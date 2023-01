Familie Welscher hat das Schäffler-Gen

Schäffler mit Leib und Seele: Familie Welscher aus Peißenberg. Gemeinsam die Entscheidung getroffen, bei den Schäfflern mitzumachen © GRONAU

Bei Familie Welscher in Peißenberg liegt das Schäfflersein im Blut. Seit vier Generation sind sie dabei, wenn die Schäffler des Pfeifenclubs Peißenberg-Sulz tanzen. Nicht nur Welschers fiebern auf den 6. Januar hin, an dem vor dem Peißenberger Rathaus die Tanzsaison eröffnet wird.

Peißenberg – Die Vorfreude ist ihnen anzumerken, als sie um den Esstisch sitzen im Haus von Antje und Dieter Welscher in Peißenberg- Wörth. Dieter Welscher trägt die Schäfflertracht noch, die er sich für den Fototermin angezogen hatte. Der Christbaum steht geschmückt in der Ecke, doch bei Welschers ist Heiligabend schon längst vergessen. Seit geraumer Zeit konzentriert sich alles auf den 6. Januar: Um 13.30 Uhr ist vor dem Peißenberger Rathaus der Eröffnungstanz der Schäffler-Saison 2023. Darauf fiebern viele in Peißenberg und der Umgebung hin – und besonders Familien wie die Welschers, die das Schäfflersein im Blut haben.

Der Vater von Alfred Welscher, Bartholomäus Welscher, war einer derer, die nach dem zweiten Weltkrieg dafür gesorgt haben, dass die Tradition des Schäfflertanzes in Peißenberg fortgesetzt wird. „Es waren fünf Männer, die damals gesagt haben: ,Wir müssen den Schäfflertanz wieder aufführen’“, erzählt Alfred Welscher.

1946 der erste Tanz nach dem Krieg

13 Jahre nach Kriegsbeginn war es dann wieder so weit: „Die Peißenberger Schäffler hatten ihren ersten Auftritt“, sagt Alfred Welscher. Er ist in dieser Runde mit seinen 83 Jahren der Älteste. Sein Vater war der erste Kassier bei den Schäfflern des Pfeifenclubs Peißenberg-Sulz, als es nach dem Krieg wieder losging. Nach 26 Jahren habe sein Vater zu ihm gesagt, „Bua, jetzt macht Du weiter“, erzählt Alfred Welscher. 40 Jahre lang sei er dann Kassier bei den Schäfflern gewesen. Damals sei diese Aufgabe noch arbeitsintensiver gewesen als heute, weil es keine Überweisungen gab. Im Jahr 2014 hat Neffe Dieter (56) Welscher das Amt von seinem Onkel übernommen. Damit haben die Welschers seit 75 Jahren das Amt des Kassiers in Familienhand.

Überhaupt ist bei Welschers das Schäfflersein Familientradition – zumindest bei vielen in der Familie: Neben Alfred und Dieter Welscher sind Xenia (19), Lucia (16) und ihr Cousin Haymo (26) Welscher bei den Peißenberger Schäfflern aktiv. Xenia und Lucia sind die Töchter von Dieter und Antje Welscher. Xenia war als Vierjährige zum ersten Mal beim Schäfflertanz dabei, Lucia saß bei ihrer ersten Schäfflersaison noch im Kinderwagen.

„Wenn die Familie nicht dahintersteht, wird es schwierig“

„Ich hab’ dem Papa zugeschaut und dann wollte ich auch mitmachen“, erzählt Xenia Welscher auf die Frage, wie sie zu den Schäfflern kam. „Beim ersten Mal bin ich da als Kasperl ein bissl rumgehüpft“, sagt sie. In dieser Saison ist sie zum ersten Mal als Marketenderin dabei: „Ich bin aufgestiegen“, sagt Xenia Welscher. Ihre Schwester Lucia macht heuer als Clown mit: „Es macht Spaß, wir sind wie eine große Familie“, sagt sie. Antje Welscher (53), die Mutter der Mädchen, tanzt zwar nicht mit, hat aber dennoch eine wichtige Rolle bei den Schäfflern: Sie fährt als Fotografin zu den Auftritten mit.

Als ihr Mann Dieter im Jahr 2000 von den Schäfflern gefragt worden war, ob er nicht mittanzen wolle, hätten sie gemeinsam entschieden, dass er Schäffler werden soll. „Ich habe damals gesagt, das ist eine ganz besondere Tradition, die erhalten werden muss“, erinnert sich Antje Welscher. Sie ist überzeugt davon, dass das Umfeld mit dem Engagement bei den Schäfflern einverstanden sein muss, damit es keine Konflikte gibt: „Wenn die Familie nicht dahintersteht, dann wird es schwierig. Es ist hilfreich, wenn man als Familie mitmacht“, sagt Antje Welscher.

Zugrundeliegender Gedanke so aktuell wie seit Jahrhunderten nicht mehr

Der diesjährigen Saison fiebern sie alle mit besonderer Freude entgegen, denn heuer hat der Tanz der Schäffler zum ersten Mal seit Jahrhunderten wieder etwas mit seiner Entstehungsgeschichte zu tun: Die Tradition der Schäfflertänze soll in München nach der Pest begonnen haben, um die Menschen nach der Epidemie wieder auf die Straße zu locken und das Leben wieder in Gang zu bringen.

Nach dem Sieben-Jahres-Turnus hätten die Peißenberger Schäffler eigentlich im Jahr 2021 wieder getanzt, doch wegen der Corona-Pandemie wurde alles aufs Jahr darauf verschoben. Doch auch im Jahr 2022 waren wegen der Pandemie noch keine Schäfflertänze möglich.

Nicht nur für Antje Welscher ist diese Schäffler-Saison etwas ganz besonderes: „Nach der Pest haben sie wie wir heuer gefeiert, dass sie wieder normal leben und auf die Straße gehen können.“ Diese Tradition zu pflegen, sei ein schöner Gedanke.

Proben laufen schon seit vielen Wochen

Nun freuen sich alle, dass es heuer wieder so weit ist: Dafür haben die Peißenberger Schäffler seit Wochen geprobt. Das viele Proben sei bei aller Begeisterung auch immer anstrengend, erzählt Dieter Welscher, dann würden sich alle freuen, wenn die Tänze beginnen und ungefähr nach der Hälfte der Zeit keime schon Wehmut auf. „Weil Du weißt, dass diese Zeit bald vorbei ist.“ Dann müsse in der Regel wieder sieben Jahre auf den nächsten Schäfflertanz gewartet werden, sagt Dieter Welscher.

Aber jetzt beginnt die Zeit der Schäfflertänze erstmal: Am 6. Januar startet die Saison um 13.30 Uhr mit dem Eröffnungstanz vor dem Peißenberger Rathaus. Bis zu deren Ende am 19. Februar werden die Schäffler der Marktgemeinde 85 Tänze an zwölf Tanztagen absolvieren. Und viele Menschen im ganzen Landkreis werden ihnen zuschauen und sich freuen, dass es wieder möglich ist, auf die Straße zu gehen und sich zu treffen.

