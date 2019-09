Erinnerung an russische Kriegsgefangene in Peißenberg

von Bernhard Jepsen schließen

Auch wenn im Rückblick manches verklärt wird: Peißenberg ist stolz auf seine Bergbaugeschichte. Doch der heimische Kohleabbau, der 1971 sein Ende fand, hatte auch Schattenseiten. In den beiden Weltkriegen arbeiteten unter anderem russische Kriegsgefangene in den Gruben. Auf dem Peißenberger Friedhof erinnert ein russisch-orthodoxer Grabstein an ihr Schicksal.