Peißenberger Eisstadion: Freie Wähler und SPD reden nach Vorwurf der „Miners“ Tacheles

Von: Bernhard Jepsen

Das Eisstadion ist derzeit ein „heißes Eisen“ in der Peißenberger Kommunalpolitik. © Mayr (Archiv)

Der von der Eishockey-Sparte geäußerte Vorwurf von „leeren Wahlversprechen“ in Bezug auf das TSV-Eisstadion sorgt im Lager der Marktratsfraktionen von SPD und Freien Wählern für großen Unmut.

Peißenberg – Das Eisstadion galt in der Kommunalpolitik lange als sakrosankt. Kritik an der vom Hauptverein des TSV Peißenberg betriebenen, aber jährlich mit knapp 100 000 Euro kommunalsubventionierten Sportstätte wurde allenfalls hinter vorgehaltener Hand artikuliert. Mit der Eishockey-Lobby wollte es sich niemand verscherzen – vor allem nicht vor Wahlen. Doch die Zeiten des demütigen Abnickens von Zuschüssen könnten bald vorbei sein.

Der chronisch klamme Markt muss in Anbetracht von steigenden Energiepreisen, hoher Inflation und einer drohenden Erhöhung der Kreisumlage mehr denn je auf seine Finanzen schauen. Und anders als früher treten mittlerweile atmosphärische Störungen zwischen Teilen der Kommunalpolitik und der TSV-Führung respektive dem Eishockey-Umfeld offen zu Tage.

Zum Hintergrund: In einem Bericht der Heimatzeitung zur Jahresversammlung der „Miners“ wurde Jugendleiter Wolfgang Reichhart zitiert – und zwar mit folgendem Wortlaut: „Vor den letzten Wahlen wurde vieles versprochen, was die Eishalle und das Umfeld betreffen, das waren aber nur leere Wahlversprechen.“ Konkretisiert wird die Kritik in einem Eintrag auf der Facebook-Seite des TSV Peißenberg. Darin wird in Bezug auf Aussagen des Jugendleiters beklagt, dass vor den Kommunalwahlen 2020 „von zwei Räten das Sportstadion, das Freibad und die Eissporthalle als Gesamtkonzept beworben“ worden seien – ohne Taten folgen zu lassen.

Eisstadion müsse „so saniert werden, um einen Betrieb zukunftssicher zu machen“

Reichhart wäre sich zwar der schwierigen Finanzlage der Gemeinde und des Landkreises bewusst, aber das Eisstadion sei ein Treffpunkt für Jung und Alt und müsse „so saniert werden, um einen Betrieb zukunftssicher zu machen“. Der Facebook-Eintrag, dessen Urheberschaft mit „Eishockey-Abteilung“ angegeben wird, zielt konkret auf Robert Halbritter (SPD) und Walter Wurzinger (Freie Wähler) ab. Die beiden traten 2020 jeweils als Spitzenkandidaten ihrer Parteien an, unterlagen aber Frank Zellner von der CSU.

Halbritter brachte im Wahlkampf ein Sporthotel am Wörther Sport- und Freizeitgelände ins Spiel. Wurzinger wiederum propagierte vehement ein „Gesamtkonzept“, das die Belange aller Einrichtungen und Institutionen im Quartier (Rigi-Rutsch’n, ambulante Reha, Sportstadion, AV-Heim, Schützenhaus, Schulen, etc.) mit einschließt. Zu einer gemeinsamen Konzeptplanung kam es nach den Wahlen aber nie. Auch über ein Sporthotel debattiert niemand mehr. Ist die Kritik der „Miners“ respektive von Wolfgang Reichhart also berechtigt?

Im Lager von SPD und Freien Wählern hat man dazu eine klare Antwort. Bei einem Pressegespräch ist von einer „Unverschämtheit“ die Rede – insbesondere bezüglich des Vorwurfs der „leeren Wahlversprechen“: „So eine Wortwahl ist einfach nur ärgerlich – und da muss jetzt auch mal was dagegen gesagt werden“, erklärt Ursula Einberger, die neue SPD-Fraktionsvorsitzende. Man habe im Wahlkampf garantiert nicht versprochen, neue Umkleidekabinen für drei Millionen Euro zu bauen: „Das ist ja irre.“

FW-Fraktionssprecher Forstner: „Man kann diese Aussagen nicht so stehen lassen“

Einberger meint damit die unter anderem aufgrund der hohen Kosten gescheiterten Pläne zum Projekt „Aktivzentrum“. Man sei bemüht, das Sportangebot – Einberger spricht von Peißenbergs Alleinstellungsmerkmal – zu erhalten und weiter auszubauen, siehe Pumptrack auf der Alten Bergehalde. Der Gemeinderat müsse aber auch auf die Finanzen schauen.

Der gegenwärtig im Urlaub befindliche Vize-Rathauschef Robert Halbritter, so erklärt Einberger, sei über den „Miners“-Vorwurf „stinksauer“.

