächer auf dem Weg zur Energiewende, Bürgerzentrum „Flöz“, Energiegenossenschaft Peißenberg. Samstag, 14. Mai, ab 12.30 Uhr: „Die PV-Freiflächenanlage am Dornbichlweg“, Führung über das Gelände, Energiegenossenschaft Peißenberg. Samstag, 14. Mai, ab 140 Uhr: „Vom Töpfchen zum Tröpfchen“, Führung durch eine (fast) energieautarke Kläranlage, Ammerweg 15, Gemeindewerke Peißenberg. Mittwoch, 18. Mai, ab 17.30 Uhr: „Klimawanderung auf den Hohenpeißenberg“, Wanderung mit Brotzeitpause, Tiefstollen 1, Zukunftswerk eG. Donnerstag, 19. Mai, ab 8.30 Uhr: „Klimafrühstück“, Austausch und Information zum Klimaschutz, Bürgerzentrum „Flöz“, Markt Peißenberg. Freitag, 20. Mai, ab 15 Uhr: „blueFLUX H2 – Weg zur H2-Modellregion“, Film und Vortrag mit anschließender Diskussion, online/alternativ Bergwerkstraße 14. Samstag, 21. Mai, ab 13 Uhr: „Natur zum Essen“, familienfreundliches Programm mit Aktionsständen im Lehr- und Versuchsgarten von St. Johann, Gartenbauverein, BlueFlux Energy AG. Sonntag, 22. Mai, ab 16 Uhr: „Botanisch-historische Führung“, Nachmittagswanderung auf der Neuen Bergehalde, Moosleite 1, Bündnis 90/Die Grünen.

Hans Arpke von der Peißenberger Energiegenossenschaft bezeichnete die Marktgemeinde in puncto „Energiewende“ sogar als „Zentrum in der Region“: „Wir sind schon immer vorne weggelaufen.“ Vor allem die Aktivitäten der Energiegenossenschaft mit ihrem Solarpark am Dornbichlweg habe in der Region für Aufmerksamkeit gesorgt. Wie im Pressegespräch zu erfahren war, hat bereits die lokale Agenda 21 aus Weilheim angefragt. Deshalb wird die Energiegenossenschaft am 9. Mai in der Kreisstadt im Haus der Begegnung über das Thema „Bürgerenergiegenossenschaft“ referieren. Laut Stefan Sendl, dem Vorstand der Peißenberger Energiegenossenschaft, soll dabei die Frage erörtert werden, „ob wirklich jeder Ort eine eigene Genossenschaft braucht, oder ob es nicht Lösungen für mehrere Orte gibt“. Man müsse das Rad nicht immer neu erfinden. Der Klimafrühling sei ein Podium, das die Genossenschaft „gerne nutzen würde“. Vor allem wolle man für den Bau von Solaranlagen auf privaten Dächern werben: „Da wollen wir weiter Schwung reinbringen“, so Sendl.

Weitere Akteure beim Klimafrühling sind der Markt selbst, die Kirchen, die Gemeindewerke, der Gartenbauverein, der Ortsverband der Grünen, die Firma „BlueFLUX Energy“, die Volkshochschule und das Zukunftswerk, das unter anderem zum „Klimakino“ und zu einer „Klimawanderung“ auf den Hohen Peißenberg einlädt. „Da wollen wir zeigen, dass der Klimawandel sich nicht nur auf globaler Ebene abspielt, sondern auch etwas vor Ort mit uns zu tun hat“, erklärte Matthias Reichhart, der auch für das Zukunftswerk arbeitet.

Kritisiert wurde beim Pressegespräch, dass sich der Landkreis nicht am Klimafrühling beteiligt – „trotz mehrerer Anfragen und Versuchen“, wie Alexander Rossner bedauerte. „Aber Hauptsache Peißenberg ist mit dabei“, so der Vorstand des Zukunftswerks.

