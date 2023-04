Einsatzmarathon auf Neuer Bergehalde in Peißenberg: Autounfall, Flugzeugabsturz und Klimakleber - Großübung mehrerer Organisationen

Von: Kathrin Hauser

Das Szenario eines Flugzeugabsturzes probten die Einsatzkräfte auf der Neuen Bergehalde in Peißenberg. © Ralf Ruder

Ein Autounfall, ein Flugzeugabsturz, ein einsturzgefährdetes Gebäude und eine Blockade durch Klimaaktivisten: Am Samstag ist einiges passiert in Peißenberg. Zum Glück waren diese Ereignisse keine echten Notfälle, sondern wurden für eine Übung verschiedener Einsatzkräfte inszeniert.

Peißenberg – Eigentlich war die große Übung, die am Samstag in Peißenberg stattfand, für das Frühjahr 2020 vorgesehen gewesen, doch genau an dem geplanten Termin begann der erste Lockdown und die Organisatoren änderten ihre Pläne. Am vergangenen Wochenende war es dann endlich so weit, dass die 24-Stunden-Übung, bei der mehrere Hilfsorganisationen zusammenarbeiten, stattfinden konnte.

Zusammenarbeit mehrerer Hilfsorganisationen wurde getestet

Es begann am Freitagabend mit zwei Übungseinsätzen in Weilheim. Am Samstag folgten dann gleich mehrere geplante Einsätze in Peißenberg, bei denen die rund 160 Einsatzkräfte von einem Schreckensszenario zum nächsten eilten. Es begann um 8 Uhr mit einem brennenden Auto auf der Neuen Bergehalde in Peißenberg. „Im Auto saßen vier Personen, die geborgen werden mussten“, sagt Tobias Illich vom Technischen Hilfswerk (THW) Weilheim, der zusammen mit Tobias Kunert vom Bayerischen Roten Kreuz (BRK) Weilheim die große Übung organisiert hat. Zusammen mit Christian Fuchs von der Weilheimer Feuerwehr bildeten die drei das Einsatzleiter-Team bei der Übung.

Vier Personen mussten nach einem Unfall aus diesem Auto befreit werden. © Ralf Ruder

Als die Einsatzkräfte auf der Bergehalde angekommen seien, habe sich herausgestellt, dass der Autounfall lediglich eine Begleiterscheinung eines Flugzeugabsturzes war, erzählt Illich. Auch in dem Flugzeug saßen vier Personen, die geborgen werden mussten. Vor dem Einsatz galt es noch, Klimaaktivisten von der Straße zu entfernen, die sich festgekettet hatten. Zudem mussten mehrere vermisste Personen gefunden und versorgt werden, die sich in den Wald geflüchtet hatten.

Das Flugzeug durfte nicht beschädigt werden

Bei den beiden Bergungsaktionen mussten die Einsatzkräfte verschieden vorgehen. Während das Auto mit Schere und Spreizer geöffnet werden konnte, mussten die abgestürzten Passagiere geborgen werden, ohne dass das Flugzeug dabei beschädigt wird. „Es war eine Leihgabe von Hummigs“, sagt Illich. Diese habe natürlich unbeschädigt zurückgegeben werden müssen. Nachdem diese beiden Notfälle gemeistert waren, eilten die Einsatzkräfte zu einem Vereinsheim, das drohte einzustürzen.

Um etwa 13 Uhr war die Übung beendet, an der sich neben dem THW Weilheim auch das THW Schongau, die THW-Gruppen aus Geretsried und Ansbach, das BRK und das Jugendrotkreuz des Landkreises sowie die Feuerwehren aus Peißenberg und Weilheim beteiligten – bei THW und den Feuerwehren waren in erster Linie die Jugendgruppen im Einsatz. Insgesamt waren mit Helfern 200 Leute im Einsatz, die mit 40 Fahrzeugen ausrückten, elf davon waren THW-Fahrzeuge.

Nächste Übung soll noch größer sein

Bei der Großübung sei es vor allem darum gegangen, die Zusammenarbeit der verschiedenen Organisationen zu trainieren, sagt Illich, der aus Peißenberg kommt. Es habe alles gut geklappt. Lediglich ein paar Kleinigkeiten seien noch zu verbessern. Im kommenden Jahr soll es wieder eine große Übung verschiedener Organisationen geben. Die Vorbereitungen dazu seien bereits angelaufen, sagt Illich.