Ähnlich sieht es bei den Freien Wählern aus: „Man kann diese Aussagen nicht so stehen lassen, weil sie ungerecht und unfair sind“, sagt FW-Fraktionssprecher Jürgen Forstner. Man habe sich von Seiten der Freien Wähler mit dem Thema „Eisstadion und neue Umkleiden“ intensiv befasst, nachdem es von TSV-Präsident und Bürgervereinigung-Fraktionssprecher Stefan Rießenberger trotz anderer Vereinbarungen im Wahlkampf in den Marktrat gebracht worden sei. Von Seiten der Freien Wähler habe man eine Bürgersprechstunde und einen Handwerkerstammtisch mit 18 Teilnehmern organisiert, um nach finanzierbaren Lösungen zu suchen, denn: „Wer in die maroden Umkleidekabinen geht, der spielt mit seiner Gesundheit. Das ist nicht hinnehmbar“, sagt Forstner.

Es brauche Fachleute, die sich dem gesamten Sport- und Freizeitgelände annehmen

Doch von Rießenberger sei den Freien Wählern die kalte Schulter gezeigt worden: „Er hat gesagt, wir sollen uns nicht darum kümmern. Das sei Sache des TSV – und man würde das schon alleine schaffen. Alles, was wir angeboten haben, war nicht gewollt“, so Forstners Rückblick: „Das ist nun fast vier Jahre her. Und es steht immer noch nichts. Der für den Umkleiden-Neubau vom Gemeinderat zugesagte 200 000-Euro-Zuschuss ist nach wie vor eingestellt, bislang aber nicht abgerufen worden.“ Forstner dreht deshalb den Spieß um: „Der TSV hat seine Arbeit nicht gemacht.“

Forstner sieht SPD und Freie Wähler aber auch aus einem anderen Grund nicht in der Verantwortung: „Wir regieren nicht. Weder Halbritter noch Wurzinger sind zum Bürgermeister gewählt worden. Warum nimmt man denn nicht den amtierenden Rathauschef Frank Zellner in die Pflicht?“ Doch Forstner sieht die Hauptverantwortung respektive das Hauptproblem beim TSV. Halbritters Vorschlag bezüglich eines Sporthotels sei „nicht so weit hergeholt“. Schließlich habe es auch eine in Peißenberg bekannte Gastro-Familie gegeben, die Interesse gezeigt habe. Aber: „Solche Projekte kannst Du nicht mit Hobby-Funktionären (gemeint ist die TSV-Führung; Anm. d. Red.) durchführen, da braucht es Profis.“

Forstner meint das ausdrücklich nicht despektierlich. Er bezeichnet sich selbst als „gewählten, ehrenamtlichen Hobby-Politiker“. Doch nun brauche es Fachleute, die sich des gesamten Sport- und Freizeitgeländes (Rigi-Rutsch’n, Eishalle und Sportstadion) konzeptionell, energetisch und bezüglich der Betriebsstruktur annehmen. Ein ehrenamtlich tätiges Vereinsgremium könne das nicht mehr leisten. „Es ist eine traumhaft schöne Anlage. Aber wenn sie so weitergeführt wird, dann ist irgendwann Ende – und den Schuh möchte ich mir nicht anziehen. Wir müssen Leute ranlassen, die Ahnung haben.“

Schließung des Eisstadions steht nicht zur Debatte

Forstner und Einberger betonen beim Pressegespräch explizit, dass es ihnen nicht um eine Schließung des Eisstadions geht. „Ganz im Gegenteil. Wer das nicht versteht, dem ist nicht mehr zu helfen“, sagt Forstner: „Es liegt uns am Herzen, dass wir auch in zehn oder 20 Jahren noch ein attraktives Sportangebot haben. Aber was ist denn, wenn die 40 Jahre alte Technik in der Eishalle auf einmal kaputtgeht?“ Man müsse die Sportstätte weiterentwickeln, „aber je länger das ignoriert wird, umso härter wird der Aufprall.“ Und ganz speziell an die Adresse des TSV: „Ich kann nicht feststellen, dass es für die Eishalle ernsthafte Konzepte gibt.“

Auch die vom TSV geplante Partnerschaft mit einem privaten Bauunternehmer für einen kombinierten Wohnungs- und Kabinenbau neben dem Eisstadion (wir berichteten) überzeugt Forstner zumindest aktuell noch nicht: „Im Gemeinderat ist da überhaupt noch nichts besprochen worden.“ Auch Einberger ist skeptisch: „Das wirkt nicht wie in ein Gesamtkonzept eingebettet.“

Beim Pressegespräch werden von den beiden Fraktionssprechern aber auch grundsätzliche Fragen bezüglich der Finanzierung des Eisstadions aufgeworfen. Forstner verweist darauf, dass über 80 Prozent der kommunalen Sportförderung (im Haushalt 2023 knapp 112 000 Euro) in das Eisstadion fließen. „Wir können froh und dankbar sein, dass wir so tolle Vereine am Ort haben“, betont Forstner: „Wenn alle Vereine so viel Geld wie das Eishockey haben wollten, was würden wir dann machen?“.

