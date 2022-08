Erleichterung im Peißenberger Eisstadion: Der Motor läuft wieder – Doch hinter den Kulissen wird gemäkelt

Saison kann starten

Von Bernhard Jepsen schließen

Aufatmen beim TSV Peißenberg: Der defekte Trocknungsanlagenmotor in der Eishalle konnte noch einmal repariert werden. Hinter den Kulissen kam es allerdings zu Reibereien.

Peißenberg – Motor der Trocknungsanlage kaputt, Eisaufbereitung und Saisonstart von der rechtzeitigen Lieferung eines Ersatzmotors abhängig: So lautete in der vergangenen Woche die Nachricht, die das TSV-Präsidium und der technische Leiter des Hauptvereins, Manfred Fichtner, bei einem Pressetermin verkündeten. Nun gibt es Entwarnung: Der alte Motor konnte wieder in Gang gesetzt werden – und zwar von Mitarbeitern der Stadionverwaltung in Kooperation mit zwei ortsansässigen Handwerksfirmen.

Statt eines Lagerschadens musste offenbar nur ein Blech ausgetauscht werden. „Wir hoffen, dass der Motor nun die ganze Saison durchhält“, erklärt TSV-Präsident Stefan Rießenberger. Verlassen will man sich darauf aber nicht. An der Bestellung des Ersatzmotors hält man fest: „Der wird dann auf Lager gelegt. Damit können wir kurzfristig reagieren“, erklärt Rießenberger.

Motor im Peißenberger Eisstadion läuft wieder: Grund zur Freude – eigentlich

Also alles in bester Ordnung? Atmosphärisch nicht ganz. Hinter den Kulissen wird gemäkelt, dass die TSV-Führung vorschnell die Ersatzbeschaffung in Auftrag gegeben habe und mit der Angelegenheit an die Öffentlichkeit gegangen sei. Vorwürfe, gegen die sich Rießenberger und sein Team vehement wehren: „Hätten wir gesagt, wir warten noch mit der Bestellung, wäre die Kritik groß gewesen, wenn der Motor dann doch nicht zu reparieren gewesen wäre. Dann hätte es geheißen: ,Warum habt ihr nicht gleich den Auftrag erteilt‘“, so der TSV-Chef.

+ TSV-Präsident Stefan Rießenberger verteidigt sich: „Wir haben in der Sache alles richtig gemacht.“ © Halmel (Archiv)

Auch Vize-Präsident Markus Heidler sieht kein Fehlverhalten: „Der Kundendienstmonteur hatte einen Fehler festgestellt. Auf diese Aussagen mussten wir uns verlassen.“ Das ehrenamtlich tätige Präsidium müsse „häufig schnell und aus dem Bauch heraus“ Entscheidungen treffen – „und das neben dem Beruf und zum Teil in der Nacht“, erklärt Heidler.

„Haben in der Sache alles richtig gemacht“: TSV-Präsident rechtfertigt Verhalten in Sachen Motor-Schaden

Für Riesenberger steht außer Frage: „Wir haben in der Sache alles richtig gemacht.“ Der TSV-Präsident bezieht das auch auf die Öffentlichkeitsarbeit. In das Eisstadion fließen Jahr für Jahr kommunale Subventionen. Für Rießenberger mit ein Grund, transparent mit dem Betrieb der Eishalle, die allein dem TSV-Hauptverein obliegt, umzugehen: „Halten wir alles im stillen Kämmerlein und sagen nicht, dass es einen Schaden gegeben hat, dann heißt es, wir wollen etwas vertuschen.“ Rießenberger hofft darauf, dass es bis zum Saisonstart keine Schadensmeldungen mehr gibt.

Ende August findet das „Saison-Opening“ der TSV-Eishockeysparte mit der Mannschaftspräsentation der „Miners“ statt. Offenbar sollen dann auch neue Kontingentspieler vorgestellt werden. Der Hauptverein fordert von der „Miners“-Führung weiterhin die Vorlage eines schlüssigen Haushaltsplans. „Das wird alles gut laufen“, glaubt Rießenberger. Und wenn nicht? „Dann gehen die Miners nicht aufs Eis.“

