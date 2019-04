Die ersten Reha-Patienten sind schon in Peißenberg

Innerhalb von 14 Monaten wurde aus dem vom Brand geschädigten Obergeschoss samt Gaststätte in der „Rigi-Rutsch’n“ in Peißenberg das „Therapiezentrum PRO“. Die ersten Patienten haben ihre ambulante Reha dort schon angetreten. Bis zu diesem Herbst sollen es stetig mehr werden.

Peißenberg – Anfang des Jahres war hier noch Baustelle: Es standen Farbeimer und Leitern herum, alles war mit Planen ausgelegt. Inzwischen sind die Bauarbeiten abgeschlossen, alle Wände gezogen und gestrichen. Die hohen, hellen Räume sind eingerichtet. Ein Team aus Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, einer Psychologen, Krankenschwestern, einer Ernährungsberaterin, einer Sportwissenschaftlerin, Masseuren und einem Orthopäden kümmern sich um die Patienten. Die ersten haben am 15. März ihre Therapie in der ambulanten Reha im „Therapiezentrum PRO“ im Peißenberger „Gesundheits- und Bäderpark“ begonnen. „Wir sind bestens versorgt hier“, sagt einer von ihnen. Er steuert an zwei Krücken auf den Bewegungsraum zu, in dem die medizinische Therapie stattfindet.

Im Bewegungsraum gibt es einen Bereich, in dem frei trainiert wird und Gruppenangebote gemacht werden. Hier stehen zudem etwa 15 Geräte, die auf den ersten Blick wie Fitnessgeräte aussehen, aber viel mehr können als diese, wie Uwe Bellinghoven, der ärztliche Leiter des „Therapiezentrums PRO“ erläutert. „Das sind alles Medizingeräte“, sagt er. An jedem einzelnen Gerät befindet sich ein Computer.

Wenn ein Patient damit trainieren will, hält er seine persönliche Chipkarte an den Bildschirm und es öffnen sich Trainingspläne und Hinweise darauf, wie die Übungen zu absolvieren sind, die speziellen Bedürfnisse und Anforderungen zugeschnitten sind. Wenn der Reha-Patient an einem dort trainiert, werden die Daten und Ergebnisse gesammelt und von der Sportwissenschaftlerin der ambulanten Reha in Peißenberg ausgewertet.

In einem anderen Raum arbeiten die Ergotherapeuten mit den Patienten. Hier werden unter anderem Berufstätige behandelt und beraten. „Das ist die modernste Ergotherapie in der beruflich orientierten Reha“, schwärmt Reinhard Huber, der Geschäftsführer der „Therapiezentrum PRO GmbH“, die die Gemeindewerke und die Krankenhaus GmbH gegründet haben. Hier werden mit Hilfsmitteln wie zum Beispiel einem schubkarren-ähnlichen Wagen die Bewegungsabläufe analysiert, die die Patienten zum Beispiel bei ihrer Arbeit ausführen. Eine Ergotherapeutin wertet aus, welcher Handgriff, welche Haltung wie verändert werden muss, dass sie nicht zulasten von zum Beispiel Kreuz, Schulter oder Hüfte geht.

In der therapiefreien Zeit haben die Patienten die Möglichkeit, die Sauna und das Bad der „Rigi-Rutsch’n“ zu nutzen. Dafür zahlt die „Therapiezentrum PRO GmbH“ pro Patient einen bestimmten Beitrag, zudem ist die GmbH Mieterin der „Rigi-Rutsch’n“.

In der Regel besuchen Patienten, die eine Operation hinter sich haben, 15 Tage lang die ambulante Reha in Peißenberg. Es werden aber auch Nicht-Operierte dort behandelt, „zum Beispiel, wenn sie unter chronischen Rücken- oder Schulterschmerzen leiden“, sagt Bellinghoven. Der Orthopäde hat diverse Zusatzausbildungen abgeschlossen – wie zum Beispiel in traditioneller chinesischer Medizin, Akupunktur, physikalischer Therapie, manueller Medizin, Chirotherapie und Sportmedizin.

Der Mediziner hatte rund 15 Jahre lang eine orthopädische Praxis und hat auch schon in zwei Rehakliniken Erfahrungen gesammelt. „Das Team ist gut, wir arbeiten gut zusammen und sind top ausgestattet“, sagt er über seinen neuen Arbeitsplatz in Peißenberg: „Es läuft gut an.“

Dass die Patienten nicht wochenlang stationär auf Kur geschickt werden, sondern ambulant in Reha gehen können, sieht Huber als Modell der Zukunft. Dabei könnten die Patienten sofort sehen, woran es im Alltag noch hakt und seien nachts im gewohnten Umfeld: „Das Stationäre ist oft überholt“, sagt er. Es habe schon viele Anfrage gegeben, wann denn die Reha starte.

Laut Ingrid Haberl, der Chefin der Peißenberger Gemeindewerke, sollen nach und nach mehr Patienten nach Peißenberg kommen: „Wir fahren langsam hoch. Ich glaube, im Herbst sind wir voll.“ Es gibt Platz für 580 Patienten pro Jahr. Diese werden morgens von Zuhause abgeholt und abends wieder dorthin zurückgebracht. Sie bekommen ein Essen in der Reha, das derzeit vom Peißenberger Gasthaus „Sonne“ geliefert wird.

Dort, wo im Februar 2016 das Feuer in der „Rigi-Rutsch’n“ wütete, das beinahe das Aus für das beliebte Schwimmbad mit Saunabetrieb bedeutet hätte, ist in den vergangenen Wochen auf rund 700 Quadratmetern ein Therapiezentrum entstanden, das, wenn alles nach Plan läuft, den Erhalt der „Rigi-Rutsch’n“ auf Dauer sichert. Huber, ist höchst zufrieden mit dem, was hier in den vergangenen Wochen entstanden ist. „Es ist genauso geworden, wie wir uns das vorgestellt haben“, sagt der Geschäftsführer.

„Tag der offenen Tür“

Anlässlich der Eröffnung des „Therapiezentrums PRO“ im Peißenberger Gesundheits- und Bäderpark „Rigi-Rutsch’n“ sind alle Interessierten für Samstag, 13. April, zu einem Tag der offenen Tür in die Marktgemeinde eingeladen.

Im Herbst soll die Reha voll sein