„Schreiende Ungerechtigkeit, wenn sich ausgerechnet die Eishockey-Lobby beschwert, dass nichts weitergeht“

Ein Verein wie die Schützengesellschaft zum Beispiel würde ihr Vereinsheim ohne Zuschussantrag mit ganz viel Eigenleistung erweitern. Und was sei mit einem Kunstrasenplatz für die TSV-Fußballer? „Auch die haben viele Mitglieder“, argumentiert Forstner: „Deshalb ist es eine schreiende Ungerechtigkeit, wenn sich ausgerechnet die Eishockey-Lobby beschwert, dass nichts weitergeht, obwohl wir jedes Jahr 100 000 Euro für die Eishalle abnicken.“

Das ehrenamtliche Engagement bei den „Miners“ sei sicherlich auch hoch, das zieht Forstner nicht in Zweifel. Aber das Eisstadion hänge letztlich am Tropf der Steuerzahler – und zwar auch derjenigen, die sich nicht für Eishockey interessieren würden. „Eishockey hat in Peißenberg Tradition, aber bitte nicht unverschämt werden“, so Forstner. Und Einberger stellt den jährlichen Zuschussbedarf zumindest in der Größenordnung in Frage. „Ich will niemandem vorwerfen, dass er Geld verprasst. Aber man muss doch einmal prüfen, ob es die Summe tatsächlich für den Betrieb braucht oder ob ich nicht Kosten sparen kann.“

Das sagt Stefan Rießenberger TSV-Präsident Stefan Rießenberger war bei der Jahresversammlung der Eishockey-Abteilung anwesend. Im Umfeld des Marktrats (nicht nur bei SPD und Freien Wählern) nimmt man ihm übel, dass er die Aussagen von Jugendleiter Wolfgang Reichhart bezüglich der „leeren Wahlversprechen“ unkommentiert ließ. Rießenberger verteidigt sich im Gespräch mit der Heimatzeitung. Er als TSV-Präsident habe in der Versammlung bis zur Entlastung der „Miners“-Vorstandschaft rein formal gar kein Rederecht gehabt. Und: „Es darf jeder sagen, was er will. Allerdings muss er dann auch die Folgen tragen.“

Und was hält Rießenberger von einem Gesamtkonzept für das Sport- und Freizeitgelände? „Ein Gesamtkonzept ist schön und gut. Aber wenn ich realistisch bin, dann weiß ich doch, dass wir so etwas nicht umsetzen werden können.“ Dass er im Wahlkampf 2020 auf die Vorschläge der Freien Wähler bezüglich eines Kabinenneubaus keinen Wert gelegt hat, bestätigt der TSV-Präsident und Fraktionssprecher der Bürgervereinigung, aber: „Das bezog sich nur auf die damals angedachte Container-Lösung. Dazu hätten wir keine Freien Wähler gebraucht.“

Bezüglich des aktuellen Zustands des alten Eisstadion-Kabinentrakts sieht Rießenberger in hygienischer Hinsicht keine Gefährdung: „Das Wasser, das aus den Duschen kommt, ist okay.“ Auch habe man die regelmäßige Reinigung im Anbau des Bäderpark-Betriebsgebäudes in der abgelaufenen Saison intensiviert. Probleme gebe es aber mit dem Luftaustausch.

Altbürgermeisterin Manuela Vanni legt Fragenkatalog vor Auch aus den Reihen der Peißenberger Liste gibt es eine Reaktion auf den Vorwurf der „leeren Wahlversprechen“ bezüglich des Eisstadions respektive des Baus neuer Umkleiden – und zwar von Manuela Vanni. „Es ist zwar richtig, dass baulich nichts passiert ist“, erklärt die Altbürgermeisterin in einem an Bürgermeister Frank Zellner (CSU) und den Marktrat adressierten Schreiben: „Dies liegt aber nicht am Marktgemeinderat. Der Marktgemeinderat hat bereits 2019 die finanzielle Unterstützung für den Bau von Umkleiden zugesagt. Die Umsetzung liegt nun beim TSV in Zusammenarbeit mit Bürgermeister und Verwaltung.“ Auf Nachfragen im Gremium, so führt Vanni aus, sei in den vergangenen drei Jahren „immer ein anderer Stand mitgeteilt“ worden – unter anderem sei von einer Container- und Holzständerbauweise sowie von einem Aktivzentrum die Rede gewesen. Nun habe man aus der Presse entnehmen können, dass wohl ein Bau durch einen Dritten mit Wohnungen geplant sei und die Gemeindewerke die Räumlichkeiten der jetzigen Kabinen frühestens 2025 benötigen würden. Vanni stellt deshalb den Antrag, dass der Marktrat in seiner nächsten Sitzung über den genauen Sachstand informiert und seitens der Verwaltung eine Einschätzung abgegeben wird – und zwar zu den Fragen, ob ein Kabinenneubau mit Wohnungen angesichts der Immissionen tatsächlich auf dem ehemaligen Rollschuhplatz verwirklicht werden könnte, ob Wohnraum gegebenenfalls die Immissionswerte der Rigi Rutsch’n vermindern könnte und wie lange ein Bauleitplanverfahren dauern würde.