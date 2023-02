Faschingszug in Peißenberg: Narren, Barbies und Dirndl-Muttis trotzen dem Regen

Auch der Regen konnte den Peißenberger Faschingsumzug nicht stoppen. Über 30 Wagen und 15 Fußgruppen machten sich am Sonntag auf den Weg durch die Marktgemeinde.

Peißenberg – Gleich am Kopf des Gaudiwurms trumpften alle Garden der örtlichen Faschingsgesellschaft „Frohsinn 2000“ mit mehreren Wagen auf. Die Politprominenz, darunter Bundestagsabgeordneter Alexander Dobrindt, die Landtagsabgeordneten Harald Kühn und Susann Enders, Landrätin Andrea Jochner-Weiß und Peißenbergs Bürgermeister Frank Zellner ließen sich die Chance nicht entgehen und feierten hoch auf dem Lkw fleißig mit. Doch mussten sie auch Kritik aushalten. Denn es wurden – wie es so im Fasching üblich ist – von verschiedenen Gruppen politische und gesellschaftliche Themen aufgegriffen.

Als „Barbies“ und „Kens“ zogen diese Teilnehmer durch Peißenberg, die Verpackungen wurden allerdings im Lauf der Zeit durch den Regen aufgeweicht. © Ralf Ruder

Peißenberger Faschingsumzug: Über 30 Wagen und 15 Fußgruppen waren am Sonntag dabei

Ganz vorne dabei war da das Thema „Zentralkrankenhaus im Landkreis“. Eine mobile Variante, die zum passenden Ort kommt, wurde auf einem Wagen vorgeschlagen und das Handeln der Landrätin missbilligt, mit Sätzen wie „Dirndl-Mutti eiskalt spricht: Des Volkes Wille juckt mich nicht.“ Eine Böbinger Gruppe riet, in ihrer Gemeinde eine Klinik zu errichten – und zwar zu einem Schnäppchenpreis von elf Paletten Bier. Die fehlende Rutsche im Peißenberger Freibad beschäftigte manche Teilnehmer. „Lieber einmal gut gesaunt als ohne Rutsch’n schlecht gelaunt“, hieß es da. Andere gründeten auf der Suche nach Alternativen zur Rutsche gleich eine neue Sparte „Synchronschwimmen“.

Mit „Dirndl-Mutti“ war Landrätin Andrea Jochner-Weiß gemeint. © Ralf Ruder

Was die Menschen im Ort sonst noch bewegt, verdeutlichte zum Beispiel das „Peißenberger Konsumtheater“, das aufzeigte, wie viele Supermärkte in der Marktgemeinde existieren. Die Diskussion um eine Freischankfläche beim Eberlhof wurde lautstark mit Megafon diskutiert. Der Kabinenbau am Eisstadion war ein weiterer Aufreger auf einem der Faschingswagen.

Synchronschwimmen statt Rutschen: Mit ihrem „mobilen Trainingspool“ nahm diese Gruppe die fehlende Rutsche in der „Rigi Rutsch’n“ aufs Korn. © Ralf Ruder

Auch aus anderen Orten wurden kontrovers diskutierte Themen in den Faschingszug eingebracht. Sowohl von Oderdingern als auch von Pollingern wurde die Biberpopulation kritisch beäugt. „Save a tree, eat a beaver“ („Rette einen Baum, esse einen Biber“), war ein Lösungsvorschlag für das Problem. Der Fachkräftemangel wurden ebenso dargestellt wie Umweltangelegenheiten, Martialische „Dieselwarriors“ mit knatternden Fahrzeugen waren ein direkter Kontrast zu einer Oderdinger Gruppe, die zur Vermeidung eines Blackouts eine „Biero-Gasanlage“ im Gepäck hatte.

Gute Laune ist Trumpf. Auch eine ganze Reihe Fußgruppen waren beim Gaudiwurm dabei. © Ralf Ruder

Auf dem Weg in Richtung Festplatz: Der Regen setzte den „Barbie“-Verpackungen zu

Weniger ernste Themen und hübsche Kostüme lockerten den Zug auf. Zu bestaunen gab es unter anderem „Alice im Wunderland“, die samt Herzkönigin und weiteren Figuren dieser bekannten Geschichte die Runde drehte und „Barbies“ in Kartonverpackungen, die jedoch Pech hatten: Ihre liebevoll gestalteten Umhüllungen weichten durch den Regen völlig auf. Die „Barbies“ marschierten trotzdem gut gelaunt weiter in Richtung Festplatz, wo es nach dem Umzug im Festzelt zum Ausklang noch eine große Party gab.

