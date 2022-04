„Für mehr Vielfalt und Chancengleichheit“: Erster Integrationsbeirat im Landkreis formiert sich

Von: Katrin Kleinschmidt

Bei Veranstaltungen wie „Schongau ist bunt“ – hier eine Aufnahme von 2019 – will sich der Integrationsbeirat einbringen. © ARCHIV

Der Landkreis ist bunt, darum soll es einen Integrationsbeirat geben. In der Peißenberger Tiefstollenhalle wurde nun über den aktuellen Stand des Projekts informiert.

Landkreis – Der Landkreis ist bunt. Hier leben – Stand 2021 – Menschen aus etwa 130 Ländern. Es gibt verschiedene Hautfarben, Religionen und Geschichten. Etwa jeder Fünfte Bürger hat einen Migrationshintergrund. Um eine Anlaufstation zu schaffen, Brücken zu bauen und auch Veranstaltungen auf die Beine zu stellen, wurde im vergangenen Jahr damit begonnen, einen Integrationsbeirat für den Landkreis auf die Beine zu stellen. Über den aktuellen Stand des Projekts informierten Cenin Yasar und Abdu Almalees den Sozialausschuss und den Sozialbeirat in deren gemeinsamer Sitzung in der Tiefstollenhalle.

Die Peißenbergerin und der Bernrieder gehören dem Übergangs-Beirat an, der vergangenes Jahr für zwei Jahre gewählt wurde. Dessen Aufgabe ist es, die Weichen zu stellen. Aktuell arbeiten die Mitglieder an der Ausarbeitung der Satzung und grübeln darüber, welchen Status der Beirat bekommen soll – am wahrscheinlichsten ist es, dass er als Verein angemeldet wird.

Erste Wahl steht 2023 an

„Wir möchten uns einsetzen für mehr Vielfalt und Chancengleichheit“, erläuterte Yasar. Geplant sei, dass der Beirat zehn bis 20 stimmberechtigte Mitglieder, einen Vorsitzenden und eine Vorsitzende umfasst. Bei der Zusammensetzung soll es eine möglichst große Vielfalt bei Nationalität und Religionszugehörigkeit geben. Beiratsmitglieder sollen für sechs, die Vorsitzenden für zwei Jahre gewählt werden. Die erste Wahl steht 2023 an, stimmberechtigt sind voraussichtlich alle Landkreisbürger, die seit mindestens sechs Monaten hier leben und einen Migrationshintergrund haben.

Der Übergangsbeirat arbeitet neben der Satzung auch am Logo, ein erster Entwurf liegt vor. Die Farben Rot, Gelb und Orange sollen Wärme und Geborgenheit vermitteln, zudem werden die bayerischen Farben Weiß und Blau integriert. Yasar und Almalees wollen den Beirat gemeinsam mit den bisherigen Mitstreitern bereits heuer möglichst bekannt machen. Teilnahmen am Sommerfest „Schongau ist bunt“ und dem „Fest der Kulturen“ in Peißenberg sind geplant.

„Ich bin total glücklich damit, wer sich zur Verfügung gestellt hat“, sagte Jost Herrmann im Gremium über den Übergangs-Beirat. Der evangelische Pfarrer aus Schongau hatte sich gemeinsam mit Adel Youkhanna, dem Integrations- und Flüchtlingsberater des Caritas-Verbands Augsburg, für die Gründung des Gremiums stark gemacht. Der Beirat untersteht zwar nicht dem Landkreis, wird von diesem aber finanziell unterstützt. 5000 Euro gibt es pro Jahr.

Die Beiratsmitglieder wollen Brücken zwischen den Kulturen bauen

Derzeit suchen die Mitstreiter einen Raum für Treffen. Landrätin Andrea Jochner-Weiß konnte keinen anbieten. „Im Landratsamt platzen wir aus allen Nähten“, sagte sie, verwies aber an den Verein „Asyl im Oberland“. Der interkulturelle Treffpunkt in Peißenberg, kurz iku, habe beispielsweise Räume im ehemaligen Krankenhaus.

Ob dort oder auch woanders, klar ist, worum es den Beiratsmitgliedern künftig geht: „Wir möchten zwischen den Kulturen eine Brücke aufstellen“, sagte Yasar. Mit Öffentlichkeitsarbeit, Workshops, Bildungsangeboten, Anlaufstellen und politischer Arbeit. Die ersten Weichen sind dafür gestellt.

