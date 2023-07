Frohsinn beim „Frohsinn 2000“: Der Weg zum eigenen Zuhause ist frei

Marktgemeinderat entscheidet

Der „Frohsinn 2000“ hat eigentlich alles: Er hat viele Mitglieder (350), ein reges Vereinsleben (120 aktive Gardetänzer), und er organisiert publikumswirksame Veranstaltungen. Nur eines hat der „Frohsinn 2000“ bislang nicht – ein Vereinsheim. Das soll sich nun aber ändern.

Peißenberg – Vor knapp drei Jahren wurde bekanntlich das ehemalige Jugendzentrum am St. Georgenweg an die „Freien Künstler Peißenberg“ um deren Frontmann Moritz Hummig vergeben. Das alte Gemäuer wird nun zu einem kulturellen Treffpunkt umgebaut.

Was das mit dem „Frohsinn 2000“ zu hat? Sehr viel. Damals bewarb sich nämlich auch die Faschingsgesellschaft um die Nachnutzung des alten Juzes. Doch irgendwann stieg der Verein aus dem Rennen aus. Quasi als Gegenleistung für den freiwilligen Verzicht wurde dem „Frohsinn 2000“ von den kommunalpolitischen Entscheidungsträgern versprochen, dass für ihn eine Alternative geschaffen wird.

Der Verein hat aktuell sechs Tanzgarden am Start, die in zum Teil ungeeigneten Räumen trainieren – zum Beispiel in der Schulaula von St. Johann, die über keinen abfedernden Turnhallenboden verfügt. Doch die Bemühungen, Alternativlösungen zu entwickeln, verliefen von Seiten der Gemeinde eher schleppend. Auch in den inzwischen längst ad acta gelegten Plänen für den Bau eines Aktivzentrums neben dem Eisstadion spielte der „Frohsinn 2000“ nur eine untergeordnete Rolle.

Walter Wurzinger und Sandra Rößle nahmen Heft des Handelns in die Hand

In enger Absprache mit dem Verein haben nun die Gemeinderäte Walter Wurzinger (Freie Wähler) und Sandra Rößle (CSU/Parteilose) das Heft des Handelns in die Hand genommen. Die beiden haben in der jüngsten Marktratssitzung einen Antrag gestellt, wonach die Rathausverwaltung die rechtlichen Voraussetzungen dafür schaffen soll, damit an der Neuen Bergehalde auf der Westseite des Volksfestplatzes neben der Skateranlage ein Baufenster zur Errichtung eines Vereinsheims für Lager- und Trainingszwecke eingeplant wird.

Dem „Frohsinn 2000“ soll damit ermöglicht werden, in Erbpacht auf eigene Kosten ein Vereinsheim zu bauen. Walter Wurzinger sprach im Marktrat diesbezüglich von einer „Bereicherung für die Ortsmitte“. Der Volksfestplatz würde durch ein „Frohsinn“-Vereinsheim eine Belebung erfahren.

Verein möchte Mammutprojekt in Eigenleistung stemmen

„Sehr lobenswert ist auch“, so Wurzinger, „dass der Verein alles in Eigenleistung stemmen möchte.“ Für die finanziell klamme Gemeinde wäre das kein unwesentlicher Faktor. Sandra Rößle bedankte sich wiederum explizit beim Bauamt, das bei Ortsterminen teilnahm und in die bisherigen Planungen eng mit eingebunden war. Das Vereinsheim mit einer Grundfläche von 180 Quadratmetern sei ohne Zweifel dringend erforderlich: „Der Verein platzt aus allen Nähten“, betonte Rößle.

Aufgrund des ungebrochenen Zulaufs an aktiven Mitgliedern würden inzwischen Trainingskapazitäten von mindestens 25 Wochenstunden benötigt. Im Marktrat zeichnete sich schnell eine breite Unterstützung für den Antrag ab: „Da gibt´s überhaupt koan Radi“, drückte es Vize-Bürgermeister Robert Halbritter (SPD) bayerisch-salopp aus. Es werde „höchste Zeit“, dass die Interessen des „Frohsinn 2000“ Berücksichtigung finden würden.

Nur Anton Höck äußerte Kritik am Vorhaben

Leichte Kritik kam lediglich von Anton Höck: „Ja, der Frohsinn braucht Unterstützung“, konstatierte das Fraktionsmitglied der Peißenberger Liste: „Aber mich wundert, dass der Antrag nicht vom Verein selber gekommen ist. Das versteh´ ich nicht.“ Höck gab auch zu bedenken, dass der Volksfestplatz eventuell nicht der geeignete Platz für ein Vereinsheim sei, weil er den räumlichen Handlungsspielraum bei großen Festen einschränken könnte.

Auch würden mehrere Vereine Bedarf für Lagerflächen haben. Deshalb wäre unter Umständen der Bau eines Vereinsstadels – so wie in Hohenpeißenberg – sinnvoller. Wurzinger und Rößle widersprachen. Ein Verein könne allenfalls einen Bauantrag stellen, aber keine Ausweisung von räumlichen Baufenstern fordern. Des Weiteren sei der Volksfestplatz deshalb der ideale Standort, weil dort bereits die komplette Infrastruktur (Strom- und Wasseranschluss sowie Parkplätze) vorhanden sei.

„Wir haben mit dem Bauamt mindestens 20 Flächen angeschaut“, berichtete Rößle. Keiner sei so geeignet gewesen wie der Volksfestplatz: „Und wie oft haben wir denn dort oben so große Feste wie die Feierlichkeiten zur 100-jährigen Markterhebung?“ Wurzinger verwies zudem darauf, dass das beantragte Baufenster durchaus Möglichkeiten zur Erweiterung für andere Vereine bieten würde. Auch eine Freilichtbühne sei denkbar. Schlussendlich wurde Wurzinger und Rößles Antrag vom Marktrat einhellig befürwortet. Auch Höck erteilte seine Zustimmung.