„Fahrradfreundliche Kommune“ werden?

Bürgervereinigung und Grüne möchten in Peißenberg die Infrastruktur für Radfahrer verbessern. Helfen soll ein Beitritt zur „Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Kommunen in Bayern“. Doch im Energie- und Klimaausschuss gab es auch Kritik.

Peißenberg – Die Förderung des Radverkehrs, insbesondere jenen in der Nahmobilität: Das ist grob formuliert die Zielsetzung der „Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Kommunen in Bayern“ (AGFK). Dem 2012 ins Leben gerufenen Netzwerk gehören aktuell knapp 80 Landkreise, Städte und Gemeinden an. In der näheren Umgebung sind dies Weilheim, Murnau, Starnberg, Wolfratshausen und Bad Tölz. Ob bald auch Peißenberg dazukommt? Vielleicht. Bürgervereinigung (BV) und Bündnis 90/Die Grünen haben jedenfalls einen entsprechenden Antrag in den Marktgemeinderat eingebracht. Die beiden Fraktionen werden allerdings bei ihren Ratskollegen noch Überzeugungsarbeit leisten müssen. Im vorberatenden Energie- und Klimaausschuss wurden jedenfalls Bedenken angemeldet.

„Es ist schon ein etwas längerer Weg zur Mitgliedschaft“, stellte Bauamtsleiter Bernhard Schregle zu Beginn der Debatte fest. Soll heißen: Interessierte Kommunen müssen einem offiziellen Kriterienkatalog zufolge gewisse Aufnahmebedingungen erfüllen – zum Beispiel „die Erarbeitung und Weiterentwicklung eines klaren und stringenten Konzepts für die Radverkehrsförderung“ oder die Ernennung eines kommunalen Radverkehrsbeauftragten. Die Mitgliedsbeiträge würden sich indes in Grenzen halten. Kommunen mit Einwohnerzahlen zwischen 10 001 und 20 000 – darunter würde Peißenberg fallen – müssen ab 1. Januar 1500 Euro berappen. Die Kosten wären also nicht das Problem. Aber einige Ausschussmitglieder orteten die Gefahr, dass der Markt aus finanziellen Gründen mögliche Planungen eben nicht – wie in den AGFK-Statuten gefordert – „stringent“ umsetzen kann. Bernd Schewe erklärte zudem, dass es bereits eine Radwegplanung in Peißenberg gebe. Der SPD-Gemeinderat meinte damit den Abschnitt zwischen „Kaufland“ und „Rigi-Center“, dessen Umsetzung aus fördertechnischen Gründen zeitlich verschoben werden musste (wir berichteten). „Ich stehe nicht im Verdacht, gegen den Radverkehr zu sein“, betonte Schewe, „aber was bringt uns eine Mitgliedschaft in der Arbeitsgemeinschaft? Wie sieht das Kosten-Nutzen-Verhältnis aus?“

Matthias Reichhart versuchte, Antworten zu geben: „Es gibt kein Radwegekonzept. Davon sind wir weit entfernt“, konstatierte der Gemeinderat der Bürgervereinigung, der zusammen mit Grünen-Fraktionssprecher Matthias Bichlmayr den Antrag formuliert hatte. Das Radwegenetz in Peißenberg sei allenfalls „Stückwerk“. Lediglich für Teilstücke gebe es Planungen, es fehle jedoch an verbindenden Elementen.

Über das AGFK-Netzwerk könne man sich für relativ wenig Geld externen Sachverstand mit ins Boot holen und auf teure Planungsbüros verzichten. „Wer den Mobilitätswechsel haben will“, so argumentierte Reichhart, „der muss auch etwas dafür tun.“ Und: „Wenn wir es allein könnten, warum haben wir das Radwegenetz nicht längst schon ausgebaut?“

Anderer Meinung war Walter Wurzinger (Freie Wähler). Impulse von außen könne man sich zwar gerne holen, aber nur für die Umsetzung der eigenen Ideen. Es sei „wesentlich effektiver“, im Rahmen einer gemeindlichen Arbeitsgruppe mit Markträten und Bürgern Lösungskonzepte zu entwickeln. Außerdem: „Wir können nicht in jede Nische des Ortes einen Radweg bauen.“ Handlungsbedarf besteht laut Wurzinger jedoch dringend für den Schülerverkehr auf der Ebertstraße Richtung St.-Johann-Grundschule.

Zu einem Beschlussvorschlag für den Marktrat konnte sich der Ausschuss letztlich nicht durchringen. Die Angelegenheit wurde stattdessen in die nächste Gremiumssitzung vertagt. Dann soll ein Vertreter einer AGFK-Kommune oder ein Mitarbeiter der Netzwerkorganisation einen Erfahrungsbericht geben.