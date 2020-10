„Eishackler“ würden Saison am liebsten abbrechen

Die Saison in der Bayernliga hat kaum begonnen, schon gibt es Probleme. Die Verantwortlichen des TSV Peißenberg haben eine drastische Forderung.

Peißenberg – Die „Eishackler“ holen das am vergangenen Sonntag wegen eines Corona-Verdachtsfalles abgesagte Heimspiel gegen den ESC Geretsried am 31. Dezember nach – so jedenfalls ist es auf der Homepage des Eishockey-Portals „bayernliga.com“ zu lesen. Eishockey an Silvester gibt’s dennoch nicht, dieses Datum dient den Homepage-Betreibern lediglich als Platzhalter für noch nicht terminierte Partien. Vermutlich wird die Geretsried-Partie am Mittwoch, 4. November, nachgeholt. Doch dieser Spieltermin ist laut Stefan Rießenberger lediglich unter Vorbehalt.

Eishockey: Termin für Nachholspiel des TSV Peißenberg schwer zu finden

Der TSV-Präsident mag gar nicht daran denken, wenn aufgrund der Corona-Pandemie noch weitere Heimspiele der „Eishackler“ erst abgesagt und dann nachgeholt werden müssen. „Es ist schon schwierig, dieses eine Spiel unterzubringen“, berichtet Rießenberger. Weitere Absagen würden den Spielbetrieb in der Bayernliga zunächst zwar nicht gefährden, „aber sie bedeuten enormen logistischen und finanziellen Aufwand“, so der TSV-Präsident. Bislang habe man Glück gehabt, dass es sich nur um Corona-Verdachtsfälle gehandelt hat. Nicht auszudenken, wenn es im Umfeld der Mannschaft wirklich zu Infektionen mit dem Virus kommt. Dann müssten sich Spieler, Trainer und Betreuer in zweiwöchige Quarantäne begeben, was weitere Spielabsagen nach sich zieht.

Die Lage ist jetzt schon nicht einfach. Nachholpartien in Peißenberg sind laut Rießenberger nur dienstags und mittwochs möglich. Wobei der Mittwoch eigentlich schon wieder flachfällt. An diesem Tag hat Landesligist Forst sein Training, obendrein haben drei Hobby-Mannschaften Eiszeiten in der Peißenberger Halle. Dafür zahlen die Teams 120 Euro die Stunde – darauf kann und will Rießenberger nicht verzichten. „Das wären enorme Einnahmeverluste für den Verein“.

Eishockey: Großer organisatorischer Aufwand in Peißenberg bei Online-Kartenbestellung

In Zeiten von Corona können Karten fürs Spiel – erlaubt sind maximal 200 Zuschauer – nur noch online geordert werden. Die Verantwortlichen im Verein – bei den Peißenbergern haben diese Aufgabe Schatzmeisterin Monika Lenttner und der Medienbeauftragte Andreas Bauer übernommen – müssen dann jede Bestellung überprüfen. Unter anderem muss die Postleitzahl kontrolliert werden, denn auswärtige Fans dürfen nicht ins Stadion. Vergangene Woche kam dann durch die Spielabsage zudem noch organisatorischer Mehraufwand hinzu, denn jeder, der online eine Karte bestellt hatte, musste per E-Mail über die Absage informiert werden. „Was die Monika Lenttner und Andreas Bauer da leisten, ist der absolute Wahnsinn“, lobt Rießenberger seine Mitstreiter in den höchsten Tönen.

Eishockey: Kabinentrakt in Peißenberg wird jeden Tag komplett desinfiziert

Nicht gut zu sprechen ist Rießenberger auf die verantwortlichen im Bayerischen Eissport-Verband (BFV): „Die sagen einfach: Ihr müsst spielen. Aber die Verantwortung tragen die Vereine.“ Um dieser Verantwortung gerecht zu werden, muss der TSV enormen Aufwand betreiben. Rießenberger lässt jeden Tag den Kabinentrakt komplett reinigen, auch die Desinfektion im Stadion verursacht erhebliche Kosten.

Der TSV-Präsident kann ohnehin nicht verstehen, warum die Saison in der Bayernliga Anfang Oktober überhaupt gestartet wurde. Sein Verdacht: „Die Bayernliga ist das Versuchskaninchen für die Oberliga.“ Dort soll der Spielbetrieb am 6. November aufgenommen werden. Ginge es nach Rießenberger, würde der gesamte Spielbetrieb für dieses Jahr eingestellt werden – und zwar in allen Sportarten. Zur Erinnerung: Der TSV Peißenberg hatte auch bei den Fußballern einen Corona-Verdachtsfall, der zu einer Absage führte.

+ „Eishackler“-Chef Norbert Ortner würde die Saison am liebsten abbrechen. © Roland Halmel

Besser die Saison abbrechen als ein Minus erwirtschaften.

Mit seiner Forderung nach Beendigung des Spielbetriebs rennt Rießenberger bei Norbert Ortner offene Türen ein. Der Eishockey-Spartenleiter, der nach überstandener Krankheit die Amtsgeschäfte wieder übernommen hat, teilt die Ansichten seines Präsidenten in vollem Umfang. „Besser die Saison abbrechen als ein Minus erwirtschaften“, sagt Ortner. Auf Dauer nur vor maximal 200 Zuschauern spielen zu dürfen, sei nicht darstellbar. „Der eine oder andere Verein wird das nicht überleben“, so Ortners Befürchtung. Bei Aufsteiger ESC Kempten funken die Verantwortlichen schon jetzt SOS: Sollte es bei dieser behördlich verordneten Zuschauerzahl bleiben, „dann werden wir das Ende der bevorstehenden Saison nicht erleben“, verkündete der ESC-Vorsitzende Florian Ecker vor kurzem.