Eine Gemeinde, viele Engagierte

Zum Ehrenabend hatte die Gemeinde Peißenberg knapp 200 Gäste in die Tiefstollenhalle eingeladen. Ausgezeichnet wurden Bürger für sportliche, soziale und kulturelle Leistungen, musikalisch umrahmt wurde die Veranstaltung von Schülerinnen der Musikschule.

Hans Zapf wurde für sein Engagement für den Erhalt der Bergwerkstradition in Peißenberg geehrt. Er habe „als ehemaliger Kumpel“ besonders durch seine anschaulichen Erklärungen bei Führungen ein Verdienst erworben, so Bürgermeisterin Manuela Vanni in ihrer Laudatio. Zudem sei er zum „filmenden Reporter Peißenbergs“ geworden. Bei allen großen Veranstaltungen in der Gemeinde macht er Aufnahmen, die er zu Filmen zusammenschneidet und mit Musik unterlegt; so dokumentiert er das Leben in der Marktgemeinde .

Für ihr Sportprogramm „Alle am Ball“ wurde Anette Halbritter geehrt. Laudator Werner Hoyer würdigte ihr Engagement und das der anderen sechs Trainer, die einmal pro Woche Handballspiel für Menschen mit Einschränkungen anbieten.

Eine kollektive Ehrung gab es auch für das Team der „Gartenzwerge“. Die Jugendabteilung des „Gartenbauvereins Peißenberg-Ammerhöfe“ mache sich um die Bildung von Kindern verdient, was laut Vanni den Anlass zur Ehrung gab. In kindgerechter Art vermittelten sie den jungen Peißenbergern die Bedeutung der Natur und des Gartenbaus. Stellvertretend für das Team nahmen Anneliese Scheuerer und Marlies Goth die Auszeichnung entgegen.

Adolf Schuster hat sich um Bau und Unterhalt der Knappen-Gedächtnis-Kapelle auf den Neuen Bergehalde verdient gemacht. Zudem war er 20 Jahre als Mesner in der Kapelle tätig, die häufig für Taufen benutzt wurde. So verbrachte er viele Samstage, die für Taufen bevorzugt werden, mit der Vorbereitung der Zeremonie in der Kapelle, bis er im Alter von 90 Jahren dieses Amt abgab.

Für die Ausrichtung des 54. Bezirksmusikfests wurde der Spielmann- und Fanfarenzug geehrt. Er hatte zu seinem 60-jährigen Bestehen ein großes Musikfest organisiert, dessen Höhepunkt ein Konzert mit 2000 Musikern war.

Helfen, bevor die Retter kommen: Das ist die Aufgabe, die die „First Responder“ übernehmen. Für dieses Engagement wurden Christian Martin und fünf Kollegen, die als Betriebssanitäter bei „Aerotech“ tätig sind, ausgezeichnet. Gewürdigt wurde von Laudator Dr. Uli Mach auch die Leistungs des Unternehmens, das diese Tätigkeit als Arbeitgeber mit Auto, Material und Freistellung der Mitarbeiter unterstützt. Wie wichtig ihre Aufgabe ist, zeigt laut Mach die Tatsache, dass es seit der „offiziellen Geburtsstunde der Helfer vor Ort“ am 10. September bereits 24 Einsätze gegeben habe.

Während die „First Responder“ noch ganz neu sind, ist die Familie Holl mit ihrem Engagement im Trachtenverein und für die Leonhardifahrt schon eine Peißenberger Institution. Josef Holl ist seit 1961 Mitglied im „Trachtenverein Markt Peißenberg“ und war in verschiedenden Funktion im Vorstand aktiv. In seiner Zeit als Vorsitzender wurde das 100-jährige Vereinsjubiläum gefeiert, seit 2003 ist er Verwalter des Trachtenstadels. Hildegard Holl ist seit 1970 aktive Trachtlerin und kümmert sich unter anderem um die Trachtenausstattung der Mitglieder. Zudem engagiert sie sich im Seniorenbeirat der Gemeinde, wie Vanni in ihrer Laudatio anmerkte.

Für ihren Beitrag zum kulturellen Leben wurde die Gruppe „Under attic“ ausgezeichnet. Sie erhielt den Preis der Peißenberger Kulturstiftung, die vom Markt Peißenberg in Zusammenarbeit mit der Sparkasse gegründet wurde, um junge Künstler zu unterstützen. Die vier jungen Musiker und ihre Sängerin hatten laut Vanni beim Jugendfestival das Publikum begeistert. Sie erhalten 700 Euro.





Alfred Schubert