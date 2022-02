Peißenberg bietet Ersatzfläche für beliebten Spielhügel an

Von: Kathrin Hauser

Für den Spielhügel, der für die Erweiterung des Feuerwehrhauses benötigt wird, wurde nun eine Ersatzfläche gefunden.

Der Markt Peißenberg hat in der Tiefstollenhalle über die Erweiterung des Feuerwehrhauses informiert. Dabei ging es vor allem um den Spielhügel, der derzeit vom Kindergarten St. Johann genutzt wird und für Parkplätze weichen muss. Und es gab eine überraschende Neuigkeit.

Peißenberg – Wie groß das Interesse der Eltern an den Plänen für die Sanierung und Erweiterung des Feuerwehrhauses an der Ebertstraße ist, zeigte sich vergangene Woche bei der Informationsveranstaltung, zu der Bürgermeister Frank Zellner für Donnerstagabend in die Tiefstollenhalle eingeladen hatte: Rund 40 Interessierte waren der Einladung gefolgt. Den Kindergarten St. Johann besuchen derzeit 88 Buben und Mädchen im Alter zwischen einem Jahr und sechs Jahren. Der Kindergarten grenzt direkt an das Feuerwehrgelände an und ist von den Sanierungs- und Erweiterungsplänen insofern direkt betroffen, als dass ein rund 600 Quadratmeter großer Spielhügel im Freien weichen.

Überwiegend Mütter, ein paar Väter sowie Robert Pfeifer von der Pfarreiengemeinschaft Peißenberg ließen sich von Zellner, Marktbaumeister Bernhard Schregle sowie dem Kommandanten der Peißenberger Feuerwehr, Philipp Reichhart, die Pläne für das Feuerwehrgelände erläutern. Auch ein paar Gemeinderäte saßen im Publikum. Eigentlich hätte Architekt Peter Haberecht die anstehenden Sanierungs- und Erweiterungsmaßnahmen vorstellen sollen, doch der war kurzfristig erkrankt und so übernahm der Kommandant diese Aufgabe.

„Wir haben ungefähr vor eineinhalb Jahren begonnen zu planen“, sagte Reichhart, bevor er darlegte, warum die geplanten Veränderungen bei der Freiwilligen Feuerwehr dringend nötig sind. Auf dem Gelände und im Gebäude müssten bestimmte Maßnahmen getroffen werden, damit die Peißenberger Feuerwehr weiter einsatzfähig bleibt. Zum Beispiel gebe es noch keine Umkleidekabinen, die Feuerwehrleute ziehen sich in der Fahrzeughalle um, was eine so genannte „Schwarz-Weiß-Trennung“ (Trennung kontaminierter Einsatzkleidung von Privatkleidung) unmöglich mache, es gebe keine Duschen für die Feuerwehrfrauen und die Anfahrtssituation berge Gefahren, weil die ausrückenden Einsatzfahrzeuge auf dem selben Weg fahren wie die ankommenden Feuerwehrleute. All das entspreche, wie auch die Anzahl der Parkplätze, nicht mehr den gesetzlichen Vorschriften und diese müssen zwangsläufig eingehalten werden, sobald etwas saniert wird. Deswegen könne auch von der Anzahl der Parkplätze nicht abgerückt werden. „Wir müssen uns an alle rechtlichen Vorschriften halten, da kommen wir nicht vorbei“, sagte Reichhart.

Wegen der Parkplätze, deren Anzahl sich nach der Zahl der Einsatzfahrzeuge richtet, verliert der Kindergarten eine rund 600 Quadratmeter große Fläche, die von den Kindern derzeit noch als Spielhügel genutzt wird (wir berichteten). Dieser Hügel gehört nicht der katholischen Kirche, die Träger des Kindergartens ist, sondern dem Markt Peißenberg. Die Fläche war an den Kindergarten ausgeliehen, bis die Feuerwehr das Gelände benötigt.

„Wir wissen, dass es ein Einschnitt für den Kindergarten ist. Wir sehen bloß momentan nicht viele Spielräume“, sagte Reichhart. Doch nachdem deutlich geworden war, wie sehr Kinder, Eltern und Betreuer der Verlust der Spielfläche schmerzt, haben sich die Verantwortlichen beim Markt Peißenberg und bei der Feuerwehr noch einmal zusammengesetzt, um einen Kompromissvorschlag unterbreiten zu können: „Wir haben umgeplant und es so gemacht, dass wir unsere Lagerfläche dem Kindergarten überlassen können“, sagte der Kommandant. Damit wird dem Kindergarten eine etwa 100 Quadratmeter große Fläche überlassen, die sich Eltern und Betreuer seit Beginn der Diskussion als Ersatz für den Verlust des Spielhügels gewünscht hatten. In den vergangenen Wochen sei noch einmal alles durchgedacht und durchdiskutiert worden, sagte Reichhart. „Wir wollten nicht mit leeren Händen dastehen.“

Pfeifer bedankte sich gegen Schluss der Veranstaltung beim Bürgermeister für die Bemühungen und bei der Feuerwehr für das Angebot, auf die Lagerfläche zu verzichten sowie für die Zeit, in der der Hügel genutzt werden durfte. Er hoffe auf weiter gute Nachbarschaft mit der Feuerwehr. Zellner bedankte sich für das große Interesse: „Uns war es wichtig, darzustellen, warum diese Maßnahme notwendig ist“, sagte er.

Auch die Eltern und das Kindergartenpersonal sind mit diesem Kompromissvorschlag mehr als zufrieden. Das war nach der Informationsveranstaltung aus den Reihen des Elternbeirats zu hören.