Erfolgreicher Anwalt und SPD-Politiker: Früherer 2. Bürgermeister Hans Hänel ist tot

Von: Johannes Thoma

Teilen

Das machte ihm so leicht keiner nach: Hans Hänel bei der Eröffnung der Peißenberger „Rigi Rutsch’n“ 1982 beim Sprung vom Fünf-Meter-Brett. © Clara Gierig

Hans Hänel ist tot. Der langjährige Peißenberger Marktgemeinderat und 2. Bürgermeister verstarb im Alter von 86 Jahren. In den 70er- und 80er Jahren bestimmte der SPD-Politiker die Geschicke der Marktgemeinde maßgeblich mit. Überregional bekannt war Hänel als Konkursverwalter zahlreicher Firmen.

Peißenberg – 1966 wurde Hänel in den Marktgemeinderat gewählt. 1972, kurz nach der Schließung des Bergwerks in Peißenberg, übernahm Hänel, der als neunjähriges Flüchtlingskind nach Peißenberg gekommen war, das Amt des 2. Bürgermeisters – als Stellvertreter seines Parteifreundes Matthias Führler, der im vergangenen Jahr verstorben ist. Beide bildeten ein führungsstarkes Duo – bis 1984 als Hänel als 2. Bürgermeister zurücktrat.

Eine Zäsur für den langjährigen Fraktionsvorsitzenden war 1990, als nicht Parteifreund und Kollege in der Kanzlei, Heinz Merk, sondern Hermann Schnitzer von der CSU zum Bürgermeister gewählt wurde und die SPD ihre Mehrheit verlor. 1994 schied Hänel aus dem Gremium aus, dem er 28 Jahre angehört hatte. In der SPD blieb er bis zu seinem Tod, insgesamt 58 Jahre lang.

Hänel wiederholte seinen Sprung 30 Jahre später

Vielen noch in Erinnerung ist Hänels Sprung vom Fünf-Meter-Brett zur Einweihung der Peißenberger „Rigi Rutsch’n“ im Jahre 1982 – mit Anzug und Krawatte. Der ebenso lebenslustige wie rhetorisch geschickte und zielstrebige Hänel war für jeden Spaß zu haben. Den Sprung wiederholte er übrigens 30 Jahre später. Das wollte er auch beim 40-Jährigen, doch seine Familie überredete ihn, davon Abstand zu nehmen.

Außerhalb des Landkreises war Hänel vor allem als Konkursverwalter bekannt. Von seiner noblen Kanzlei an der Hauptstraße – von ihm „Tempel der Gerechtigkeit“ genannt – betreute er namhafte Firmen wie „Hummelsheim“, „Tankbau“ oder „Dornier Sea Star“. Besonders gefreut hat ihn, dass eines seiner drei Kinder, Tochter Katharina, sowie sein Schwiegersohn Robert in seine beruflichen Fußstapfen getreten sind. Seine Tätigkeit als Fachanwalt für Insolvenzrecht, bei dem er ja mehr die Interessen der Gläubiger und nicht die der Arbeitnehmer zu vertreten hatte, und sein Engagement bei der SPD waren für ihn übrigens nie ein Problem, wie er stets beteuerte.

Der erste Fall als Anwalt war ein Misserfolg

Hänel, der hoch über Peißenberg bei der Kapelle St. Michael wohnte, hielt sich bis ins hohe Alter fit, unter anderem spielte er noch mit 84 Jahren Tennis. Seinen Lebensabend konnte er in ansprechendem Ambiente genießen, was er sich 1946 bei seiner Ankunft in Peißenberg wohl kaum hätte vorstellen können. Damals sprach er mit schlesischem Dialekt, wurde von seinen Mitschülern gehänselt und konnte mit neun Jahren weder richtig lesen noch schreiben. Das sollte sich ändern, Hänel, Träger der Peißenberger Bürgermedaille, lernte, sich durchzuboxen: Abitur, Jurastudium und die jahrzehntelange – erfolgreiche – Arbeit als Rechtsanwalt folgten. Sein erster Fall indes war ein Misserfolg, wie er einmal erzählte: Seine erste Kundin, die ihn eigentlich in seinem Büro in der Dachkammer des mütterlichen Hauses besuchen wollte, bekam er nie zu Gesicht. Seine Mutter, die den Besuch am Hauseingang in Empfang genommen hatte, redete der Frau deren Scheidungsabsichten aus. Das Mandat war weg.

2020 wurde bei ihm eine schwere Erkrankung diagnostiziert, ab Weihnachten 2022 ging es ihm dann schlechter, wie seine Tochter Katharina erzählte. Hänel starb am Aschermittwoch in der Palliativ-Station in Garmisch-Partenkirchen. Er hinterlässt Ehefrau Brigitte, drei Kinder und zehn Enkel.