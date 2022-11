„Frohsinn“ stürmt endlich wieder das Peißenberger Rathaus

Faschingsbeginn

Nach der langen Corona-Zwangspause übernehmen in Peißenberg nun wieder die Prinzenpaare die Herrschaft. Nach dem traditionellen Rathaussturm von „Frohsinn 2000“ erfolgte am Freitagabend die Schlüsselübergabe durch die beiden Bürgermeister Frank Zellner und Robert Halbritter.

Peißenberg – „Es waren wohl noch nie so viele Leute hier drinnen“, begann Thomas Rößle, Vorstand von „Frohsinn 2000“, seine Ansprache im von Schaulustigen gefüllten Sitzungssaal des Rathauses. Die angepeilte Uhrzeit, 17.11 Uhr, konnte aufgrund des Andrangs kaum eingehalten werden. Es staute sich im Rathaus. Lang sei es her, dass die närrische Zeit in der Marktgemeinde Einzug gehalten hatte. Er sei daher froh, immerhin noch in sein Kostüm zu passen. „Ich habe wohl nicht abgenommen“, scherzte Rößle.

Vorsitzender ist froh, noch in sein Kostüm zu passen

Die Vorfreude auf eine lange und spaßige Faschingszeit war den Versammelten anzumerken. Als schließlich die Prinzenpaare für die kommende Regentschaft vorgestellt wurden, erreichte die Stimmung ihren Höhepunkt. „Das ist der Frohsinn in Peißenberg!“, freute sich Rößle über den großen Zuspruch.

Wunsch des Bürgermeisters: „Macht uns die dunkle Jahreszeit ein bissl bunter“

Prinzessin Johanna I. vom Schulweg und Prinz Josef I. von der Ludwigstraße verkörpern das diesjährige Kinderprinzenpaar und bekamen von 2. Bürgermeister Robert Halbritter dementsprechend den kleineren Schlüssel überreicht – während der große von Bürgermeister Frank Zellner an Prinzessin Annika I. vom Schloss der hohen Gipfel und Prinz Michael I. vom Palast der Lüfte übergeben wurde. Vor der feierlichen Schlüsselübergabe wandte sich Zellner noch mit einem Gedicht an die Paare. „So schnell rücke ich ihn nicht raus“, sagte er scherzhaft. Schließlich wünschte er der versammelten Faschingsgesellschaft viel Spaß. „Macht uns die dunkle Jahreszeit ein bissl bunter.“

Das Prinzenpaar ruft zu mehr Toleranz auf

Die frisch gekrönten Regenten läuteten ihre 108-tägige Herrschaft ebenfalls mit einem Gedicht ein, wobei sie neben aller Ausgelassenheit und der Vorfreude auf die Feiern auch auf gesellschaftliche Probleme und Missstände hinwiesen und zu mehr Toleranz und Zusammenhalt aufriefen.

Nach einer solch überzeugenden Antrittsrede „bleibt mir wohl nichts anderes übrig“, sagte Zellner und rückte die Schlüssel heraus. Daraufhin hallte ein dreifaches „Glück-Auf!“ durchs Rathaus. Rößle lobte die Zusammenarbeit mit der Gemeindeverwaltung und dankte dabei besonders Heike Hill, die seit heuer das Hauptamt leitet und aus der Karnevalshochburg Köln stammt. Ihren Mitgliedsantrag für „Frohsinn“ habe er natürlich schon dabei, so Rößle. Nach dem Sektempfang zog die versammelte Gesellschaft ins Gasthaus Sonne weiter. „Hau ma ein bissl aufn Putz!“, stimmte Rößle die Anwesenden auf den Abend ein.

Florian Zerhoch