„Eishackler“ besetzen zweite Ausländerstelle - der Neue ist ein guter Bekannter

Jetzt hat Eishockey-Bayernligist TSV Peißenberg auch die zweite Kontingentstelle besetzt. Der Neue dürfte kaum Probleme mit der Eingewöhnung haben.

Peißenberg – Nach Lukas Novacek hat Eishockey-Bayernligist TSV Peißenberg auch seine zweite Kontingentstelle besetzt. Und der Neue ist kein Unbekannter: Nach einem einjährigen Gastspiel bei den Harzer Falken kehrt Brandon Morley ins Team der „Eishackler“ zurück. „Die Freude ist riesengroß“, schreiben die Peißenberger auf ihrer Homepage. Der 25-jährige Kanadier trug bereits in der Saison 2017/18 das Trikot der „Eishackler“. In 26 Partien erzielte er 19 Tore und gab 25 Vorlagen. „Das Gesamtpaket bei Brandon stimmt, und er hilft uns ganz klar weiter“, wird der Zweite Vorsitzende, Tobias Ende, zitiert. „Deshalb war schnell klar, dass wir Brandon wieder in unserer Mannschaft haben wollen.“ Wann genau Morley in Peißenberg eintreffen wird, steht noch nicht fest.

Eishockey: Brandon Morley hat immer Kontakt nach Peißenberg gehalten

Offensichtlich war es nicht sehr schwer, den Kanadier zu einer Rückkehr an die Ammer zu bewegen. „Ich habe sehr gute Freundschaften in Peißenberg geschlossen und ich freue mich sehr darauf, alle wiederzusehen“, sagt Morley auf der „Eishackler“-Homepage. Auch nach seinem Abschied aus Peißenberg sei der Kontakt zu seine ehemaligen Mitspielern nie abgerissen. Bei den Harzer Falken habe er zwar „Freunde fürs Leben“ gefunden, der sportliche Erfolg in der Oberliga Nord hielt sich jedoch in Grenzen. Das Team aus Braunlage wurde lediglich Vorletzter. Zudem ist der Verein von der Insolvenz bedroht.

Auch das ist interessant: Ein richtiger Torjäger für die „Eishackler“ - TSV Peißenberg verpflichtet Lukas Novacek

Auch das ist interessant: Der neue Trainer hat ambitionierte Ziele - „Eishackler“ holen Rainer Höfler als Nachfolger von Sepp Staltmayr

Auch das ist interessant: Der Kracher gleich zum Start - Peißenberg startet gegen SC Riessersee in die Meisterrunde